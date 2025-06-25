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Дороги и транспорт ПМЭФ-2025 В здании Ярославского вокзала в Москве проведут масштабную реставрацию

В здании Ярославского вокзала в Москве проведут масштабную реставрацию

Соответствующее соглашение с РЖД Сергей Собянин подписал на ПМЭФ

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1 комментарий
Ярославский вокзал в Москве уйдет на масштабную реставрацию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЯрославский вокзал в Москве уйдет на масштабную реставрацию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ярославский вокзал в Москве уйдет на масштабную реставрацию

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ярославский вокзал в Москве уйдет на масштабную реставрацию вслед за Ленинградским. Соглашение о модернизации здания мэр столицы Сергей Собянин подписал с главой РЖД Олегом Белозёровым на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект направлен на то, чтобы еще больше интегрировать Ярославский вокзал в транспортную систему столицы. Ожидается, что после модернизации пропускная способность пригородной зоны увеличится на 30%, а зона ожидания для пассажиров — в два раза. Также планируется обновление инженерных сетей, улучшение логистики и создание дополнительных возможностей для пересадки на другие виды транспорта.

«Глубокая интеграция крупнейших вокзалов Москвы в городскую среду — реальная необходимость. Учитывая, что Ярославский вокзал — лидер по объемам пригородного движения не только в столице, но и в стране, вполне логично, что он стал одним из первых в списке на модернизацию», — отметил глава РЖД.

Сергей Собянин подписал с РЖД соглашение о реконструкции Ярославского вокзала в Москве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСергей Собянин подписал с РЖД соглашение о реконструкции Ярославского вокзала в Москве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сергей Собянин подписал с РЖД соглашение о реконструкции Ярославского вокзала в Москве

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ярославский вокзал входит в состав крупнейшего транспортного узла столицы — Площади трех вокзалов, где пересекаются два МЦД, три направления электричек, две линии метро, маршруты наземного транспорта и поезда дальнего следования. По данным РЖД, ежедневно оттуда отправляется 36 поездов дальнего следования, в том числе в Ярославль и Кострому, и 274 пригородных. Среднесуточный пассажиропоток превышает 150 тысяч человек.

Напомним, соседний Ленинградский вокзал на данный момент находится на реконструкции, его обещают открыть в декабре 2025 — январе 2026 года. Мы показывали, что происходит внутри здания во время закрытия. Этот вокзал станет остановкой новой высокоскоростной магистрали — ее первый маршрут пройдет от Москвы до Санкт-Петербурга.

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Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
Ярославский вокзал Реставрация Сергей Собянин Поезд
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Комментарии
1
Гость
42 минуты
Покроют золотом в три раза? сегодня большой чин приезжал в нищую Кострому и сказал что они хорошо живут и развиваются, губернатор всё правильно делает и идёт на новый срок при это население уезжает и сокращается кладбища всё больше и больше
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