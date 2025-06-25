В здании Ярославского вокзала в Москве проведут масштабную реставрацию

Ярославский вокзал в Москве уйдет на масштабную реставрацию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ярославский вокзал в Москве уйдет на масштабную реставрацию вслед за Ленинградским. Соглашение о модернизации здания мэр столицы Сергей Собянин подписал с главой РЖД Олегом Белозёровым на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект направлен на то, чтобы еще больше интегрировать Ярославский вокзал в транспортную систему столицы. Ожидается, что после модернизации пропускная способность пригородной зоны увеличится на 30%, а зона ожидания для пассажиров — в два раза. Также планируется обновление инженерных сетей, улучшение логистики и создание дополнительных возможностей для пересадки на другие виды транспорта.

«Глубокая интеграция крупнейших вокзалов Москвы в городскую среду — реальная необходимость. Учитывая, что Ярославский вокзал — лидер по объемам пригородного движения не только в столице, но и в стране, вполне логично, что он стал одним из первых в списке на модернизацию», — отметил глава РЖД.

Сергей Собянин подписал с РЖД соглашение о реконструкции Ярославского вокзала в Москве Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Ярославский вокзал входит в состав крупнейшего транспортного узла столицы — Площади трех вокзалов, где пересекаются два МЦД, три направления электричек, две линии метро, маршруты наземного транспорта и поезда дальнего следования. По данным РЖД, ежедневно оттуда отправляется 36 поездов дальнего следования, в том числе в Ярославль и Кострому, и 274 пригородных. Среднесуточный пассажиропоток превышает 150 тысяч человек.