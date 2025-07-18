«Говорила себе: „Господи, помоги“». В Геленджик прилетел первый самолет за 3,5 года — что говорят пассажиры?

18 июля в аэропорт Геленджика прилетел первый за 3,5 года рейс из Москвы. Через час этот же Airbus от «Аэрофлота» вылетел с пассажирами обратно в столицу. Что говорят люди, которые только приземлились, и те, кто еще проходит регистрацию на рейс, и насколько дорогое удовольствие летать на курорт — узнали 93.RU.
Ждали три года
Аэропорт Геленджика официально открылся по решению Росавиации и Минтранса 10 июля, но первый рейс встретили только спустя восемь дней. Современный терминал, построенный по итальянскому проекту в 2021 году, так и не успели открыть, началась военная операция на Украине. И вот, спустя 3,5 года, новая авиагавань встречает пассажиров. Для курорта это огромное событие — ж/д вокзала тут нет, а добираться на автобусе или машине — это значит потерять время в пробках. Эксперты уже предсказывают увеличение числа туристов вдвое, при условии, что цены на билеты будут приемлемыми.
Пока аэропорт будет принимать только внутренние рейсы и в целях безопасности только в дневное время — с 08:30 до 20:00. О возобновлении полетов уже заявили пять авиакомпаний. Помимо Москвы, среди направлений — Санкт-Петербург и Новосибирск. Билеты на рейсы из Сургута, Тюмени в продаже пока не появились.
«Мы — пробная версия»
Несмотря на то, что это первый день, когда на курорт прилетает самолет, в самом аэропорту спокойно и тихо, нет никакой спешки, передает журналистка 93.RU. Однако внутри много туристов, которые просто пришли посмотреть на открытие и прибытие первого самолета. Сам терминал выглядит современным и напоминает летающую тарелку. На второй этаж, в зону ожидания, сегодня пассажиров не пускают — зону оградили для представителей прессы.
Когда самолет еще не прилетел, регистрация на рейс в Москву уже шла, он отправится в 16:25. Одна из пассажирок, которая купила билет в Москву сразу после объявления рейсов, рассказала, что открытие аэропорта стало для нее очень приятной новостью.
— Я буду лететь на первом рейсе! Купила билет в первый же день, у моих друзей свадьба 20-го числа. Я раньше хотела уезжать на поезде, но намного приятнее всего 4 часа на самолете, чем сутки и 5 часов на поезде. Я покупала через приложение, вышло 7800 рублей, на официальном сайте было от 14 000 рублей за билет, но это без багажа. Мы сейчас полетим, будем пробной версией. Я шла и говорила себе «Господи, помоги», — смеясь, поделилась Лина.
Другие пассажиры, которые отправляются в Москву, рассказали, что купили билет за 19 000 рублей за одно место с учетом багажа.
— Мы регулярно летаем, почти не переживаем. В Геленджик приехали по работе, сюда добирались из Сочи. Лететь нам 4 часа, — рассказала семейная пара Александр и Нина.
Встречали подарками
В 15:25 объявили о прибытии самолета из Москвы. Полет занял целых четыре часа. Для сравнения, до Сочи лететь около трех. По данным сервиса Flightradar24, самолет летел через Казахстан, Каспийское море, горы Кавказского хребта и мимо Сочи.
Одна из женщин, которая встречала семью с шариками, рассказала 93.RU, что ее родственники летели из Нижнего Новгорода с пересадкой в Москве. Она не виделась с родными несколько месяцев.
— Благодаря тому, что открыли аэропорт, мы увидимся с ними уже очень скоро! Ко мне приезжает мой племянник, родной брат и родители. А я живу в Геленджике. Они написали мне, когда сели в самолет, это было около 11 часов. Вот, прошло уже четыре часа. Я слышала, что будет все-таки прямой рейс до Нижнего Новгорода, я полечу, — рассказала Илона.
Встречали первых гостей аэропорта со всеми почестями, по традиции самолет окатили водой из пожарных машин. Подарки давали только тем, кто первым купил билеты — женщине вручили цветы, а ее сыну — модель самолета. В аэропорту прибывших ждали аплодисменты и объятия. Они поделились с 93.RU, что полет прошел хорошо.
«Мы счастливы, что заработал аэропорт»
— Полет прошел прекрасно, совсем не трясло. Ехала в Москву — бегом, на нервах. А здесь села и прилетела. Сама я подарок не получила, но видела, как мальчику вручили большой самолет. Обстановка очень доброжелательная, все смеялись! Когда обливали водой, мы сначала даже не поняли, что происходит! Подумали сначала, что шампанским обливали, — поделилась Галина.
