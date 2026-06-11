НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 754мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,79
EUR 83,08
Разруха в парке
История успеха Мирона Проворова
Где отдохнуть этим летом
Последствия атаки БПЛА
Как следить за своим самочувствием
Афиша на выходные
Изнанка «Премии Муз-ТВ»
Вонь в Ярославле
Полиция нагрянула в бар
Дороги и транспорт «Расхватали»: в Ярославль на выходные раскупили почти все билеты из столицы

«Расхватали»: в Ярославль на выходные раскупили почти все билеты из столицы

Какие варианты ещё остались

90
«Расхватали»: в Ярославль на выходные раскупили почти все билеты из столицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU «Расхватали»: в Ярославль на выходные раскупили почти все билеты из столицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Длинные выходные с 12 по 14 июня в России — повод для коротких путешествий. Так подумали многие… и раскупили почти все билеты из столицы в Ярославль.

«Ребята, может быть, есть кто-нибудь, кто завтра после 15:00 едет на машине из Москвы в Ярославль и может меня захватить? А то все билеты на поезд расхватали — даже из Москвы в Ярик», — спрашивает своих знакомых танцор Ратмир.

Он планирует визит в столицу «Золотого кольца» на танцевальный фестиваль социальных танцев «Swingtown Social+CUP» (12+).

Читайте также

Согласно сайту РЖД, места на фирменные электрички и недорогие билеты на транзитные поезда на 11 июня разобрали почти полностью. Остались лишь варианты в купе, СВ и пара плацкартных мест на утренний поезд, стоимостью от 1788 до 7876 рублей.

Рвануть в Ярославль из Москвы на выходные уже непросто | Источник: ticket.rzd.ruРвануть в Ярославль из Москвы на выходные уже непросто | Источник: ticket.rzd.ru

Рвануть в Ярославль из Москвы на выходные уже непросто

Источник:

ticket.rzd.ru

В обратном направлении — из Ярославля в Москву, — на 14 июня ситуация с билетами схожая.

В пресс-службе Северной железной дороги дали совет желающим отправиться на выходные в Ярославскую область:

«Можно воспользоваться услугой „лист ожидания“. Можно купить билеты на транзитные поезда», — прокомментировали в компании.

Как работает «Лист ожидания»

В СЖД пояснили, как пользоваться сервисом максимально эффективно.

—  При отсутствии мест в поезде по желаемому направлению, пассажир может воспользоваться сервисом «Лист ожидания» на официальном сайте ОАО «РЖД». Он позволяет отслеживать появление билетов на уже «распроданный» поезд, если в нем появятся места (например, добавили вагон или кто-то вернул билеты). Оставляя заявку, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет по заданным пассажиром параметрам, — уточнили в компании.

Бывалые путешественники советуют подписываться на «лист ожидания» через сайт РЖД, а не через приложение.

В СЖД добавили, что работают над вариантами увеличения пассажиропотока на популярнейшем направлении из Ярославля в Москву и обратно. Например, рассматривается идея запуска двухэтажных поездов.

Где планируете провести длинные выходные?

Дома
Отправлюсь в поездку в другой город / регион
Поеду на дачу / в деревню
Улечу за границу
ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Поезд Билет на поезд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
6 минут
Люди работают и учатся в Москве. И едут домой на длинные выходные.
Гость
1 минута
Народ из Москвы бежит в провинцию. Неужели Зеленский подготовил что то для столицы на предстоящий праздник?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем