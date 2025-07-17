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Развлечения День поля, книжный фестиваль, праздник в Угличе: афиша событий на выходные в Ярославской области

День поля, книжный фестиваль, праздник в Угличе: афиша событий на выходные в Ярославской области

Куда можно сходить и съездить жителям региона

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В Ярославской области 19 июля запланировано множество ярких событий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области 19 июля запланировано множество ярких событий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 19 июля запланировано множество ярких событий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Предстоящие выходные 19–20 июля в Ярославской области будут насыщенными на различные фестивали и праздники. Публикуем, куда можно сходить или съездить.

  1. День ярославского поля
  2. Книжный фестиваль
  3. Фестиваль воздушных шаров
  4. День города Углича
  5. Ночной забег
  6. Дни округов
1

День ярославского поля

19 июля на территории эко-комплекса «Джао Дача» под Переславлем-Залесским пройдет фестиваль «День ярославского поля» (0+). Мероприятие начнется в 11:00. Посетителей ждет выставка сельхозтехники, фермерская ярмарка, фудкорт, контактный зоопарк, выступления творческих коллективов. Также можно будет посоревноваться в дисциплинах Всероссийского марафона «Земля спорта», пробежать семейные эстафеты, сдать нормативы ГТО и показать подготовку в силовом экстриме.

Вход для зрителей бесплатный.

Программа фестиваля

  • 11:00 — торжественное открытие;

  • 11:00 — 17:00 — работа интерактивных площадок: спортивный фестиваль «Земля спорта», выставка сельхозтехники, ярмарка «Вкусы Ярославии», ярмарка «Город мастеров», реконструкция «Древнерусская оружейня», демонстрация агродронов, детская анимация и другое;

  • 11:00-16:00 — выступление творческих и музыкальных коллективов;

  • 16:00-17:00 — выступление кавер-группы «Фреш»;

  • 15:00-17:00 — шоу воздухоплавателей.

Программа фестиваля «День ярославского поля» 19 июля | Источник: Министерство АПК Ярославской областиПрограмма фестиваля «День ярославского поля» 19 июля | Источник: Министерство АПК Ярославской области

Программа фестиваля «День ярославского поля» 19 июля

Источник:

Министерство АПК Ярославской области

2

Книжный фестиваль

Фестиваль «Книжное обострение» пройдет в Ярославле 18–20 июля на Даманском острове. Гостями мероприятия станут писательницы Александра Маринина, Анна Павлова, Анна Пестерева, лингвист Максим Конгауз и другие. В программе книжная ярмарка (18, 19 июля с 11:00 до 20:00, 20 июля с 11:00 до 19:00), встречи с авторами, презентации книг, бесплатные лектории, мастер-классы.

Возрастное ограничение для событий на главной сцене и лектории № 1 — 12+, лектории № 2 — 0+

Программа

18 июля

Сцена

  • 11:00 — концерт исполнительницы Анны Минеевой;

  • 12:00 — презентация книги «Обычный герой» Елены Батуевой;

  • 14:00 — «Нельзя уставать». Творческая встреча с Александром Антиповым;

  • 15:30 — торжественное открытие фестиваля;

  • 16:30 — презентация книг «От Бунина до Бродского. История русской нобелианы» Гаянэ Степанян;

  • 17:30 — концерт джазового музыканта Станислава Майнугина;

  • 18:30 — «Кремль и монастырь в исторической топографии» — лекция Олега Непоспехова.

Лекторий № 1

  • 13:45 — презентация книги «Достоевский о нас» Ольги Малышкиной;

  • 14:45 — презентация книги «Часы и качели» Ларисы Желенис;

  • 15:45 — презентация книги «Предзимье» Олега Гонозова;

  • 16:46 — поэтический вечер со Светланой Кладухиной;

  • 17:45 — выступление авторов Ярославского отделения Союза писателей России;

  • 18:45 — встреча с интересным человеком — Михаилом Нянковским.

Лекторий № 2

  • 13:15 — презентация книги «Тропинки в сказочный мир» Ларисы Лариной;

  • 14:15 — «Сонные сказки» — интерактивная встреча с Натальей Спеховой;

  • 15:15 — презентация книг «Хвойша», «Песни Аля» Анжелики Даниловой;

  • 16:15 — «От кино до книги и наоборот» — творческая встреча с Яной Поляруш;

  • 17:15 — презентация книги «Мой старший брат» Светланы Кладухиной.

19 июля

Главная сцена

  • 12:30 — История Росии и Восточной Европы в книгах издательства «Квадрига». Михаил Дмитриев;

  • 13:30 — презентация издательских проектов. Марина Смарагдова;

  • 14:30 — «Хоккейна суббота» (встреча с хоккеистом ХК «Локомотив либо спортивным комментатором Владимиром Летуновским — уточняется);

  • 15:30 — лекция Станислава Гридасова «История советского хоккея»;

  • 16:30 — «Как разобраться в Людовиках и Филиппах» — лекция Александры Марининой;

  • 17:30 — презентация книги «Смех не без причины» Максима Кронгауза.

Лекторий № 1

  • 12:00 — поэтическая встреча с участниками Российского союза писателей;

  • 14:00 — презентация книги «Волга: от Твери до Астрахани»;

  • 15:00 — встреча с интересным человеком — Юрием Швецовым;

  • 16:00 — презентация книги «Пятно» Анны Пестеревой;

  • 17:00 — презентация книги «Парная флейта» Евгения Коновалова;

  • 18:00 — встреча с автором Марией Соловьевой;

  • 19:00 — «Цитата плюс» — презентация издательства с Ольгой Петровой.

Лекторий № 2

  • 13:15 — встреча с поэтом, писателем, драматургом Игорем Жуковым;

  • 14:15 — презентация книги «Новогодний ассамбляж» Татьяны Малашиной;

  • 15:15 — «Хвостатые истории» — встреча с автором Ольгой Малышкиной;

  • 16:15 — «Кудесник» — презентация комикса Дениса Черноморского;

  • 17:15 — архив Мурзилки;

  • 18:15 — встреча с автором Анастасией Коваленковой;

  • 19:15 — презентация серии «Великие люди великой страны» Светланы Рахмановой;

20 июля

Главная сцена

  • 12:30 — презентация книги «Историк у микрофона» Алексея Бакуменко;

  • 13:30 — презентация книги «Острые» Анны Павловой;

  • 14:30 — презентация книги «Невидимый Саратов» Михаила Левантовского;

  • 15:30 — «Градостроительная биография Ярослапвля» — встреча с архитектором Аркадием Бобовичем;

  • 16:30 — встреча с интересным человеком — Артуром Ямщиковым.

Лекторий № 1

  • 12:00 — встреча с интересным человеком — Станиславом Гридасовым;

  • 13:00 — встреча с писателем Игорем Карде;

  • 14:00 — «Образ будущего. Версия русского космизма» — лекция Анастасии Грачевой;

  • 15:00 — «Книги круче гаджетов» — лекция Татьяны Карпеевой;

  • 16:00 — презентация «Дважды рожденные» Григория Незамайкова;

  • 17:00 - встреча с писателем Андреем Малыгиным.

Лекторий № 2

  • 12:15 — встреча с писателем Ириной Грицук-Галицкой;

  • 13:15 — встреча «Своя атмосфера: как российский сеттинг создает магию, близкую читателю» с Екатериной Ландер;

  • 14:15 — презентация серии книг «Сказки перехода» Ксении Лузгиной;

  • 15:15 — презентация книги «Умеют ли собаки летать» Юлии Кушнир;

  • 16:15 — чтение рассказа Виктории Прохоревич «Любовь и память сильнее времени».

3

Фестиваль воздушных шаров

В Переславле-Залесском с 16 по 20 июля проходит фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» (6+). В событии участвуют около 20 пилотов тепловых аэростатов из Ессентуков, Йошкар-Олы, Калуги, Белгорода, Нижнего Новгорода, Яхромы, Люберец и Долгопрудного. У жителей и гостей региона будет возможность не только полюбоваться на полеты ярких шаров, но и подняться на них самим. Планируемое время подъемов — в 6:00 и 19:00 каждый день (погода может внести коррективы). Правда, эта услуга платная:

  • полет в группе до 12 человек: взрослый — 12 000 рублей, ребенок 7-14 лет — 10 000 рублей;

  • индивидуальный полет: 2 человека — 36 000 рублей, 3 человека — 42 000 рублей, 4 человека — 46 000 рублей, 5 и более человек — 10 000 рублей с человека.

