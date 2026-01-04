НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Эвакуируют всех, кто не там стоит: в горах Сочи спасают дороги от коллапса

Эвакуируют всех, кто не там стоит: в горах Сочи спасают дороги от коллапса

12 тысяч автомобилей при 3,8 тысячи парковочных мест парализовали трассы в Красную Поляну

188
Горной кластер парализовал снег | Источник: sochi.cameraГорной кластер парализовал снег | Источник: sochi.camera

Горной кластер парализовал снег

Источник:

sochi.camera

Дороги горного кластера Сочи на новогодних каникулах оказались парализованы из-за беспрецедентного снегопада и наплыва туристов на личных автомобилях. По данным властей Сочи, в Красную Поляну въехало около 12 тысяч машин при наличии лишь 3,8 тысячи официальных парковочных мест.

Мы показывали, как люди бегут с чемоданами по снегу, опаздывая на самолет. В Эстосадке в пробке на выезд люди стоят по 3-6 часов. Из-за небывалого снегопада и заморозков многие не смогли завести машины и уехать, оставив их на обочинах.

Сегодня это транспорт безжалостно эвакуируют. Официальная версия — автомобили, оставленные на обочинах, блокировали проезд и мешали работе снегоуборочной техники, создав многокилометровые заторы.

Источник:

пресс-служба ГИБДД Сочи

«Оставляя автомобиль в неположенном месте, вы провоцируете заторы и создаете аварийные ситуации», — предупредила Госавтоинспекция Сочи. Для расчистки федеральной трассы от снежных валов привлечена тяжелая техника, работающая в круглосуточном режиме.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале обратился к гостям и жителям города с настоятельной просьбой и рекомендовал отказаться от поездок на личных авто.

«Убедительно прошу жителей и гостей города отказаться от личного транспорта при поездках в Красную Поляну в праздничные дни. Пока не снизится высокий турпоток, для поездок на склоны и мероприятия следует использовать автобусы и электрички».

В качестве альтернативы назначены дополнительные поезда до станции «Роза Хутор» и усилены составы регулярных электричек, а в горный кластер курсируют около 60 автобусов общественных маршрутов для разгрузки дорог.

Напомним, снегом засыпало несколько районов Краснодарского края и Адыгеи. Там завалило железнодорожные пути, а в некоторых местах оборвались провода. Также сотни россиян застряли на границе с Грузией.

В Татарстане метель и сильный ветер уже вторые сутки, а видимость на дорогах практически нулевая. Подробнее о ситуации в регионе мы рассказали здесь.

Оксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Сочи Горнолыжный курорт Красная Поляна Снегопад Коллапс
Гость
17 минут
В Ярославле бы также увакуировали.правую полосу занимают много где
Рекомендуем