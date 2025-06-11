Три раза завалил — жди полгода. Журналистка рассказала, как легально получила права в обход ГИБДД

С 1 апреля 2024 года в России изменили правила сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. На экзамене разрешили делать больше ошибок, но в случае трех несдач следующую попытку дадут только через 6–9 месяцев. Журналист E1.RU Юлия Забайлович трижды завалила практический экзамен в Екатеринбурге, но всё равно получила права, не выжидая полугодовой перерыв.
В своей колонке она рассказала, как у нее это получилось и почему такой вариант до сих пор доступен россиянам — но теперь с одним очень важным «но».
В автошколу я пошла прошлой осенью, уже после принятия новых правил сдачи экзаменов. Теорию сдала без ошибок с первого раза и до последнего верила, что в три попытки сдачи вождения в городе уж точно уложусь, но не вышло.
Ближе всего к заветным правам я была как раз во время последней попытки — выполнила все упражнения, но набрала семь штрафных баллов, когда оставалось, по сути, лишь повернуть и проехать через регулируемый перекресток и мимо остановки. Это было весьма обидно. Еще обиднее было осознавать, что в следующий раз экзамен мне назначат не раньше сентября.
Когда правила сдачи экзаменов ужесточили, это объясняли низким процентом сдачи города с первых попыток. Якобы курсанты плохо готовятся и несерьезно относятся к экзаменам, в итоге растут очереди, а инспекторов на всех не хватает.
С тем, что сотрудников в Госавтоинспекции не хватает, всё понятно, это актуальная проблема для МВД в целом, да и для многих других сфер. Но вот с несерьезным отношением к экзаменам и плохой подготовкой согласиться не могу.
В автошколе у меня был целый месяц уроков вождения — по 3–4 в неделю. Более чем серьезная подготовка. Но знаете, что подвело и меня, и многих других курсантов? Нервы. Банально, но так и есть.
Предвосхищаю комментарии в духе «если так нервничаешь и волнуешься, то и за рулем тебе не место». Вот только нервы и волнение у людей не из-за самой езды по городу, а из-за того, что идет экзамен: твои действия пристально оценивают, тебе надо не просто проехать маршрут, а выполнить целый список заданий по четким правилам и попутно молиться, что на дороге не попадется тот, кто решит тебя подрезать, начнет сигналить и прочее.
Абсолютно уверена, что процентов 90 водителей с большим стажем, если бы оказались на экзамене, точно завалились бы. Потому что реальная езда по городу и экзамен — это разное.
А теперь вернемся к вопросу о подготовке. Если не выходит сдать город после 6–8 часов занятий в неделю, то каков шанс сделать это спустя полгода перерыва? Поддерживать практику, оформляя дополнительные занятия даже на месяц с той же частотой, выйдет в ту же сумму, что и заново отучиться, а нервы никуда не денутся — слишком многое на кону: и деньги, и время.
При этом я категорически не согласна с комментариями вроде «самому сдать на права нереально» и «инспекторы специально всех валят». Во-первых, у меня в близком окружении достаточно примеров людей, сдавших на права самостоятельно, в том числе и с первой-второй попытки, а еще есть личный опыт прохождения экзамена.
Да, я трижды не сдала, но ни разу при этом не почувствовала, чтобы инспектор «хотел», чтобы я завалилась. Более того: как минимум дважды они очень сочувствовали моим неудачам и пытались подбодрить. Особенно в третий раз.
Грузия сэкономила мне нервы, время и деньги
Сразу скажу, что моя поездка в Грузию не была связана только с получением прав, хотя есть и такие случаи. Мы сначала запланировали провести там две недели отпуска, а уже потом я прочитала новость о том, что там без особых проблем можно сдать экзамены быстро, и решила рискнуть.
В правильности решения убедил большой тематический чат в Telegram — там детально описаны все этапы записи и сдачи экзаменов, люди активно помогают и дают советы. Когда решение сдавать на права в Грузии было принято, я каждый день читала сотни появляющихся там сообщений, чтобы быть в курсе всех нюансов сдачи, которых немало.
В отличие от России, в Грузии не нужно учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены на получение водительского удостоверения. Всё, что требуют — это паспорт (нотариально заверенный перевод загранпаспорта для иностранцев) и справку о пройденной медкомиссии, которая делается минут за 15. Даже регистрация не нужна, при оформлении документов перед первым экзаменом у вас просто спрашивают адрес — я назвала адрес апартаментов в Батуми, где мы остановились, и этого хватило.
Важный нюанс: экзамены принимают только в 12 городах страны, и столица Грузии в этот список не входит. Но есть плюс: система единая, так что, например, сдав теорию в одном городе, практическую часть можно сдавать в любом другом. После успешной сдачи теории на сдачу площадки есть месяц, на сдачу города — год.
Сам экзамен проходит в три этапа: теория, автодром и город. В случае провала теорию можно пересдавать раз в неделю, площадку — хоть каждый день (но бесплатная попытка только раз в неделю), а город раз в неделю за 252 лари (почти 8 тысяч рублей), либо раз в месяц за 90 (около 2,7 тысячи). Все три экзамена я сдала с первого раза.
Как проходят экзамены
О теории подробно рассказывать нечего. Система в целом такая же, как в России: небольшая комната с компьютерами, на которых всё и сдаешь. На экзамене выпадает 30 вопросов, сделать можно три ошибки. Очень удобно, что, отмечая ответы, ты сразу видишь, правильный выбрал вариант или нет.
Вопросы в билетах тут на 90 % такие же, как в России — знаки, разметка, правила проезда перекрестков и прочее. Из самых запомнившихся отличий — то, что в Грузии нет такого понятия, как опережение: если в одном направлении две полосы и вы выезжаете из правого ряда, чтобы по левому опередить машину — это уже обгон.
Второй момент — вопросы по экоменеджменту, очень простые, но забавные. Например, правильным ответом на вопрос о том, как снизить негативное влияние транспортного средства на окружающую среду при поездках на короткие расстояния, было «пройти пешком или воспользоваться общественным транспортом».
Записываться на теорию нужно было заранее, чтобы точно забронировать место. Для записи нужен грузинский номер телефона (я оформила esim онлайн) и карта не российского банка, чтобы сразу оплатить пошлину в 56 лари (примерно 1700 рублей), в эту стоимость сразу входит и первая попытка сдачи автодрома.
Всё, что касается практической части экзамена, заметно отличается от российского. Экзамены в Грузии принимают на Skoda, увешанных камерами и датчиками — как внутри, так и снаружи.
Справа в машине сидит молча инспектор, а проводит инструктаж и дает задания компьютер. Инспектор просто наблюдает и по правилам даже не имеет права с вами говорить после начала экзамена.
Если в России автодром уже давно не сдают как отдельную часть экзамена, то в Грузии до апреля 2022 года это вообще была единственная практическая часть для категории В.
Элементы на площадке почти те же, что и у нас, за исключением «восьмерки» и «змейки», которые в автошколе мы даже не тренировали за ненадобностью. Поэтому заранее, еще из Екатеринбурга, я по советам из чата записалась в автошколу на два занятия по площадке, чтобы всё изучить. В итоге хватило одного урока, чтобы освоить новые элементы и запомнить порядок упражнений.
В день сдачи теории я вернулась в автошколу, бесплатно проехала один круг по площадке для уверенности и вернулась в агентство. Тут собирается уже живая очередь на автомат и механику. Довольно быстро я села в машину, настроила кресло и зеркала, выслушала инструктаж и поехала.
На каждый элемент тут дается временное ограничение — две минуты. Я почему-то так боялась вывалиться из тайминга, что всю площадку целиком проехала минут за пять, словив два штрафа на «восьмерке» — не сбила ни один конус, но датчики увидели «нарушение границ упражнения». Для успешной сдачи этого хватило.
Перед началом экзамена система начисляет 100 баллов и убавляет по 15 за каждую некритичную ошибку. Если проехал, а баллов осталось не меньше 71 — значит, сдал.
Самая ответственная часть экзамена — это город. Тут в Грузии нюансов гораздо больше. Во-первых, никаких заданий выполнять не надо — просто проехать маршрут, который заранее известен. Карты всех маршрутов опубликованы на сайте сервисного агентства и, если ваша цель именно в получении прав, логичнее сразу выбрать город поменьше — где ниже трафик и короче маршруты с небольшим числом маневров.
Начитавшись в чате, как сложно сдавать в Батуми, где много колец на маршрутах, никто никого не пропускает, а пешеходы перебегают дорогу где хотят (и так в целом во всех городах), я решила облегчить себе задачу и выбрала Зугдиди — небольшой город на западе страны, в двух с половиной часах езды от Батуми.
Здесь к датам моего отпуска актуальными оставались лишь два маршрута, на 70% повторяющие друг друга. Также заранее по отзывам в чате я нашла инструктора и записалась на занятие.
Занятный факт: учебная езда по маршрутам официально запрещена, но за этим почти никто не следит, поэтому инспекторы спокойно возят по ним учеников, что дает возможность хорошо изучить дорогу, запомнить знаки, разметку и прочее.
15 мая мы приехали в Зугдиди, и в тот же день я проехала оба маршрута. На следующий день пыталась попасть на экзамен по живой очереди, но не повезло — мест не было. Следующая суббота (в этот день как раз и принимают по живой очереди) оказалась нерабочей, так что вся надежда была на предпоследний день отпуска. Вместо двух попыток сдачи города, на которые я рассчитывала, у меня была лишь одна.
За время ожидания мы успели съездить в Сванетию и Кутаиси, полноценно отдыхая в отпуске. За день до экзамена вернулись в Зугдиди, я еще раз проехала маршруты и повторила технические вопросы.
Тут перед экзаменом в городе инспектор задает 2 из 20 вопросов о том, как проверить уровень масла, исправность тормозов, показать бачок с тормозной жидкостью и всё в таком духе. Не ответишь — на старте получаешь штрафные баллы. Идея, как по мне, очень правильная. Потому что в теоретической части полно вопросов, которые на практике тебе совсем не нужны, а вот знать, куда заливать омывайку и как проверять масло — полезно.
На экзамене мне попался маршрут, главные сложности которого — два небольших перекрестка с круговым движением. Втайне именно об этом маршруте я и мечтала, потому что на втором был не очень удобный перекресток неравнозначных дорог: нужно всем уступить, вот только из-за деревьев обзор весьма ограничен.
Вся поездка длилась около 20 минут. Еще до начала экзамена заставило понервничать, что передо мной в тот день никто не смог сдать — ни на автомате, ни на механике. Абсолютно уверена, что как минимум 50% моего успеха было в комментировании всего происходящего. Этот совет, впрочем, подойдет и тем, кто сдает в России.
Инспектор — такой же человек, и он не читает ваши мысли. Поэтому, если в спорной ситуации вы проговариваете свои действия, то инспектор будет знать, чего ожидать, а не попытается перехватить управление.
К тому же движение в Грузии специфичное: почти все ездят по каким-то своим правилам, пешеходы перебегают дорогу где хотят, а еще могут выйти корова или собака. Животных на маршруте мне во время экзамена не попалось, но вот люди, стоявшие у самого края дороги, заставили понервничать. Мне приходилось часто замедляться и ускоряться на случай, если человек вдруг внезапно побежит. Делай я это молча, инспектор мог бы счесть это неуверенным вождением, а когда я объясняла, почему именно сейчас сбрасываю скорость, никаких вопросов не возникало.
Кроме того, озвучивание своих действий на экзамене в Грузии дает инспектору больше оснований снимать штрафные баллы, начисленные компьютером. Допустить можно пять ошибок — за каждую по 2 балла, набрал 12 баллов — экзамен не сдан. Совершил хоть одну грубую ошибку — экзамен закончен сразу же.
Грубые ошибки почти все те же, что и в России — проезд на красный, выезд за сплошную или стоп-линию, непредоставление преимущества. Банальные ошибки можно допустить и на самом старте. В чате описывали разные случаи неудачи: не плотно закрытая дверь, выезд со стоянки по встречной полосе, не пристегнутый ремень, начало движения на ручнике и прочее.
Когда заехали на стоянку, инспектор поздравил с успешной сдачей, и я сразу же пошла распечатывать права. За их ускоренный выпуск нужно заплатить 51 лари, если хочется бесплатно — придется ждать пять дней.
Первые два этапа экзамена в Грузии я сдала 14 мая, а уже 24-го получила права. По расходам вышло немногим больше 20 тысяч рублей — считаю только то, что было связано с экзаменами, так как перелет, проживание и прочее я записала в счет отпуска.
Сдача теории и площадки — 56 лари (1736 рублей);
нотариально заверенный перевод паспорта — 50 лари (1550 рублей);
медкомиссия — 45 лари (1395 рублей);
один урок на площадке — 40 лари (1240 рублей);
два урока в городе — 160 лари (4960 рублей);
экзамен в городе — 252 лари плюс еще 50 за помощь с записью — на практическую часть слоты нужно ловить очень быстро, а с оплатой не грузинской картой бывают сбои, поэтому решила не рисковать (9362 рубля);
выпуск прав — 51 лари (1581 рубль).
Итого: 704 лари или 21 824 рубля. Если бы пришлось идти на четвертую попытку в Екатеринбурге, то с пересдачей теории, пошлиной за еще одну попытку в городе и дополнительными занятиями, думаю, вышло бы не меньше.
Главное — сэкономленные нервы и время. По ощущениям, все три этапа экзаменов в Грузии с эмоциональной точки зрения дались мне гораздо легче.
Обмен прав в России
Список документов на замену иностранного водительского удостоверения:
паспорт гражданина РФ;
нотариально заверенный перевод иностранных прав;
медкомиссия;
квитанция об оплате госпошлины за выдачу водительского удостоверения;
СНИЛС.
Ни на одном сайте этого не написано, но ко всем этим документам также нужны копии. Когда весь пакет собран — идем записываться в ГИБДД на сдачу теоретического экзамена.
Я наивно надеялась, что права мне смогут заменить в тот же день, потому что еще не истек срок теории, которую я сдавала после автошколы, и в системе-то она числится. В реальности оказалось, что пересдавать всё же надо.
Очередь на запись может затянуться. Так, девушку, которая стояла передо мной, 27 мая записали на 10 июня, а мне экзамен назначили даже раньше — 3-го числа. Пересдала теорию я с первого раза, а потом ждала еще пять дней для нового приема, на котором мне наконец выдали российское водительское удостоверение. Получилось, что на сдачу трех экзаменов в Грузии у меня ушло меньше времени, чем на переоформление прав в России.
Зато теперь водительских удостоверений у меня два: российское на 10 лет и грузинское на 15. Иностранные права при обмене не забрали.
Лавочка закрыта
Уже вернувшись в Екатеринбург, я узнала новость — с 28 мая приехать в Грузию и сдать на права просто так не выйдет. В стране ужесточили требования для иностранцев, и записаться на экзамены теперь могут только те, у кого есть вид на жительство, кто находится на ПМЖ в Грузии, либо те, кто провел в стране 185 дней за последние 12 месяцев. В остальном все этапы и расценки остались теми же.
В тематическом чате несколько дней не утихали дискуссии на эту тему. Пока одни сокрушались, что уже купили билеты и забронировали жилье, чтобы приехать за правами, другие радовались, аргументируя это тем, что в сервисных центрах наконец исчезнут очереди, которые выросли из-за хитрых россиян и граждан других стран, желающих в простом режиме обзавестись водительским удостоверением.
Впрочем, сдавать-то на права в Грузии всё равно можно, но теперь это реальный вариант разве что для тех, кто работает на удаленке и может себе позволить на полгода переехать в другую страну.
Вы бы решились сдавать на права в другой стране?