Какой будет погода на Крещение в Центральной России: прогноз на середину и конец января

Крещенских морозов в Ярославле не прогнозируют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Синоптики дали прогноз погоды для Ярославской области на неделю с 13 по 19 января, в конце которой православные христиане будут отмечать Крещение Господне.

— Крещенские морозы отменяются. В предстоящую неделю настоящая русская зима вряд ли порадует погодой жителей Центральной России. В начале недели преимущественно без осадков и прохладно. Но затем пробьётся поток атлантического тепла, местами пройдут небольшие дожди вперемешку со снегом, а дневная температура повысится до 0… +5 °С, — сообщили в «Фобосе».

В Ярославской области «Гидрометцентр» прогнозирует в ночь на Крещение, 19 января, -3 °С, облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Днем в праздник малооблачно, без осадков, температура около 0 градусов.

Аналитики погоды прогнозируют, что в целом до конца января серьезных морозов и снегопадов в Центральной России не будет.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области по дням: