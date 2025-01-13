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Зима Какой будет погода на Крещение в Центральной России: прогноз на середину и конец января

Какой будет погода на Крещение в Центральной России: прогноз на середину и конец января

Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать жителям Ярославской области

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1 комментарий

Крещенских морозов в Ярославле не прогнозируют

Источник:

Синоптики дали прогноз погоды для Ярославской области на неделю с 13 по 19 января, в конце которой православные христиане будут отмечать Крещение Господне.

— Крещенские морозы отменяются. В предстоящую неделю настоящая русская зима вряд ли порадует погодой жителей Центральной России. В начале недели преимущественно без осадков и прохладно. Но затем пробьётся поток атлантического тепла, местами пройдут небольшие дожди вперемешку со снегом, а дневная температура повысится до 0… +5 °С, — сообщили в «Фобосе».

В Ярославской области «Гидрометцентр» прогнозирует в ночь на Крещение, 19 января, -3 °С, облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Днем в праздник малооблачно, без осадков, температура около 0 градусов.

Аналитики погоды прогнозируют, что в целом до конца января серьезных морозов и снегопадов в Центральной России не будет.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области по дням:

  • понедельник, 13 января: облачно, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем — -1… -6 °С;

  • вторник, 14 января: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем снег, местами метель. Ветрено. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью — -8… -13 °С, днем — 0… -5 °С;

  • среда, 15 января: облачно, ночью небольшие, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Днем возможен сход снега с крыш. Ветрено. Температура воздуха ночью — 0… -5 °С, днем — -3… +2 °С;

  • четверг, 16 января: облачно, днем снег с дождем. Температура воздуха ночью — -4 °С, днем — +1 °С;

  • пятница, 17 января: облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью — 0 °С, днем — +3 °С;

  • суббота, 18 января: облачно, днем небольшой дождь и снег. Температура воздуха ночью — +1 °С, днем — +2 °С;

  • воскресенье, 19 января: ночью облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем ясно. Температура воздуха ночью — +3 °С, днем — 0 °С.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Какая странная пора: Смешались осень и зима, Снежинки падают и тают, И снова лужи замерзают, И вновь туманы застилают Окаменевшие дома.
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