Место взлета заранее не известно. Организаторы будут сообщать геолокацию взлетного поля в телеграм-канале «Полеты в Переславле» за 40-60 минут до взлета.

Каждый вечер 16–20 июля, начиная с 19:00 рядом с отелем «Азимут» в Переславле также планируются привязные подъемы на аэростатах (2-3 аэростата привязаны веревками к земле и осуществляет подъемы на несколько минут на высоту 10-20 метров). Стоимость подъёма:

  • 1500 рублей — взрослый, 1000 рублей — ребенок от 6 лет (младше нельзя) до 14 лет.

Будет живая очередь, оплата на месте.

Вход на фестивальную поляну тоже платный:

  • 16 июля, 17 июля и 20 июля: дети от 6 до 14 лет — 250 рублей, с 14 лет и старше — 500 рублей;

  • 18 июля: дети от 6 до 14 лет — 500 рублей, с 14 лет и старше — 1000 рублей;

  • 19 июля: дети от 6 до 14 лет — 1000 рублей, с 14 лет и старше — 2000 рублей.

4

День города Углича

19 июля Углич отпразднует День города. В честь события в городе пройдет фестиваль «Углече поле». Основными площадками празднования станут Успенская площадь, Угличский кремль, улица Спасская, Советская площадь, территория парка Победы, набережная реки Волги, Парк Детства.

Возрастное ограничение детских мероприятий — 0+, остальных — 12+.

В Угличе пройдет фестиваль «Углече поле» | Источник: Администрация города Углича / Vk.comВ Угличе пройдет фестиваль «Углече поле» | Источник: Администрация города Углича / Vk.com
Праздник пройдет на нескольких площадках | Источник: Администрация города Углича / Vk.comПраздник пройдет на нескольких площадках | Источник: Администрация города Углича / Vk.com

5

Ночной забег

19 июля в Ярославле пройдет забег «Ночь. Стрелка. Ярославль» (6+), который соберет любителей бега всех возрастов. Для детей от четырех лет предусмотрена дистанция в 500 метров, затем состоится семейный забег, а после — ночные забеги на 5 и 10 км.

Перед стартом на Стрелке будут организованы интерактивные зоны. В 19:30 пройдет концерт кавер-группы «Трижды два». Планируется шоу барабанщиков.

Программа спортивного мероприятия | Источник: Фармэко&nbsp;— Бегом по Золотому кольцу / Vk.comПрограмма спортивного мероприятия | Источник: Фармэко&nbsp;— Бегом по Золотому кольцу / Vk.com

Программа спортивного мероприятия

Источник:

Фармэко — Бегом по Золотому кольцу / Vk.com

6

Дни округов

19 июля Дни рождения отмечают Ярославский, Некрасовский, Некоузский муниципальные округа.

Праздник Ярославского округа пройдет в поселке Михайловский. Для гостей будут работать батуты, детские аттракционы, ремесляная ярмарка. На стадионе пройдут спортивные соревнования.

В Некоузе основные праздничные мероприятия пройдут в парке и на площади. Жители и гости увидят яркие выступления артистов. Изюминкой праздника станет знакомство с гастрономическими изысками местных поваров-любителей.

Праздник Некрасовского округа и поселка Некрасовского стартует в Некрасовском сквере. Здесь в 11:00 откроется выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Также будут работать «Библиотечный дворик» с книжными выставками, викторинами и буккроссингом. В интерактивных зонах гостей ждут «Купеческое чаепитие» — театрализованное костюмированное представление в купеческом стиле  и «Гастрономические ряды» — вкусные угощения от местных предпринимателей.

Возрастное ограничение мероприятий 0+. Пенное шоу в поселке Михайловский — 6+, дискотека — 16+.

Программа праздника в поселке Некрасовском | Источник: Некрасовский район / Vk.com

Программа праздника в поселке Некрасовском

Программа праздника в поселке Михайловском | Источник: Ярославский муниципальный округ / Vk.com

Программа праздника в поселке Михайловском

Праздник пройдет и в Некоузе | Источник: Некоузский район/ Vk.com

Праздник пройдет и в Некоузе

Гостей ждет насыщенная программа | Источник: Некоузский район/ Vk.com

Гостей ждет насыщенная программа

1 из 4

Программа праздника в поселке Некрасовском

Источник:

Некрасовский район / Vk.com

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