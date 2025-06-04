«Уведомил, что не готов»: ярославский перевозчик оставил без автобусов город-миллионник

Ярославский перевозчик «Ярославская транспортная компания — 2» стал одной из причин транспортного коллапса в Перми. Как сообщают наши коллеги из 59.RU , с 1 июня в столице Прикамья поменяли автобусные маршруты и перевозчиков. Но в итоге после реформы рейсов оказалось меньше обещанного. Не все пассажиры смогли спокойно доехать до работы. В том числе из-за проблем у ярославских транспортников.

«ЯТК-2» должна была пустить на пермский маршрут № 15 вместительные автобусы-«гармошки». Но не сделал этого.

«К сожалению, перевозчик уведомил, что с 1 июня он не готов: у него не пришел подвижной состав. Мы не отказываемся от своих планов, но замена автобусов произойдет в течение летнего периода, — сообщил 59.RU глава пермского дептранса Анатолий Путин.

При этом за каждый день невыхода «гармошек» на маршрут перевозчику будут выписывать штрафы.

Корреспондент 59.RU попросил прокомментировать ситуацию руководителя «Ярославской транспортной компании — 2» Гурама Макалатия, но тот, выслушав вопрос, сбросил звонок, а на повторные вызовы уже не ответил.

Контракт у «ЯТК-2» с «Городским управлением транспорта» Перми заключен до конца 2030 года. Выплатить перевозчику за работу должны около пяти миллиардов рублей.

Напомним, «Ярославская транспортная компания — 2» представлена и в Ярославле. В марте 2023 года этот перевозчик выиграл аукцион на транспортное обслуживание автобусных маршрутов № 1, 21т, 59, 65, 67, 70, 77, 119, 157к. Цена, которую должны заплатить компании за работу в течение семи лет, составляет почти 5 миллиардов рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ярославская транспортная компания — 2» была образована в 2009 году, зарегистрирована в Ярославле на улице Промышленной. Владельцами фирмы на данный момент являются две компании — ООО «Автономный коммерческий транспорт» из Москвы (ее учредителем в свою очередь называется столичное АО «Аксель», занимающаяся вложениями в ценные бумаги, управлением финансово-промышленными группами, консультированием в области коммерции) и ООО «Болтен» из Нижнего Новгорода, которое занимается производством оборудования для автотранспорта и принадлежит всё тому же ООО «Автономный коммерческий транспорт» и нижегородской компании «Сотекс», производящей автооборудование.

На конец 2024 года «Ярославская транспортная компания — 2» имела чистый убыток в размере 37,9 млн. рублей. В то же время у ее учредителя, ООО «Автономный коммерческий транспорт», чистая прибыль составила 62,9 млн. рублей, у ООО «Болтен» — 60,2 млн. рублей.