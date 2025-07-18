«Говорила себе: „Господи, помоги“». В Геленджик прилетел первый самолет за 3,5 года — что говорят пассажиры?

Рассказываем и показываем обстановку в аэропорту Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

18 июля в аэропорт Геленджика прилетел первый за 3,5 года рейс из Москвы. Через час этот же Airbus от «Аэрофлота» вылетел с пассажирами обратно в столицу. Что говорят люди, которые только приземлились, и те, кто еще проходит регистрацию на рейс, и насколько дорогое удовольствие летать на курорт — узнали 93.RU.

Ждали три года

Аэропорт Геленджика официально открылся по решению Росавиации и Минтранса 10 июля, но первый рейс встретили только спустя восемь дней. Современный терминал, построенный по итальянскому проекту в 2021 году, так и не успели открыть, началась военная операция на Украине. И вот, спустя 3,5 года, новая авиагавань встречает пассажиров. Для курорта это огромное событие — ж/д вокзала тут нет, а добираться на автобусе или машине — это значит потерять время в пробках. Эксперты уже предсказывают увеличение числа туристов вдвое, при условии, что цены на билеты будут приемлемыми.

Аэропорт был закрыт 3,5 года Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пока аэропорт будет принимать только внутренние рейсы и в целях безопасности только в дневное время — с 08:30 до 20:00. О возобновлении полетов уже заявили пять авиакомпаний. Помимо Москвы, среди направлений — Санкт-Петербург и Новосибирск. Билеты на рейсы из Сургута, Тюмени в продаже пока не появились.

«Мы — пробная версия»

Несмотря на то, что это первый день, когда на курорт прилетает самолет, в самом аэропорту спокойно и тихо, нет никакой спешки, передает журналистка 93.RU. Однако внутри много туристов, которые просто пришли посмотреть на открытие и прибытие первого самолета. Сам терминал выглядит современным и напоминает летающую тарелку. На второй этаж, в зону ожидания, сегодня пассажиров не пускают — зону оградили для представителей прессы.

Спросили у пассажиров о средней стоимости билетов — это примерно 15 000 рублей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Когда самолет еще не прилетел, регистрация на рейс в Москву уже шла, он отправится в 16:25. Одна из пассажирок, которая купила билет в Москву сразу после объявления рейсов, рассказала, что открытие аэропорта стало для нее очень приятной новостью.

— Я буду лететь на первом рейсе! Купила билет в первый же день, у моих друзей свадьба 20-го числа. Я раньше хотела уезжать на поезде, но намного приятнее всего 4 часа на самолете, чем сутки и 5 часов на поезде. Я покупала через приложение, вышло 7800 рублей, на официальном сайте было от 14 000 рублей за билет, но это без багажа. Мы сейчас полетим, будем пробной версией. Я шла и говорила себе «Господи, помоги», — смеясь, поделилась Лина.

Другие пассажиры, которые отправляются в Москву, рассказали, что купили билет за 19 000 рублей за одно место с учетом багажа.

— Мы регулярно летаем, почти не переживаем. В Геленджик приехали по работе, сюда добирались из Сочи. Лететь нам 4 часа, — рассказала семейная пара Александр и Нина.

Встречали подарками

В 15:25 объявили о прибытии самолета из Москвы. Полет занял целых четыре часа. Для сравнения, до Сочи лететь около трех. По данным сервиса Flightradar24, самолет летел через Казахстан, Каспийское море, горы Кавказского хребта и мимо Сочи.

Кадры с приземляющимся самолетом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Одна из женщин, которая встречала семью с шариками, рассказала 93.RU, что ее родственники летели из Нижнего Новгорода с пересадкой в Москве. Она не виделась с родными несколько месяцев.

— Благодаря тому, что открыли аэропорт, мы увидимся с ними уже очень скоро! Ко мне приезжает мой племянник, родной брат и родители. А я живу в Геленджике. Они написали мне, когда сели в самолет, это было около 11 часов. Вот, прошло уже четыре часа. Я слышала, что будет все-таки прямой рейс до Нижнего Новгорода, я полечу, — рассказала Илона.

Встречали первых гостей аэропорта со всеми почестями, по традиции самолет окатили водой из пожарных машин. Подарки давали только тем, кто первым купил билеты — женщине вручили цветы, а ее сыну — модель самолета. В аэропорту прибывших ждали аплодисменты и объятия. Они поделились с 93.RU, что полет прошел хорошо.

«Мы счастливы, что заработал аэропорт»

— Полет прошел прекрасно, совсем не трясло. Ехала в Москву — бегом, на нервах. А здесь села и прилетела. Сама я подарок не получила, но видела, как мальчику вручили большой самолет. Обстановка очень доброжелательная, все смеялись! Когда обливали водой, мы сначала даже не поняли, что происходит! Подумали сначала, что шампанским обливали, — поделилась Галина.

