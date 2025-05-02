Задержки больше двух часов: из-за снегопадов изменится расписание поездов в Ярославль из Москвы

Из-за снегопадов и поваленных ветром деревьев на железнодорожные пути в Московской области задерживаются пассажирские поезда по станции Александров. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД днем 2 мая.
«Северная железная дорога делает все возможное для сокращения времени задержки поездов», — говорится в телеграм-канале «Телеграмма СЖД».
Каких поездов коснется задержка:
№ 101 Ярославль-Москва на 2 часа 33 минуты;
№ 6305 Балакирево-Москва на 2 часа 35 минут;
№ 6001 Ростов-Александров на 1 час 47 минут;
№ 41 Воркута-Москва на 1 час 15 минут
№ 129 Архангельск-Москва на 56 минут;
№ 1 Владивосток-Москва на 2 часа 34 минуты;
№ 6103 Ростов-Александров на 2 часа 09 минут;
№ 742 Москва-Кострома на 3 часа 46 минут;
№ 21 Лабытнанги-Москва на 3 часа 13 минут;
№ 102 Москва-Ярославль на 2 часа 54 минуты.
Информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
Ночью в Ярославской области прошли снегопады. Мы показывали последствия непогоды.