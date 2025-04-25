НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Дороги и транспорт Маршруты скорректированы: девять трамваев встали в пробку в центре Ярославля. Видео

Маршруты скорректированы: девять трамваев встали в пробку в центре Ярославля. Видео

Директор «ЯрГЭТа» рассказал, что случилось

4 834
16 комментариев
Директор «ЯрГЭТа» рассказал, почему в центре Ярославля встали трамваи | Источник: читатель 76.RUДиректор «ЯрГЭТа» рассказал, почему в центре Ярославля встали трамваи | Источник: читатель 76.RU

Директор «ЯрГЭТа» рассказал, почему в центре Ярославля встали трамваи

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 25 апреля в центре Ярославля трамваи встали в гигантскую пробку. Как сообщают читатели 76.RU, движение электротранспорта парализовано на улице Володарского.

«Гигантская трамвайная пробка на Володарского. На перекрестке улицы Победы и проспекта Октября не работает светофор», — предупреждает наш читатель.

Судя по видео с места событий, минимум девять трамваев встали в ожидании проезда.

В Ярославле временно сократили трамвайные маршруты | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле временно сократили трамвайные маршруты | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле временно сократили трамвайные маршруты

Источник:

читатель 76.RU

Как объяснил в беседе с 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, причина — лопнувший рельс.

В центре Ярославля лопнул рельс | Источник: Денис ПырлогВ центре Ярославля лопнул рельс | Источник: Денис Пырлог

В центре Ярославля лопнул рельс

Источник:

Денис Пырлог

«Службы предприятия оперативно выехали на место для устранения дефекта. В ближайшее время движение будет восстановлено. 1-й маршрут работает до Онкологической больницы. 7-й — до улицы Чкалова. Восстановим оперативно», — прокомментировал Денис Пырлог.

  • Трамвай № 1 следует по маршруту «Улица Свердлова — Улица Чкалова» между Кировский и Ленинским районами.

  • Трамвай № 7 «Трамвайное депо — Улица Свердлова», связывает Кировский и Дзержинский районы.

Директор «ЯрГЭТа» обратил внимание, что подобное происходит из-за возраста и износа полотна.

Напомним, в Ярославле идет трамвайная концессия, по которой в ближайшие годы должны быть заменены все трамвайные пути, обновлены восемь тяговых подстанций и реконструированы два путепровода и трамвайное депо. Модернизацией трамвайного хозяйства в Ярославле занимается ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством региона, подписанном в конце 2022 года.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Трамваи Пробка Общественный транспорт
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
25 апреля, 18:23
Все ломается , падает, не летает, но мы потерпим, главное же налоги повысить, и льготы отменить, а губернатору зарплату повысить!!
Гость
25 апреля, 19:00
в масквабаде перекладывают плитку на миллиарды на вооружение тратятся триллионы чужим раздают по дрюджбе всё в нэограниченном количестве всё идёт по плану!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление