НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

0 м/c,

 755мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Откровения Деда Мороза
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Целый район без гуляний
Ростов стал Великим
Афиша на новогодние праздники
Погода в Новый год
Умер малыш
Зима Объявлен желтый уровень: синоптики предупредили ярославцев об опасной погоде

Объявлен желтый уровень: синоптики предупредили ярославцев об опасной погоде

Каких «сюрпризов» ждать от погоды

610
Написать комментарий

В Ярославле объявлен желтый уровень погодной опасности

Источник:

В Ярославской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра России. Период предупреждения — с 18 часов 29 декабря до 18 часов 30 декабря.

— Ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер — до 15 метров в секунду. В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Будьте внимательны и осторожны! Также возможен сход снега с крыш, в отдельных районах гололед, — сообщило региональное Министерство региональной безопасности.

Гололедица прогнозируется в Ярославской области вплоть до 3 января. Поэтому бдительность на дорогах лучше не терять. В опасных ситуациях жителей призвали звонить на телефон экстренных служб — 112.

Погода в Ярославской области по дням:

  • понедельник, 30 декабря: облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Днем сильный ветер — до 15 м/с. Температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: -2…+3 градуса;

  • вторник, 31 декабря: облачно, ночью небольшой мокрый снег. Ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью: -4…+1 градус, днем: -3…+2 градуса;

  • среда, 1 января: облачно, ночью местами небольшой снег, днем — мокрый снег. Ветер до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью: -1…-6 градусов, днем: -4…+1 градус.

ПО ТЕМЕ
Прогноз погоды Предупреждение Желтый уровень опасности
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Артем Краснов
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Виктория Федорова
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление