День поля, книжный фестиваль, праздник в Угличе: афиша событий на выходные в Ярославской области

В Переславле-Залесском с 16 по 20 июля проходит фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» (6+). В событии участвуют около 20 пилотов тепловых аэростатов из Ессентуков, Йошкар-Олы, Калуги, Белгорода, Нижнего Новгорода, Яхромы, Люберец и Долгопрудного. У жителей и гостей региона будет возможность не только полюбоваться на полеты ярких шаров, но и подняться на них самим. Планируемое время подъемов — в 6:00 и 19:00 каждый день (погода может внести коррективы). Правда, эта услуга платная:

полет в группе до 12 человек: взрослый — 12 000 рублей, ребенок 7-14 лет — 10 000 рублей;

индивидуальный полет: 2 человека — 36 000 рублей, 3 человека — 42 000 рублей, 4 человека — 46 000 рублей, 5 и более человек — 10 000 рублей с человека.

Место взлета заранее не известно. Организаторы будут сообщать геолокацию взлетного поля в телеграм-канале «Полеты в Переславле» за 40-60 минут до взлета.

Каждый вечер 16–20 июля, начиная с 19:00 рядом с отелем «Азимут» в Переславле также планируются привязные подъемы на аэростатах (2-3 аэростата привязаны веревками к земле и осуществляет подъемы на несколько минут на высоту 10-20 метров). Стоимость подъёма:

1500 рублей — взрослый, 1000 рублей — ребенок от 6 лет (младше нельзя) до 14 лет.

Будет живая очередь, оплата на месте.

Вход на фестивальную поляну тоже платный: