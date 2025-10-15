«Назначили операцию»: ярославна сломала нос во время поездки в автобусе

Жительница Ярославля травмировалась в автобусе, курсирующем на маршруте № 53. Из-за резкого торможения транспорта женщина ударилась носом и получила закрытый перелом. Всё случилось пятничным вечером 10 октября.
«Инцидент произошел в районе Красной площади. По словам пострадавшей, водитель резко затормозил, после чего отказался вызывать скорую и ГАИ, предложив решить вопрос переводом [денег]. Женщина обратилась в травмпункт, где ей назначили лечение и операцию», — рассказали в городском паблике в Telegram «Ярославль № 1».
Судя по протоколу осмотра, ярославне назначили наблюдение у лора, использование мази для снятия отеков и синяков, капли в нос, а также прием обезболивающих и жаропонижающих средств при повышении температуры. Кроме того, рекомендовано отказаться от физических нагрузок на две недели и пройти повторный осмотр у лора и консультацию травматолога.
Мы запросили комментарий по ситуации в региональном Министерстве транспорта. Там нам ответили, что по поводу случившегося проводится проверка.
Автобусный маршрут № 53 обслуживает компания ООО «Транспорт Ярославии». За семь лет работы в Ярославской области фирма заработает почти 28 миллиардов рублей, работая на 46 автобусных маршрутах, среди которых: № 5а, 5б, 8, 9, 10, 14, 15, 26, 30, 32п, 41а, 41б, 41п, 42, 42п, 49, 53, 56, 66, 68, 78п, 85, 01, 04, 012, 013, 019, 021, 041, 044, 049, 062, 066, 068, 099, 101, 104, 106, 118, 124, 135, 148, 153, 154, 154к, 178.