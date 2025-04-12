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Дороги и транспорт В Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу: в Ярославле запретят парковку у крупнейшего кладбища

В Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу: в Ярославле запретят парковку у крупнейшего кладбища

Как будет организовано движение

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21 комментарий
Как изменится движение у Осташинского кладбища | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКак изменится движение у Осташинского кладбища | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Как изменится движение у Осташинского кладбища

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ограничат движение у Осташинского кладбища. Проезжать к погосту и парковать автомобили будет запрещено 13, 20 и 29 апреля. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий посвящённых церковным праздникам Вербное воскресенье, Пасха, Радоница, в районе Осташинского кладбища в указанные даты с 6:00 часов до 16:00 часов вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств», — рассказали в городской администрации.

На каких участках будут действовать ограничения | Источник: мэрия ЯрославляНа каких участках будут действовать ограничения | Источник: мэрия Ярославля

На каких участках будут действовать ограничения

Источник:

мэрия Ярославля

Также 12 апреля затруднен проезд в центре Ярославля из-за забега «Ярославль. Любовь. Апрель» (12+). Ограничения продлятся до 14:00.

Также мы рассказывали, что Радоница, отмечается вскоре после Пасхальной недели. Несмотря на поминальный характер, это светлая дата. В нее не принято унывать. Рассказываем, какие особенности есть у этого праздника.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Ограничение движения Осташинское кладбище Парковка
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Комментарии
21
Гость
12 апреля, 11:15
Вместо того чтобы организовать в православные праздники удобную парковку и транспортировку возростных горожан к кладбищам , у нас опять сплошные запреты и все против людей. Старикам трудно добираться даже на общественном транспорте, поэтому они используют кто родственников с личным авто, кто такси, а здесь ставят препоны, обращение как со стадом, где забота о народе господа?!
Гость
12 апреля, 11:54
Вспомнишь былые времена,столько народу ездило на кладбище,целая демонстрация и власти справлялись, с организацией транспорта, милиция тоже регулировало движение. Машины никто не запрещал не ставить,все было для людей и никто не говорил,что нельзя ходить в Пасху,хотя всегда гоаорят к усопшим надо ходить в любое вркмя.Но поскольку было такое массовое скопление,придумали,что в Пасху ходить нельзя,чтобы разгрузить траеспорт.Сейчас же власти все больше запрешают,не хотят работать,так легче.Возможно они другой веры,поэтому им не близки традиции православных людей.
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