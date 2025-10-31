НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт В России придумали, как защитить автомобилистов от незаконных штрафов

Законопроект об этом внесут в Госдуму

Авторы закона надеются сократить количество незаконных штрафов | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUАвторы закона надеются сократить количество незаконных штрафов | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Авторы закона надеются сократить количество незаконных штрафов

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России хотят ввести закон, который защитит автовладельцев от необоснованных штрафов. Законопроект о введении административной ответственности для должностных лиц за ложные штрафы для водителей по фото- и видеоматериалам внесут в Госдуму.

Проект разработали глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутаты Дмитрий Свищев, Александр Ющенко и Дмитрий Гусев.

«Проект федерального закона „О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“ разработан в целях защиты прав владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности», — цитируют документ РИА Новости.

Проектом закона для инспекторов устанавливается штраф в размере выписанного водителю, но не меньше 5 тысяч рублей, если на кадрах очевидно нет нарушения. Например, когда камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе или нарушение вызвано тенью от авто.

В документе отмечается, что автовладельцы часто получают штрафы с видео, которые не соответствуют фактическому нарушению. При этом инспекторы подписывают такие постановления, предполагая, что водители не будут спорить и просто оплатят сумму. Авторы инициативы считают, что это защитит права автомобилистов и сократит количество необоснованных штрафов.

Ранее мы рассказывали, что в России перестанут автоматически продлевать водительские права.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Комментарии
1
Гость
26 минут
да всё равно вас киданут 🤣🤣🤣
Читать все комментарии
