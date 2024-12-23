Желтый уровень опасности: какой будет погода в конце декабря в Ярославской области

В Ярославской области прогнозируют гололедицу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области синоптики объявили желтый уровень опасности. Причиной стала гололедица. На сайте Гидрометцентра России указано, что предупреждение действует до 10 часов утра 24 декабря.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна.

Но Ярославский ЦГМС прогнозирует гололедицу как минимум до среды, 25 декабря. Погодные условия этому будут благоприятствовать.

— В первые дни новой недели в Центральной России пройдут небольшие осадки, местами с ледяными дождями. Затем плотность облачного покрова станет меньше, так что существенные осадки будут маловероятны. В понедельник — среду дневная температура повысится до 0…+3 °С, а в конце недели станет слегка подмораживать, — сообщили в центре «Фобос».

В мэрии Ярославля добавили, что переменчивая погода также чревата образованием сосулек на крышах. Власти обратились к собственникам зданий и управляющим компаниям с требованием обрабатывать тротуары и чистить крыши.

— Очистка крыш от наледи должна производиться не позднее 24 часов с момента выявления. При этом работы могут проводиться только в светлое время суток. Опасные участки должны огораживаться, а сброшенные снег и наледь должны вывозиться с тротуаров в течение суток в специально отведенные для этого места. За ненадлежащее содержание последует привлечение к ответственности, причем как должностных лиц, так и юридических, то есть самих организаций, — сообщили в мэрии.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области: