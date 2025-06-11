Три раза завалил — жди полгода. Журналистка рассказала, как легально получила права в обход ГИБДД

С новыми правилами получение прав в России может затянуться на год и даже больше Источник: Тимур Шарипкулов / Городские медиа











С 1 апреля 2024 года в России изменили правила сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. На экзамене разрешили делать больше ошибок, но в случае трех несдач следующую попытку дадут только через 6–9 месяцев. Журналист E1.RU Юлия Забайлович трижды завалила практический экзамен в Екатеринбурге, но всё равно получила права, не выжидая полугодовой перерыв.

В своей колонке она рассказала, как у нее это получилось и почему такой вариант до сих пор доступен россиянам — но теперь с одним очень важным «но».

В автошколу я пошла прошлой осенью, уже после принятия новых правил сдачи экзаменов. Теорию сдала без ошибок с первого раза и до последнего верила, что в три попытки сдачи вождения в городе уж точно уложусь, но не вышло.

Ближе всего к заветным правам я была как раз во время последней попытки — выполнила все упражнения, но набрала семь штрафных баллов, когда оставалось, по сути, лишь повернуть и проехать через регулируемый перекресток и мимо остановки. Это было весьма обидно. Еще обиднее было осознавать, что в следующий раз экзамен мне назначат не раньше сентября.

Когда правила сдачи экзаменов ужесточили, это объясняли низким процентом сдачи города с первых попыток. Якобы курсанты плохо готовятся и несерьезно относятся к экзаменам, в итоге растут очереди, а инспекторов на всех не хватает.

С тем, что сотрудников в Госавтоинспекции не хватает, всё понятно, это актуальная проблема для МВД в целом, да и для многих других сфер. Но вот с несерьезным отношением к экзаменам и плохой подготовкой согласиться не могу.

В автошколе у меня был целый месяц уроков вождения — по 3–4 в неделю. Более чем серьезная подготовка. Но знаете, что подвело и меня, и многих других курсантов? Нервы. Банально, но так и есть.

Предвосхищаю комментарии в духе «если так нервничаешь и волнуешься, то и за рулем тебе не место». Вот только нервы и волнение у людей не из-за самой езды по городу, а из-за того, что идет экзамен: твои действия пристально оценивают, тебе надо не просто проехать маршрут, а выполнить целый список заданий по четким правилам и попутно молиться, что на дороге не попадется тот, кто решит тебя подрезать, начнет сигналить и прочее.

Абсолютно уверена, что процентов 90 водителей с большим стажем, если бы оказались на экзамене, точно завалились бы. Потому что реальная езда по городу и экзамен — это разное. Юлия Забайлович журналист E1.RU

А теперь вернемся к вопросу о подготовке. Если не выходит сдать город после 6–8 часов занятий в неделю, то каков шанс сделать это спустя полгода перерыва? Поддерживать практику, оформляя дополнительные занятия даже на месяц с той же частотой, выйдет в ту же сумму, что и заново отучиться, а нервы никуда не денутся — слишком многое на кону: и деньги, и время.

При этом я категорически не согласна с комментариями вроде «самому сдать на права нереально» и «инспекторы специально всех валят». Во-первых, у меня в близком окружении достаточно примеров людей, сдавших на права самостоятельно, в том числе и с первой-второй попытки, а еще есть личный опыт прохождения экзамена.

Да, я трижды не сдала, но ни разу при этом не почувствовала, чтобы инспектор «хотел», чтобы я завалилась. Более того: как минимум дважды они очень сочувствовали моим неудачам и пытались подбодрить. Особенно в третий раз.

Грузия сэкономила мне нервы, время и деньги

Сразу скажу, что моя поездка в Грузию не была связана только с получением прав, хотя есть и такие случаи. Мы сначала запланировали провести там две недели отпуска, а уже потом я прочитала новость о том, что там без особых проблем можно сдать экзамены быстро, и решила рискнуть.

В правильности решения убедил большой тематический чат в Telegram — там детально описаны все этапы записи и сдачи экзаменов, люди активно помогают и дают советы. Когда решение сдавать на права в Грузии было принято, я каждый день читала сотни появляющихся там сообщений, чтобы быть в курсе всех нюансов сдачи, которых немало.

В отличие от России, в Грузии не нужно учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены на получение водительского удостоверения . Всё, что требуют — это паспорт (нотариально заверенный перевод загранпаспорта для иностранцев) и справку о пройденной медкомиссии, которая делается минут за 15. Даже регистрация не нужна, при оформлении документов перед первым экзаменом у вас просто спрашивают адрес — я назвала адрес апартаментов в Батуми, где мы остановились, и этого хватило.

Важный нюанс: экзамены принимают только в 12 городах страны, и столица Грузии в этот список не входит. Но есть плюс: система единая, так что, например, сдав теорию в одном городе, практическую часть можно сдавать в любом другом. После успешной сдачи теории на сдачу площадки есть месяц, на сдачу города — год.

Сам экзамен проходит в три этапа: теория, автодром и город. В случае провала теорию можно пересдавать раз в неделю, площадку — хоть каждый день (но бесплатная попытка только раз в неделю), а город раз в неделю за 252 лари (почти 8 тысяч рублей), либо раз в месяц за 90 (около 2,7 тысячи). Все три экзамена я сдала с первого раза.

Как проходят экзамены

О теории подробно рассказывать нечего. Система в целом такая же, как в России: небольшая комната с компьютерами, на которых всё и сдаешь. На экзамене выпадает 30 вопросов, сделать можно три ошибки. Очень удобно, что, отмечая ответы, ты сразу видишь, правильный выбрал вариант или нет.

Вопросы в билетах тут на 90 % такие же, как в России — знаки, разметка, правила проезда перекрестков и прочее. Из самых запомнившихся отличий — то, что в Грузии нет такого понятия, как опережение: если в одном направлении две полосы и вы выезжаете из правого ряда, чтобы по левому опередить машину — это уже обгон.

Второй момент — вопросы по экоменеджменту, очень простые, но забавные. Например, правильным ответом на вопрос о том, как снизить негативное влияние транспортного средства на окружающую среду при поездках на короткие расстояния, было «пройти пешком или воспользоваться общественным транспортом».

В экзаменационной комнате просят выложить все вещи и электронику Источник: Юлия Забайлович / E1.RU











Записываться на теорию нужно было заранее, чтобы точно забронировать место. Для записи нужен грузинский номер телефона (я оформила esim онлайн) и карта не российского банка, чтобы сразу оплатить пошлину в 56 лари (примерно 1700 рублей), в эту стоимость сразу входит и первая попытка сдачи автодрома.

Всё, что касается практической части экзамена, заметно отличается от российского. Экзамены в Грузии принимают на Skoda, увешанных камерами и датчиками — как внутри, так и снаружи.

Справа в машине сидит молча инспектор, а проводит инструктаж и дает задания компьютер. Инспектор просто наблюдает и по правилам даже не имеет права с вами говорить после начала экзамена.

Экзаменационные машины завешаны датчиками и камерами как внутри, так и снаружи Источник: Юлия Забайлович / E1.RU











Если в России автодром уже давно не сдают как отдельную часть экзамена, то в Грузии до апреля 2022 года это вообще была единственная практическая часть для категории В.

Элементы на площадке почти те же, что и у нас, за исключением «восьмерки» и «змейки», которые в автошколе мы даже не тренировали за ненадобностью. Поэтому заранее, еще из Екатеринбурга, я по советам из чата записалась в автошколу на два занятия по площадке, чтобы всё изучить. В итоге хватило одного урока, чтобы освоить новые элементы и запомнить порядок упражнений.

В день сдачи теории я вернулась в автошколу, бесплатно проехала один круг по площадке для уверенности и вернулась в агентство. Тут собирается уже живая очередь на автомат и механику. Довольно быстро я села в машину, настроила кресло и зеркала, выслушала инструктаж и поехала.

Во всех городах на экзаменационных площадках висит схема расположения элементов с указанием порядка их выполнения Источник: Юлия Забайлович / E1.RU











На каждый элемент тут дается временное ограничение — две минуты. Я почему-то так боялась вывалиться из тайминга, что всю площадку целиком проехала минут за пять, словив два штрафа на «восьмерке» — не сбила ни один конус, но датчики увидели «нарушение границ упражнения». Для успешной сдачи этого хватило.

Перед началом экзамена система начисляет 100 баллов и убавляет по 15 за каждую некритичную ошибку. Если проехал, а баллов осталось не меньше 71 — значит, сдал.

Самая ответственная часть экзамена — это город. Тут в Грузии нюансов гораздо больше. Во-первых, никаких заданий выполнять не надо — просто проехать маршрут, который заранее известен. Карты всех маршрутов опубликованы на сайте сервисного агентства и, если ваша цель именно в получении прав, логичнее сразу выбрать город поменьше — где ниже трафик и короче маршруты с небольшим числом маневров.

В Батуми я сдала только первые два экзамена — теорию и площадку Источник: Юлия Забайлович / E1.RU











Начитавшись в чате, как сложно сдавать в Батуми, где много колец на маршрутах, никто никого не пропускает, а пешеходы перебегают дорогу где хотят (и так в целом во всех городах), я решила облегчить себе задачу и выбрала Зугдиди — небольшой город на западе страны, в двух с половиной часах езды от Батуми.

Здесь к датам моего отпуска актуальными оставались лишь два маршрута, на 70% повторяющие друг друга. Также заранее по отзывам в чате я нашла инструктора и записалась на занятие.

Занятный факт: учебная езда по маршрутам официально запрещена, но за этим почти никто не следит, поэтому инспекторы спокойно возят по ним учеников, что дает возможность хорошо изучить дорогу, запомнить знаки, разметку и прочее.

15 мая мы приехали в Зугдиди, и в тот же день я проехала оба маршрута. На следующий день пыталась попасть на экзамен по живой очереди, но не повезло — мест не было. Следующая суббота (в этот день как раз и принимают по живой очереди) оказалась нерабочей, так что вся надежда была на предпоследний день отпуска. Вместо двух попыток сдачи города, на которые я рассчитывала, у меня была лишь одна.

За время ожидания мы успели съездить в Сванетию и Кутаиси, полноценно отдыхая в отпуске. За день до экзамена вернулись в Зугдиди, я еще раз проехала маршруты и повторила технические вопросы.

Тут перед экзаменом в городе инспектор задает 2 из 20 вопросов о том, как проверить уровень масла, исправность тормозов, показать бачок с тормозной жидкостью и всё в таком духе. Не ответишь — на старте получаешь штрафные баллы. Идея, как по мне, очень правильная. Потому что в теоретической части полно вопросов, которые на практике тебе совсем не нужны, а вот знать, куда заливать омывайку и как проверять масло — полезно.

Экзаменационные маршруты в Грузии известны заранее, но официально учебная езда по ним запрещена Источник: Police.ge











На экзамене мне попался маршрут, главные сложности которого — два небольших перекрестка с круговым движением. Втайне именно об этом маршруте я и мечтала, потому что на втором был не очень удобный перекресток неравнозначных дорог: нужно всем уступить, вот только из-за деревьев обзор весьма ограничен.

Вся поездка длилась около 20 минут. Еще до начала экзамена заставило понервничать, что передо мной в тот день никто не смог сдать — ни на автомате, ни на механике. Абсолютно уверена, что как минимум 50% моего успеха было в комментировании всего происходящего. Этот совет, впрочем, подойдет и тем, кто сдает в России.

Инспектор — такой же человек, и он не читает ваши мысли. Поэтому, если в спорной ситуации вы проговариваете свои действия, то инспектор будет знать, чего ожидать, а не попытается перехватить управление. Юлия Забайлович журналист E1.RU

К тому же движение в Грузии специфичное: почти все ездят по каким-то своим правилам, пешеходы перебегают дорогу где хотят, а еще могут выйти корова или собака. Животных на маршруте мне во время экзамена не попалось, но вот люди, стоявшие у самого края дороги, заставили понервничать. Мне приходилось часто замедляться и ускоряться на случай, если человек вдруг внезапно побежит. Делай я это молча, инспектор мог бы счесть это неуверенным вождением, а когда я объясняла, почему именно сейчас сбрасываю скорость, никаких вопросов не возникало.

Кроме того, озвучивание своих действий на экзамене в Грузии дает инспектору больше оснований снимать штрафные баллы, начисленные компьютером. Допустить можно пять ошибок — за каждую по 2 балла, набрал 12 баллов — экзамен не сдан. Совершил хоть одну грубую ошибку — экзамен закончен сразу же.

Грубые ошибки почти все те же, что и в России — проезд на красный, выезд за сплошную или стоп-линию, непредоставление преимущества. Банальные ошибки можно допустить и на самом старте. В чате описывали разные случаи неудачи: не плотно закрытая дверь, выезд со стоянки по встречной полосе, не пристегнутый ремень, начало движения на ручнике и прочее.

Когда заехали на стоянку, инспектор поздравил с успешной сдачей, и я сразу же пошла распечатывать права. За их ускоренный выпуск нужно заплатить 51 лари, если хочется бесплатно — придется ждать пять дней.

После сдачи последнего экзамена права были у меня в руках уже минут через десять Источник: Юлия Забайлович / E1.RU











Первые два этапа экзамена в Грузии я сдала 14 мая, а уже 24-го получила права. По расходам вышло немногим больше 20 тысяч рублей — считаю только то, что было связано с экзаменами, так как перелет, проживание и прочее я записала в счет отпуска.

Сдача теории и площадки — 56 лари (1736 рублей);

нотариально заверенный перевод паспорта — 50 лари (1550 рублей);

медкомиссия — 45 лари (1395 рублей);

один урок на площадке — 40 лари (1240 рублей);

два урока в городе — 160 лари (4960 рублей);

экзамен в городе — 252 лари плюс еще 50 за помощь с записью — на практическую часть слоты нужно ловить очень быстро, а с оплатой не грузинской картой бывают сбои, поэтому решила не рисковать (9362 рубля);

выпуск прав — 51 лари (1581 рубль).

Итого: 704 лари или 21 824 рубля. Если бы пришлось идти на четвертую попытку в Екатеринбурге, то с пересдачей теории, пошлиной за еще одну попытку в городе и дополнительными занятиями, думаю, вышло бы не меньше.

Главное — сэкономленные нервы и время. По ощущениям, все три этапа экзаменов в Грузии с эмоциональной точки зрения дались мне гораздо легче. Юлия Забайлович журналист E1.RU

Обмен прав в России

Список документов на замену иностранного водительского удостоверения:

паспорт гражданина РФ;

нотариально заверенный перевод иностранных прав;

медкомиссия;

квитанция об оплате госпошлины за выдачу водительского удостоверения;

СНИЛС.

Ни на одном сайте этого не написано, но ко всем этим документам также нужны копии. Когда весь пакет собран — идем записываться в ГИБДД на сдачу теоретического экзамена.

Я наивно надеялась, что права мне смогут заменить в тот же день, потому что еще не истек срок теории, которую я сдавала после автошколы, и в системе-то она числится. В реальности оказалось, что пересдавать всё же надо.

Очередь на запись может затянуться. Так, девушку, которая стояла передо мной, 27 мая записали на 10 июня, а мне экзамен назначили даже раньше — 3-го числа. Пересдала теорию я с первого раза, а потом ждала еще пять дней для нового приема, на котором мне наконец выдали российское водительское удостоверение. Получилось, что на сдачу трех экзаменов в Грузии у меня ушло меньше времени, чем на переоформление прав в России.

Зато теперь водительских удостоверений у меня два: российское на 10 лет и грузинское на 15. Иностранные права при обмене не забрали.

Лавочка закрыта

Уже вернувшись в Екатеринбург, я узнала новость — с 28 мая приехать в Грузию и сдать на права просто так не выйдет. В стране ужесточили требования для иностранцев, и записаться на экзамены теперь могут только те, у кого есть вид на жительство, кто находится на ПМЖ в Грузии, либо те, кто провел в стране 185 дней за последние 12 месяцев. В остальном все этапы и расценки остались теми же.

В тематическом чате несколько дней не утихали дискуссии на эту тему. Пока одни сокрушались, что уже купили билеты и забронировали жилье, чтобы приехать за правами, другие радовались, аргументируя это тем, что в сервисных центрах наконец исчезнут очереди, которые выросли из-за хитрых россиян и граждан других стран, желающих в простом режиме обзавестись водительским удостоверением.

Впрочем, сдавать-то на права в Грузии всё равно можно, но теперь это реальный вариант разве что для тех, кто работает на удаленке и может себе позволить на полгода переехать в другую страну.