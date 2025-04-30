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Дороги и транспорт Спецоперация на Украине В Ярославле приостанавливали работу аэропорта: в чем причина

В Ярославле приостанавливали работу аэропорта: в чем причина

Сказались ли ограничения на полетах

635
3 комментария
В ярославском аэропорту вводили ограничения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ ярославском аэропорту вводили ограничения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославском аэропорту вводили ограничения

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле утром 30 апреля была приостановлена работа аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. По данным Росавиации, ограничения на прием и отправление рейсов действовали с 3:07 до 6:56. Аналогичные меры были введены в аэропортах Иванова и Нижнего Новгорода.

В ярославском аэропорту порталу 76.RU сообщили, что на указанное время не было назначено никаких рейсов, поэтому задержек при вылетах и приеме авиасудов не было.

«Причиной ограничений стало обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения на полёты гражданских воздушных судов в аэропорте Туношна были введены в связи с угрозой БПЛА», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Режим опасности атаки БПЛА действовал в соседней Ивановской области. Об этом в 2:20 30 апреля сообщили власти Ивановской области. В 7:20 в соседнем регионе был объявлен отбой опасности атаки беспилотников.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Аэропорт Ограничение полетов
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Комментарии
3
Гость
2 часа
РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.56 мск в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации
Гость
1 час
Летят утки, летят утки.
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