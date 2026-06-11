«Расхватали»: в Ярославль на выходные раскупили почти все билеты из столицы

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Длинные выходные с 12 по 14 июня в России — повод для коротких путешествий. Так подумали многие… и раскупили почти все билеты из столицы в Ярославль.

«Ребята, может быть, есть кто-нибудь, кто завтра после 15:00 едет на машине из Москвы в Ярославль и может меня захватить? А то все билеты на поезд расхватали — даже из Москвы в Ярик», — спрашивает своих знакомых танцор Ратмир.

Он планирует визит в столицу «Золотого кольца» на танцевальный фестиваль социальных танцев «Swingtown Social+CUP» (12+).

Согласно сайту РЖД, места на фирменные электрички и недорогие билеты на транзитные поезда на 11 июня разобрали почти полностью. Остались лишь варианты в купе, СВ и пара плацкартных мест на утренний поезд, стоимостью от 1788 до 7876 рублей.

Рвануть в Ярославль из Москвы на выходные уже непросто Источник: ticket.rzd.ru

В обратном направлении — из Ярославля в Москву, — на 14 июня ситуация с билетами схожая.

В пресс-службе Северной железной дороги дали совет желающим отправиться на выходные в Ярославскую область:

«Можно воспользоваться услугой „лист ожидания“. Можно купить билеты на транзитные поезда», — прокомментировали в компании.

Как работает «Лист ожидания»

В СЖД пояснили, как пользоваться сервисом максимально эффективно.

— При отсутствии мест в поезде по желаемому направлению, пассажир может воспользоваться сервисом «Лист ожидания» на официальном сайте ОАО «РЖД». Он позволяет отслеживать появление билетов на уже «распроданный» поезд, если в нем появятся места (например, добавили вагон или кто-то вернул билеты). Оставляя заявку, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет по заданным пассажиром параметрам, — уточнили в компании.

Бывалые путешественники советуют подписываться на «лист ожидания» через сайт РЖД, а не через приложение.

В СЖД добавили, что работают над вариантами увеличения пассажиропотока на популярнейшем направлении из Ярославля в Москву и обратно. Например, рассматривается идея запуска двухэтажных поездов.