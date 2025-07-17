«Администрация бездействует»: ярославна пожаловалась на запаркованную нарушителями улицу в центре

В Ярославле пожаловались на парковку на улице Лисицына. Особое возмущение вызвали участки между улицами Свободы и Угличской, а также между Угличской и Богдановича. Соответствующее обращение появилось 16 июля в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.
«Здесь складывается аварийная ситуация в силу сужения дорожного полотна в два раза. Стоят знаки „Остановка и стоянка запрещена“ (в первом случае) и „Параллельная парковка“ (во втором случае). Их никто не соблюдает. Паркуются, как хотят. Проезжающие машины выезжают на полосу встречного движения. Администрация бездействует. Казна города может озолотиться», — сообщила жительница города Ольга.
Она попросила обеспечить безаварийный проезд по дороге.
На жалобу ответили в мэрии города:
«Схема организации дорожного движения на указанном участке улицы Лисицына направлена в адрес ГКУ ЯО „ЦОДД“ для организации контроля за соблюдением требований Правил дорожного движения РФ в автоматическом режиме».
ГКУ ЯО «ЦОДД» — государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр организации дорожного движения».
Напомним, штрафы за нарушение различных правил парковки составляют от 500 рублей.