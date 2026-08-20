«Нехватка бензина будет возникать в самых разных местах». Российские нефтезаводы уйдут на ремонт — чего ждать автомобилистам осенью

Нефтезаводы готовятся уйти на плановые ремонты Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В регионы страны снова вернулись очереди на заправках — порой аж километровые. Это уже бесит водителей, но, вероятно, скоро будет хуже. Крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и один белорусский готовятся к плановым ремонтам, и в сентябре Россию может накрыть новая волна топливного дефицита. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники, знакомые с ситуацией на топливном рынке.

Именно Белоруссия активно компенсирует нехватку бензина в РФ, но в начале августа отгрузки топлива стали сокращать. По словам собеседника журналистов в отрасли, участники рынка покупают меньше белорусского бензина, надеясь на рост производства в России.

Разбираемся, пора ли отказываться от машины или заранее переезжать поближе к работе.

Сильно ли плановые ремонты влияют на дефицит топлива

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака рассказал MSK1.RU, что плановые ремонты стараются не откладывать, так как это повышает риск аварий. Он подчеркнул, что далеко не все работы проводят вовремя, потому что «всё смешалось из-за атак БПЛА», которые и будут в большей степени определять ситуацию с топливом в начале осени.

«На НПЗ не могут не проводить плановые ремонты и будут изо всех сил пытаться их ремонтировать, но, скорее всего, с нарушением графиков. Поэтому периодически будет возникать нехватка бензина в самых разных местах», — сказал экономист.

Он объяснил, что чинить заводы не проблема, когда никто не мешает их работе, но сейчас другая ситуация.

Обычно ремонты разносят на протяжении года. Если он плановый, то заранее известно, когда какой завод встанет на профилактику. К этому моменту все службы готовятся, есть понимание, откуда пойдет бензин и как долго это протянется. Пока плановые — вообще никаких проблем нет, проблема именно с внеплановыми. Николай Кульбака кандидат экономических наук

Как борются с нехваткой топлива

Российские власти уже запретили экспорт бензина и дизеля, разрешили продавать топливо стандарта Евро-3. Насколько эти меры помогают — не очень понятно. Николай Кульбака уверен, что новая волна дефицита бензина пошла из-за того, что не настроено оперативное управление системой топливного рынка.

«В стране создана система, где нельзя создать единый штаб, которым даже условный Мишустин смог бы управлять. Должен быть очень высокий уровень для того, чтобы все подчинялись. Поэтому никакого штаба не будет, а значит периодически будут решать проблемы в авральном порядке, а потом всё заново», — добавил Кульбака.

Один из способов побороть дефицит топлива — импорт, и 5 августа Россия получила первую партию бензина из Индии. По мнению Николая Кульбаки, этого очень мало.

Более того, его привезли и не могут разгрузить, потому что не согласовали цену — бензин получается для России слишком дорогой. Николай Кульбака кандидат экономических наук

Чего ждать дальше

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что нехватка топлива создает гораздо большие риски, чем перенос планового ремонта.

«При дефиците бензина повышается его цена, а у нас все товары зависят от перевозок, поэтому тоже дорожают. Тогда ускоряется инфляция. Правительство занимается ситуацией вплотную, посмотрим, во что это выльется. Но каких-то фундаментальных и космических проблем я не вижу», — сказал он.

Спикер добавил, что в первую очередь топливо поставляют в сельское хозяйство и в армию, а население сталкивается с проблемами. По его мнению, перебои на заправках продолжатся, но «это не горе и не беда, разберемся».