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Зима Желтый уровень опасности: какой будет погода в конце декабря в Ярославской области

Желтый уровень опасности: какой будет погода в конце декабря в Ярославской области

Прогноз по дням

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27 комментариев

В Ярославской области прогнозируют гололедицу

Источник:

В Ярославской области синоптики объявили желтый уровень опасности. Причиной стала гололедица. На сайте Гидрометцентра России указано, что предупреждение действует до 10 часов утра 24 декабря.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна.

Но Ярославский ЦГМС прогнозирует гололедицу как минимум до среды, 25 декабря. Погодные условия этому будут благоприятствовать.

— В первые дни новой недели в Центральной России пройдут небольшие осадки, местами с ледяными дождями. Затем плотность облачного покрова станет меньше, так что существенные осадки будут маловероятны. В понедельник — среду дневная температура повысится до 0…+3 °С, а в конце недели станет слегка подмораживать, — сообщили в центре «Фобос».

В мэрии Ярославля добавили, что переменчивая погода также чревата образованием сосулек на крышах. Власти обратились к собственникам зданий и управляющим компаниям с требованием обрабатывать тротуары и чистить крыши.

— Очистка крыш от наледи должна производиться не позднее 24 часов с момента выявления. При этом работы могут проводиться только в светлое время суток. Опасные участки должны огораживаться, а сброшенные снег и наледь должны вывозиться с тротуаров в течение суток в специально отведенные для этого места. За ненадлежащее содержание последует привлечение к ответственности, причем как должностных лиц, так и юридических, то есть самих организаций, — сообщили в мэрии.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области:

  • понедельник, 23 декабря: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 4–9 м/с. Температура воздуха днем: 0…-5 °С;

  • вторник, 24 декабря: облачно, местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Температура воздуха: ночью 0…-5 °С, днем: -4…+1 °С;

  • среда, 25 декабря: облачно, ночью местами небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 1–6 м/с. Температура воздуха ночью и днем: 0…-5 °С.

  • четверг, 26 декабря: облачно, без осадков. Ветер западный, 5 м/с. Температура воздуха: ночью -3 °С, днем 0 °С;

  • пятница, 27 декабря: облачно, без осадков. Ветер: западный, 3 м/с. Температура воздуха: ночью -3 °С, днем 0 °С;

  • суббота, 28 декабря: облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 2 м/с. Температура воздуха: ночью -2 °С, днем -1 °С;

  • воскресенье, 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 м/с. Температура воздуха: ночью -5 °С, днем -2 °С.

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Комментарии
27
Гость
7 часов
Судя по состоянию тротуаров, предыдущие предупреждения о погодных катаклизмах прошли мимо внимания руководства города... Или редакция таким образом предупреждает граждан, что скоро на дорогах станет еще хуже, ведь никто ничего делать для создания нормальных условий в городе не собирается... Рассчитывайте, мол, только на себя, граждане.
Гость
7 часов
Холодно на улице, Мокрый снег идёт, Появились лужицы Прямо у ворот. За окошком пасмурно, Сыро на земле. Снег стекает каплями На моём стекле.
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