Первые пассажиры из Москвы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

— Я был среди первых покупателей, билет вышел в 15 000 рублей. Приехал на отдых на один день, сейчас буду забирать семью. Полет прошел прекрасно, посадка была самой мягкой, мы ее долго ждали, — рассказал журналистке 93.RU Олег.

Так встретили первых пассажиров рейса Москва — Геленджик Источник: Алина Лустина / 93.RU

— Полет прошел хорошо, посадка была мягкой. Лететь не устала, я еще дальше полечу, в Севастополь, я там сейчас живу. Купила билет за 15 000 рублей. Мне раньше приходилось из Симферополя ехать в Сочи, оттуда лететь, — сказала Светлана.

Пассажирка Юлия рассказала, что добирается из Москвы в Новороссийск. Она с семьей изначально покупала четыре билета до Сочи, позже обменяла их за 90 000 рублей.

Пассажиры ждут отправления из Геленджика в Москву Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

— Мы ездили в Москву отдыхать, вот возвращаемся домой. Изначально до Сочи должны были ехать — это 8 часов по серпантину, очень сложная дорога. Поэтому, когда узнали, что открывается аэропорт в Геленджике, сразу обменяли билеты. Мы счастливы, что наконец заработал аэропорт, ура! — радуется Юлия.

Командир самолета поделился с журналистами, что маршрут стал длиннее, но стал интереснее для пассажиров. Он рассказал, что всегда летал на юг России с трепетом.

— Рады прибыть в Геленджик, полетов давно не было. Нас встретила прекрасная погода. Маршрут немного длиннее стал, но зато для пассажиров интереснее — космическое море, Кавказский хребет, ну и далее — город Сочи и Геленджик, — отметил командир судна.

Так выглядит аэропорт издалека Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Первые прилетевшие пожаловались, что не организовано автобусное сообщение. Такси из аэропорта стоит в районе 300–500 рублей.

В новом аэропорту Геленджика 13 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, две ленты выдачи багажа и стоянку на 430 машин. Взлетно-посадочная полоса аэропорта имеет длину 3100 метров и ширину 45 метров. Площадь нового терминала — 16,7 тысяч квадратных метров, пропускная способность — до 891 пассажира в час и более 1 млн пассажиров в год. Инвестиции оцениваются в 6 миллиардов рублей. Подробнее об истории аэропорта в Геленджика 93.RU рассказали в этом материале.

Сколько стоят авиабилеты и как часто летают самолеты?

На первый рейс «Аэрофлота» Москва — Геленджик на 18 июля спрос был таким, что цена на билеты менялась чуть ли не каждый час. Изначально место без багажа стоило 17 тысяч, затем 8 тысяч, а спустя сутки уже 50 тысяч. Ближе к отправлению рейса билетов эконом-класса вообще не осталось. А «бизнес» начинался от 148 тысяч рублей. Из-за такого ажиотажа «Аэрофлот» решил увеличить число рейсов, с августа ежедневно на курорт будут прилетать три самолета.

По последним данным, цены на билеты в июле еще очень высокие — от 25 до 50 тысяч рублей, в зависимости от даты. А вот в августе «Аэрофлот» предлагает улететь из столичного Шереметьево на курорт уже от 12–14 тысяч рублей. Это без учета багажа.

Билеты на июль Источник: aeroflot.ru

Билеты на август Источник: aeroflot.ru

Кроме того, во вновь открывшейся аэропорт будут летать «Уральские авиалинии». Первый рейс запланирован на 24 июля (четверг) из московского аэропорта Домодедово. Далее по воскресеньям — 27 июля, 3, 10, 17, 24 и 31 августа. Стоимость билетов в июле — от 17 тысяч рублей, в августе — от 15 тысяч. Это без учета багажа.

Источник: book.uralairlines.

В S7 Airlines также сообщили о запуске рейсов в Геленджик. С 7 августа самолеты начнут летать из Новосибирска. Лететь 5 часов и 25 минут. Стоимость варьируется в зависимости от дня вылета, средняя — от 30 тысяч рублей. К концу августа — от 19 тысяч. Пока в расписании вылеты два раза в неделю — в понедельник и четверг.

Источник: ibe.s7.ru

С 8 августа авиакомпания также запускает перелеты из Москвы (цены в среднем начинаются от 14–15 тысяч рублей, к концу августа — от 11 тысяч.).

Источник: ibe.s7.ru

Еще одно новое направление откроет с 6 августа авиакомпания Smartavia — из Санкт-Петербурга в Геленджик. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. В пути 4 часа и 40 минут. В августе и октябре цены начинаются от 14 700 рублей, в сентябре — от 16 700 рублей.

Стоимость парковки в аэропорту Геленджика следующая. Первые 15 минут бесплатно, а первый час — 300 рублей. Стоянка авто на первой и второй линии проезда вдоль терминала запрещена. Если машина находится там дольше 15 минут — применяется тариф 1000 рублей. Подробнее о тарифах можно прочитать здесь.