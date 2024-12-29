Объявлен желтый уровень: синоптики предупредили ярославцев об опасной погоде

В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра России. Период предупреждения — с 18 часов 29 декабря до 18 часов 30 декабря.
— Ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер — до 15 метров в секунду. В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Будьте внимательны и осторожны! Также возможен сход снега с крыш, в отдельных районах гололед, — сообщило региональное Министерство региональной безопасности.
Гололедица прогнозируется в Ярославской области вплоть до 3 января. Поэтому бдительность на дорогах лучше не терять. В опасных ситуациях жителей призвали звонить на телефон экстренных служб — 112.
Погода в Ярославской области по дням:
понедельник, 30 декабря: облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Днем сильный ветер — до 15 м/с. Температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: -2…+3 градуса;
вторник, 31 декабря: облачно, ночью небольшой мокрый снег. Ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью: -4…+1 градус, днем: -3…+2 градуса;
среда, 1 января: облачно, ночью местами небольшой снег, днем — мокрый снег. Ветер до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью: -1…-6 градусов, днем: -4…+1 градус.