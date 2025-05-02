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Дороги и транспорт Задержки больше двух часов: из-за снегопадов изменится расписание поездов в Ярославль из Москвы

Задержки больше двух часов: из-за снегопадов изменится расписание поездов в Ярославль из Москвы

Об этом предупредили в СЖД

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1 комментарий
Как изменилось движение поездов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак изменилось движение поездов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как изменилось движение поездов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за снегопадов и поваленных ветром деревьев на железнодорожные пути в Московской области задерживаются пассажирские поезда по станции Александров. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД днем 2 мая.

«Северная железная дорога делает все возможное для сокращения времени задержки поездов», — говорится в телеграм-канале «Телеграмма СЖД».

Каких поездов коснется задержка:

  • № 101 Ярославль-Москва на 2 часа 33 минуты;

  • № 6305 Балакирево-Москва на 2 часа 35 минут;

  • № 6001 Ростов-Александров на 1 час 47 минут;

  • № 41 Воркута-Москва на 1 час 15 минут

  • № 129 Архангельск-Москва на 56 минут;

  • № 1 Владивосток-Москва на 2 часа 34 минуты;

  • № 6103 Ростов-Александров на 2 часа 09 минут;

  • № 742 Москва-Кострома на 3 часа 46 минут;

  • № 21 Лабытнанги-Москва на 3 часа 13 минут;

  • № 102 Москва-Ярославль на 2 часа 54 минуты.

Информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Ночью в Ярославской области прошли снегопады. Мы показывали последствия непогоды.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
1
Гость
12 минут
А весной, летом ,осенью нельзя было проманиторить деревья рядом с железной дорогой и вырубить не благополучные.??? Катимся в яму, чем дальше, тем хуже!!!
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