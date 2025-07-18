До фестивальной площадки «Дня ярославского поля» пустят бесплатные автобусы

В Ярославской области пройдет День поля Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

19 июля в Переславле-Залесском пройдет фестиваль «День Ярославского поля». Рассказываем, что там будет и как туда добраться.

Что это такое

19 июля на территории эко-комплекса «Джао Дача» под Переславлем-Залесским пройдет крупная межрегиональная аграрная выставка «День ярославского поля» (0+). Ее участниками станут более 3 000 представителей агробизнеса. На меропритятии предусмотрена как деловая программа для тех, кто связан с АПК, так и различные развлечения.

Работа площадки стартует в 11:00. Посетителей ждет выставка сельхозтехники, фермерская ярмарка, фудкорт, контактный зоопарк, выступления творческих коллективов, спортивные соревнования.

Вход для зрителей бесплатный.

Программа:

11:00 — торжественное открытие;

11:00 — 17:00 — работа интерактивных площадок: спортивный фестиваль «Земля спорта», выставка сельхозтехники, ярмарка «Вкусы Ярославии», ярмарка «Город мастеров», реконструкция «Древнерусская оружейня», демонстрация агродронов, детская анимация и другое;

11:00-16:00 — выступление творческих и музыкальных коллективов;

16:00-17:00 — выступление кавер-группы «Фреш»;

15:00-17:00 — шоу воздухоплавателей.

Схема выставочной площадки Источник: Ярполе.рф

Как добраться

Площадкой события станет эко-комплекса «Джао Дача» (Ярославская область, Переславль-Залесский округ, деревня Вашутино). Заезд на фестивальное поле будет со стороны деревни Вашутино.

Для удобства посетителей из Переславля-Залесского организуют бесплатный трансфер:

отправление от остановки «Автостанция» каждый час, начиная с 9:30, последний рейс — в 16:30 (обратно последний рейс — в 17:15). Остановки на маршруте: Автостанция, Центр (у Симеоновской церкви), Химик.

Также организаторы опубликовали схему проезда для участников и гостей на личном транспорте (координаты 56°52'32.9"N 39°01'57.6"E).

Схема проезда на фестиваль «День ярославского поля 2025» Источник: Ярполе.рф