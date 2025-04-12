В Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу: в Ярославле запретят парковку у крупнейшего кладбища

Как изменится движение у Осташинского кладбища Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле ограничат движение у Осташинского кладбища. Проезжать к погосту и парковать автомобили будет запрещено 13, 20 и 29 апреля. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий посвящённых церковным праздникам Вербное воскресенье, Пасха, Радоница, в районе Осташинского кладбища в указанные даты с 6:00 часов до 16:00 часов вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств», — рассказали в городской администрации.

На каких участках будут действовать ограничения Источник: мэрия Ярославля











Также 12 апреля затруднен проезд в центре Ярославля из-за забега «Ярославль. Любовь. Апрель» (12+). Ограничения продлятся до 14:00.