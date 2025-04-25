Маршруты скорректированы: девять трамваев встали в пробку в центре Ярославля. Видео

Вечером 25 апреля в центре Ярославля трамваи встали в гигантскую пробку. Как сообщают читатели 76.RU, движение электротранспорта парализовано на улице Володарского.
«Гигантская трамвайная пробка на Володарского. На перекрестке улицы Победы и проспекта Октября не работает светофор», — предупреждает наш читатель.
Судя по видео с места событий, минимум девять трамваев встали в ожидании проезда.
Как объяснил в беседе с 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, причина — лопнувший рельс.
«Службы предприятия оперативно выехали на место для устранения дефекта. В ближайшее время движение будет восстановлено. 1-й маршрут работает до Онкологической больницы. 7-й — до улицы Чкалова. Восстановим оперативно», — прокомментировал Денис Пырлог.
Трамвай № 1 следует по маршруту «Улица Свердлова — Улица Чкалова» между Кировский и Ленинским районами.
Трамвай № 7 «Трамвайное депо — Улица Свердлова», связывает Кировский и Дзержинский районы.
Директор «ЯрГЭТа» обратил внимание, что подобное происходит из-за возраста и износа полотна.
Напомним, в Ярославле идет трамвайная концессия, по которой в ближайшие годы должны быть заменены все трамвайные пути, обновлены восемь тяговых подстанций и реконструированы два путепровода и трамвайное депо. Модернизацией трамвайного хозяйства в Ярославле занимается ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством региона, подписанном в конце 2022 года.