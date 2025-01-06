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Зима «Вторая волна оттепели»: синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России

«Вторая волна оттепели»: синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России

И рассказали, будут ли рождественские морозы

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Когда наступят морозы в Центральной России

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Под Рождество в Центральную Россию вернулись морозы. Синоптики центра «Фобос» объяснили контрасты погоды и предупредили об изменениях в прогнозе.

— [6 января] синоптическая ситуация будет формироваться гребнем антициклона. В облаках появятся неустойчивые прояснения, а вероятность осадков будет невелика. Температурный фон ожидается близким к своей климатической норме, — сообщили в «Фобосе».

Переменчивую погоду принесли циклоны с высокой активностью, в которых перемешаны воздушные массы атлантического и арктического происхождения.

— Один и тот же вихрь может в разные регионы принести очень разную погоду: куда-то — сильное потепление, а куда-то — похолодание. <…> Казалось бы, в такой ситуации температура в регионе должна как минимум вернуться в норму, а то и вовсе стать аномально низкой. Но из Европы уже несется новый атлантический вихрь, — пояснили в «Фобосе».

До конца праздничных выходных регионы накроют плотные тучи, на фоне похолодания ожидается гололедица.

— В течение недели атлантический воздух будет растекаться по европейской территории России, постепенно трансформируясь, то есть остывая. Тем не менее вторая волна оттепели в новом году окажется не менее мощной, чем предыдущая, — добавили синоптики.

В ближайшие дни в Ярославле, согласно прогнозу, будет переменная облачность, атмосферное давление сохранится в пределах нормы.

Погода по дням:

  • 6 января прогнозируется ясная погода, -9…-11 °C, ветер слабый. Ближайшей ночью температура опустится до -8…-10 °C;

  • 7 января, в течение суток, ожидается небольшой снег, сильный туман; ночью -8…-10 °C, днем -3…-5 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 8 января пройдет небольшой дождь, сильный туман; ночью -1…+1 °C, днем +1…+3 °C, ветер южный, сильный, порывы до 16 метров в секунду;

  • 9 января ночью и днем потеплеет до 0…+2 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • 10 января ожидается небольшой снег, сильный туман; ночью -2…-4 °C, днем -1…+1 °C, ветер южный, умеренный.

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