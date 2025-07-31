Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи

Вагонные споры — последнее дело Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Жительница Краснодарского края Олеся (фамилию девушка просила не называть) столкнулась с неприятной ситуацией в поезде по пути из Краснодара в Сочи. Она вышла на станции, а когда вернулась, ее место было занято. Чем разрешилась проблема и почему она в итоге сильно пожалела о поездке, девушка рассказала корреспонденту SOCHI1.RU. Далее — от первого лица.

Верхние вытесняют нижних

— Я специально взяла билет на поезд, а не на «Ласточку», у меня был ранний рейс на самолет в Египет и я хотела нормально выспаться в дороге. Когда села в вагон, сразу купила комплект постельного белья, но решила пока не застилать — сначала хотела перекусить на станции Горячий Ключ, где долгая стоянка. Я ведь добиралась в Краснодар из станицы и была страшно голодная.

В Горячем Ключе я вышла на улицу и стояла на перроне, пока не объявили отправление. Дело в том, что во время стоянки выключили кондиционеры. Духота в вагоне с ароматом носков была кошмарная.

Возвращаюсь, а на моем месте спит какая-то женщина! Мои вещи она перекинула на верхнюю полку, а сама устроилась в моей постели, которую я купила для себя. Я сначала даже не поверила своим глазам. Прошла вперед, вернулась назад, достала билет, всё еще раз сверила.

Начала ее будить: «Извините, это мое место». А она делает вид, что не понимает, потом заводит песню: «Ой, у меня спина болит, вы молодая, полезайте наверх». Когда поняла, что я не отступлю, заявила, что проводник разрешил ей здесь лежать!

Я, конечно, сразу к проводнице. Та даже удивилась: «Какое разрешение? Никто ее ни о чем не спрашивал!» — и пошла со мной разбираться.

Дама не хотела освобождать полку, тогда проводница сказала ей, что вызовет начальника поезда и полицию. Пассажирку высадят на следующей станции за нарушение общественного порядка. Женщина поморгала в ответ и полезла наверх.

Ночью устраивать скандалы пассажирке не хотелось, ведь другие люди спят Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Но самое наглое было впереди! Я спрашиваю: «А мое белье? Вы же спали на нем».

А она в ответ: «Какое белье? Я ничего не знаю, у меня денег нет на новый комплект».

Хорошо, что проводница мне новый выдала, а использованное я специально собрала и отнесла — пусть знает, что чужое брать нельзя.

Но вы думаете, на этом всё закончилось? Как бы не так!

Ночной террор

Всю ночь эта соседка мне мстила: то зарядку «случайно» уронит, то ногой заденет, когда «спускается попить». Я вообще не спала — хоть плачь! А что я ей скажу? Скандалить — тогда другие попутчики проснутся.

Когда я наконец доехала до Сочи и попала в аэропорт, там меня ждали новые сюрпризы. Рейс задержали, сесть негде, многие располагаются на полу. На посадку я шла как зомби. Выспалась, называется.

Теперь вот отдыхаю в Египте, но уже заранее переживаю — ведь обратно тоже ехать на поезде из Сочи в Краснодар.

Да, билеты я взяла заблаговременно, ведь их так просто не купишь. Знала бы, что так будет, выбрала бы электричку. Она и едет быстрее, и без этого кошмара.

Купить билеты на поезд к морю летом — огромная проблема Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Выбор — справедливость или комфорт

Я заплатила за комфорт, но не получила его. Когда я обнаружила, что место занято, я спокойно и вежливо начала диалог, подумав, что человек ошибся. Номера мест написаны мелко, может, женщина плохо видит. Но когда она начала отпираться, я поняла, что без проводника не справлюсь. Это его обязанность разбираться с местами.

Бывает, что и проводник не может уговорить нахала освободить место. Тогда просите вызвать начальника поезда. Это уже серьезно, и обычно на этом этапе даже самые упертые нарушители сдаются. Но на всякий случай подготовьтесь — снимите видео или сделайте фото, как человек отказывается уходить с вашего места. Это может пригодиться, если дело дойдет до официальной жалобы.