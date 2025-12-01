Поездки обойдутся дороже: в России поднимут цены на железнодорожные билеты

Тариф на железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки увеличится с 1 декабря 2025 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ вступило сегодня в силу.

Так, согласно решению кабмина, тариф на перевозки пассажиров в плацкартах и общих вагонах поездов дальнего следования проиндексирован на 11,4%. При этом, как сказано в документе, перевозчики имеют право устанавливать цены ниже предельной стоимости.

«В вагонах купе, СВ и люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, однако уровень их индексации соответствует уровню индексации в регулируемом государством сегменте», — сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочка» РЖД).

Стоимость постельного белья в этом сегменте будет проиндексирована на уровне тарифов, добавили в компании.

Что же касается грузовых железнодорожных перевозок, то тариф проиндексирован на 10%.

Ранее в России предложили ввести льготный проезд на такси для многодетных семей, а также уравнять стоимость поездок с ребенком и без. Помимо этого, многодетным семьям, инвалидам и законным представителям детей-инвалидов хотят разрешить бесплатно ездить по платным дорогам.