«Назначили операцию»: ярославна сломала нос во время поездки в автобусе

Ярославна получила перелом носа во время поездки в транспорте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля травмировалась в автобусе, курсирующем на маршруте № 53. Из-за резкого торможения транспорта женщина ударилась носом и получила закрытый перелом. Всё случилось пятничным вечером 10 октября.

«Инцидент произошел в районе Красной площади. По словам пострадавшей, водитель резко затормозил, после чего отказался вызывать скорую и ГАИ, предложив решить вопрос переводом [денег]. Женщина обратилась в травмпункт, где ей назначили лечение и операцию», — рассказали в городском паблике в Telegram «Ярославль № 1».

Судя по протоколу осмотра, ярославне назначили наблюдение у лора, использование мази для снятия отеков и синяков, капли в нос, а также прием обезболивающих и жаропонижающих средств при повышении температуры. Кроме того, рекомендовано отказаться от физических нагрузок на две недели и пройти повторный осмотр у лора и консультацию травматолога.

Сразу после получения травмы ярославна обратилась в травмпункт Источник: Ярославль № 1 / Telegram

Мы запросили комментарий по ситуации в региональном Министерстве транспорта. Там нам ответили, что по поводу случившегося проводится проверка.