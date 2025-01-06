«Вторая волна оттепели»: синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России

Когда наступят морозы в Центральной России Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Под Рождество в Центральную Россию вернулись морозы. Синоптики центра «Фобос» объяснили контрасты погоды и предупредили об изменениях в прогнозе.

— [6 января] синоптическая ситуация будет формироваться гребнем антициклона. В облаках появятся неустойчивые прояснения, а вероятность осадков будет невелика. Температурный фон ожидается близким к своей климатической норме, — сообщили в «Фобосе».

Переменчивую погоду принесли циклоны с высокой активностью, в которых перемешаны воздушные массы атлантического и арктического происхождения.

— Один и тот же вихрь может в разные регионы принести очень разную погоду: куда-то — сильное потепление, а куда-то — похолодание. <…> Казалось бы, в такой ситуации температура в регионе должна как минимум вернуться в норму, а то и вовсе стать аномально низкой. Но из Европы уже несется новый атлантический вихрь, — пояснили в «Фобосе».

До конца праздничных выходных регионы накроют плотные тучи, на фоне похолодания ожидается гололедица.

— В течение недели атлантический воздух будет растекаться по европейской территории России, постепенно трансформируясь, то есть остывая. Тем не менее вторая волна оттепели в новом году окажется не менее мощной, чем предыдущая, — добавили синоптики.

В ближайшие дни в Ярославле, согласно прогнозу, будет переменная облачность, атмосферное давление сохранится в пределах нормы.

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