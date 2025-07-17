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Дороги и транспорт «Администрация бездействует»: ярославна пожаловалась на запаркованную нарушителями улицу в центре

«Администрация бездействует»: ярославна пожаловалась на запаркованную нарушителями улицу в центре

Что ответили в мэрии

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8 комментариев
В Ярославле пожаловались на дорожную ситуацию на центральной улице | Источник: Ольга, Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле пожаловались на дорожную ситуацию на центральной улице | Источник: Ольга, Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле пожаловались на дорожную ситуацию на центральной улице

Источник:

Ольга, Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле пожаловались на парковку на улице Лисицына. Особое возмущение вызвали участки между улицами Свободы и Угличской, а также между Угличской и Богдановича. Соответствующее обращение появилось 16 июля в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

«Здесь складывается аварийная ситуация в силу сужения дорожного полотна в два раза. Стоят знаки „Остановка и стоянка запрещена“ (в первом случае) и „Параллельная парковка“ (во втором случае). Их никто не соблюдает. Паркуются, как хотят. Проезжающие машины выезжают на полосу встречного движения. Администрация бездействует. Казна города может озолотиться», — сообщила жительница города Ольга.

Она попросила обеспечить безаварийный проезд по дороге.

На жалобу ответили в мэрии города:

«Схема организации дорожного движения на указанном участке улицы Лисицына направлена в адрес ГКУ ЯО „ЦОДД“ для организации контроля за соблюдением требований Правил дорожного движения РФ в автоматическом режиме».

ГКУ ЯО «ЦОДД» — государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр организации дорожного движения».

Напомним, штрафы за нарушение различных правил парковки составляют от 500 рублей.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
8
Гость
52 минуты
С наглой парковкой в городе полный безпредел.. Никто не регулирует.. Все заставлено автохламом.. Эвакуаторы надо привлекать к работе почаще
Гость
1 час
Там "гроза эвакуаторов" паркуется вот и не трогают
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