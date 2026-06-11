Автобус на юг лучше, чем поезд, — отзыв туристки

Найди «Родину-мать» Источник: Марина Каримова / UFA1.RU

Поезд на юг — старинный и самый популярный со времен СССР экономичный способ добраться до моря. Однако не все готовы к такому испытанию. Журналистка в материале UFA1.RU перечислила 5 причин, почему в этом плане выигрывает автобус.

Марина Каримова

Легковой автомобиль отметается сразу. Нет второго запасного водителя, жалко добивать «ходовку» и двигатель в жару. А главное — в отпуске не хочется работать собственным водителем трое суток подряд. По цене автобус выйдет дешевле купленного бензина на юг (а это порядка 50–70 тысяч рублей), даже если загрузить полное авто людей, то есть везти 5 человек.

1. Билеты: дороже самолета

Непонятно, почему РЖД сделали порционную продажу билетов, но приобрести билет — тот еще квест. Покупать надо не просто за 40–90 суток, как указывается на сайте, а вообще непонятно когда. Ты вынужден много времени тратить, чтобы «поймать» окно, когда они выбросили в продажу эти самые билеты. Причем плохие выбрасываются вперед, а значит, купе или нижние нормальные полки придется нервно «пасти» почти перед самим отпуском.

Парадокс еще в том, что купе за 10–15 тысяч в одну сторону на популярные даты (Адлер, Анапа) часто стоит как лоукост-билет на самолет. Но лететь — 2 часа, а трястись в поезде — двое, почти трое, суток. Автобус же (с кондиционером и редкими остановками) доезжает гораздо быстрее, на 30–40%, и часто дешевле, порядка 8 тысяч в обе стороны. Поезд проигрывает по обоим параметрам: и не быстро, и не дешево.

2. Время убито, а не потрачено с пользой

Трое суток в одну сторону в поезде — это в обе стороны почти рабочая неделя. Понятное дело, в собственной машине можно еще больше контролировать маршрут, останавливаться где угодно. Но это и минус: придется работать не только водителем, но и штурманом, искать ночевки, тратить энергию на поиски. В автобусе — приехал и забыл.

В поезде же приходится лежать, смотреть в потолок и слушать храп соседа, вдыхая его доширак. Отдых так не начинается. Вдобавок не знаешь, куда деть время.

Почему-то на мелких станциях, где живут один-два человека, поезд останавливается на 20–40 минут и стоит просто так. Снова впустую теряется время, это сильно раздражает. Ходишь по тамбуру нервно, а он даже не шевелится, и никто ничего не объявляет. Ты в принципе не знаешь толком, где находишься, потому что связи нет почти на всём пути. Это ведь поезд. На трассе же в автобусе ты хотя бы постоянно в сети, так как едешь по обжитому людьми маршруту.

3. Санитарные условия «как в 80-х»

Один туалет на 54 человека в плацкарте. Не развернуться, бывают очереди. Нет нормальных пеленальных столиков, нет душа. Кондиционер работает только на ходу — стоит на 40-минутной остановке в степи при +35, и вагон превращается не в сауну, а в духовку. Современный автобус климат-контроль держит всегда и в этом отношении гораздо удобнее.

Кстати, спать, пока стоит поезд, невозможно, так как там просто нечем дышать. Никакого комфорта быть в таких условиях не может. А останавливается поезд, как мы уже упоминали, слишком часто и слишком надолго. Никакого непрерывного сна в 12 часов быть не может. Мне, например, не удалось поспать непрерывно более чем 4 часа, и это был рекорд. Надо ли говорить, что доехала я раздраженная и неотдохнувшая.

4. Еда: выбор между грабежом и риском

Вагон-ресторан: омлет за 500 рублей и борщ за 600 — это средний чек неплохого кафе на трассе, но с качеством столовой. Запасаться своей едой — значит тащить сумку-холодильник. На перронах цены сильно высокие, а выбор советский: пирожки с непонятной начинкой, тушенка, доширак и йогурты без холодильника. В том же автобусе у вас есть часовая остановка у нормального кафе с горячим и туалетом без очереди.

Бабушки, которые продают пирожки на перроне, — это отдельный хоррор. Однажды я купила очень с виду красивые пирожки, но внутри оказались волосы. Это был шок надолго. Получается, если уехал, никогда и никому уже не пожаловаться на некачественную еду.

5. В тесноте и обиде

Есть проблемы с размещением в поезде. Ребенок 16 лет едет почти как взрослый (скидка минимальная), а дети 8–10 лет с трудом помещаются на узкой полке, где какой-то проектировщик сэкономил несчастные 5 см, и теперь там трудно расположиться.

Если вы едете бесплатно с ребенком-дошкольником на одной полке, то вы измучаетесь еще больше. И, возможно, травмируетесь, многие падают ночью, если спят. Поэтому спать не получится, а зафиксироваться там нечем.

Общий столик, за который сядет нижний пассажир и будет сидеть весь день, — отдельная история. А в автобусе — у тебя собственный выдвижной столик, а есть там вообще может не придется, так как есть кафешки, где экономно и приемлемо.