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Зима «Температурная аномалия»: синоптики дали прогноз погоды на январь в Центральной России

«Температурная аномалия»: синоптики дали прогноз погоды на январь в Центральной России

Публикуем данные Гидрометцентра и центра «Фобос»

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4 комментария

Синоптики рассказали, каким будет январь 2025 года

Источник:

Синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на январь 2025 года.

— Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части европейской территории России около средних многолетних значений, — отметили в Гидрометцентре.

В Ярославле, согласно климатической норме, средняя температура воздуха в январе составляет -8,5 градуса, в феврале — -8,1 градуса.

А вот аналитики центра «Фобос» считают, что на большей части страны середина зимы окажется заметно теплее.

— В средних и южных широтах Европейской России аномалия температурного режима может превысить 2 °С, а на севере региона положительное отклонение температуры от средних многолетних значений будет еще на градус-другой больше, — сообщили в «Фобосе».

По прогнозам специалистов «Фобоса», потепление, которое на Рождество прорвется в Центральную Россию, окажется довольно затяжным. И только в середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, так что средняя температура станет ниже многолетних значений.

— Это похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца. Ну а в финале января вновь возобладают атлантические погодные процессы, так что в центр страны вернется теплая погодная аномалия, — отметили аналитики.

С более теплой, чем обычно, погоды, по информации «Фобоса», стартует на Русской равнине и февраль.

Прогноз погоды на неделю по дням в Ярославской области

  • В ночь на 5 января ожидается переменная облачность, небольшой снег, температура -6… -11 °С. Давление немного ниже нормы. Днем 5 января облачно, -2… -7 °С, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • 6 января в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью: -5… -12 °С, днем: -3… -8 °С. Ветер слабый;

  • 7 января облачно, днем небольшой снег. Температура ночью: -5… -10 °С, днем: 0… -5 °С, ветер южный, умеренный;

  • 8 января будет облачно, осадки в виде снега и дождя. Температура ночью: -1 °С, днем: +3 °С. Ветер южный, умеренный;

  • 9 января облачно, временами снег и дождь, возможен туман. Температура воздуха ночью: 0 °С, днем: +1 °С. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 м/с;

  • 10 января ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью: -4 °С, днем: -1 °С. Ветер южный, умеренный.


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Комментарии
4
Гость
26 минут
Опять будет слякоть, грязная снежная каша, чередующиеся с гололедом.
Гость
15 минут
Погода в январе непостоянная, То вдруг мороз, то оттепель опять, Погода в январе, наверно, странная, И любит нас порою удивлять. И снова снег, и льдом покрыты лужицы, Идёт обыкновенная зима, И от мороза снова стынут улицы, И ёжатся от холода дома. А мне лишь лето снова вспоминается, Хоть снег идёт, колючая метель, И день, едва начавшийся, кончается, И грустно мне от этого теперь.
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