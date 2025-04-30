В Ярославле приостанавливали работу аэропорта: в чем причина

В Ярославле утром 30 апреля была приостановлена работа аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. По данным Росавиации, ограничения на прием и отправление рейсов действовали с 3:07 до 6:56. Аналогичные меры были введены в аэропортах Иванова и Нижнего Новгорода.
В ярославском аэропорту порталу 76.RU сообщили, что на указанное время не было назначено никаких рейсов, поэтому задержек при вылетах и приеме авиасудов не было.
«Причиной ограничений стало обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения на полёты гражданских воздушных судов в аэропорте Туношна были введены в связи с угрозой БПЛА», — сообщили в правительстве Ярославской области.
Режим опасности атаки БПЛА действовал в соседней Ивановской области. Об этом в 2:20 30 апреля сообщили власти Ивановской области. В 7:20 в соседнем регионе был объявлен отбой опасности атаки беспилотников.