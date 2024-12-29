Объявлен желтый уровень: синоптики предупредили ярославцев об опасной погоде

В Ярославле объявлен желтый уровень погодной опасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра России. Период предупреждения — с 18 часов 29 декабря до 18 часов 30 декабря.

— Ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер — до 15 метров в секунду. В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Будьте внимательны и осторожны! Также возможен сход снега с крыш, в отдельных районах гололед, — сообщило региональное Министерство региональной безопасности.

Гололедица прогнозируется в Ярославской области вплоть до 3 января. Поэтому бдительность на дорогах лучше не терять. В опасных ситуациях жителей призвали звонить на телефон экстренных служб — 112.

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