— Я был среди первых покупателей, билет вышел в 15 000 рублей. Приехал на отдых на один день, сейчас буду забирать семью. Полет прошел прекрасно, посадка была самой мягкой, мы ее долго ждали, — рассказал журналистке 93.RU Олег.
— Полет прошел хорошо, посадка была мягкой. Лететь не устала, я еще дальше полечу, в Севастополь, я там сейчас живу. Купила билет за 15 000 рублей. Мне раньше приходилось из Симферополя ехать в Сочи, оттуда лететь, — сказала Светлана.
Пассажирка Юлия рассказала, что добирается из Москвы в Новороссийск. Она с семьей изначально покупала четыре билета до Сочи, позже обменяла их за 90 000 рублей.
— Мы ездили в Москву отдыхать, вот возвращаемся домой. Изначально до Сочи должны были ехать — это 8 часов по серпантину, очень сложная дорога. Поэтому, когда узнали, что открывается аэропорт в Геленджике, сразу обменяли билеты. Мы счастливы, что наконец заработал аэропорт, ура! — радуется Юлия.
Командир самолета поделился с журналистами, что маршрут стал длиннее, но стал интереснее для пассажиров. Он рассказал, что всегда летал на юг России с трепетом.
— Рады прибыть в Геленджик, полетов давно не было. Нас встретила прекрасная погода. Маршрут немного длиннее стал, но зато для пассажиров интереснее — космическое море, Кавказский хребет, ну и далее — город Сочи и Геленджик, — отметил командир судна.
Первые прилетевшие пожаловались, что не организовано автобусное сообщение. Такси из аэропорта стоит в районе 300–500 рублей.
В новом аэропорту Геленджика 13 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, две ленты выдачи багажа и стоянку на 430 машин. Взлетно-посадочная полоса аэропорта имеет длину 3100 метров и ширину 45 метров. Площадь нового терминала — 16,7 тысяч квадратных метров, пропускная способность — до 891 пассажира в час и более 1 млн пассажиров в год. Инвестиции оцениваются в 6 миллиардов рублей. Подробнее об истории аэропорта в Геленджика 93.RU рассказали в этом материале.
Сколько стоят авиабилеты и как часто летают самолеты?
На первый рейс «Аэрофлота» Москва — Геленджик на 18 июля спрос был таким, что цена на билеты менялась чуть ли не каждый час. Изначально место без багажа стоило 17 тысяч, затем 8 тысяч, а спустя сутки уже 50 тысяч. Ближе к отправлению рейса билетов эконом-класса вообще не осталось. А «бизнес» начинался от 148 тысяч рублей. Из-за такого ажиотажа «Аэрофлот» решил увеличить число рейсов, с августа ежедневно на курорт будут прилетать три самолета.
По последним данным, цены на билеты в июле еще очень высокие — от 25 до 50 тысяч рублей, в зависимости от даты. А вот в августе «Аэрофлот» предлагает улететь из столичного Шереметьево на курорт уже от 12–14 тысяч рублей. Это без учета багажа.
Кроме того, во вновь открывшейся аэропорт будут летать «Уральские авиалинии». Первый рейс запланирован на 24 июля (четверг) из московского аэропорта Домодедово. Далее по воскресеньям — 27 июля, 3, 10, 17, 24 и 31 августа. Стоимость билетов в июле — от 17 тысяч рублей, в августе — от 15 тысяч. Это без учета багажа.
В S7 Airlines также сообщили о запуске рейсов в Геленджик. С 7 августа самолеты начнут летать из Новосибирска. Лететь 5 часов и 25 минут. Стоимость варьируется в зависимости от дня вылета, средняя — от 30 тысяч рублей. К концу августа — от 19 тысяч. Пока в расписании вылеты два раза в неделю — в понедельник и четверг.
С 8 августа авиакомпания также запускает перелеты из Москвы (цены в среднем начинаются от 14–15 тысяч рублей, к концу августа — от 11 тысяч.).
Еще одно новое направление откроет с 6 августа авиакомпания Smartavia — из Санкт-Петербурга в Геленджик. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. В пути 4 часа и 40 минут. В августе и октябре цены начинаются от 14 700 рублей, в сентябре — от 16 700 рублей.
Стоимость парковки в аэропорту Геленджика следующая. Первые 15 минут бесплатно, а первый час — 300 рублей. Стоянка авто на первой и второй линии проезда вдоль терминала запрещена. Если машина находится там дольше 15 минут — применяется тариф 1000 рублей. Подробнее о тарифах можно прочитать здесь.
Ранее 93.RU поговорили с авиаэкспертом и узнали, почему вслед за аэропортом в Геленджике не могут открыть терминал в Краснодаре.