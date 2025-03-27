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Дороги и транспорт Власти назвали новую дату открытия платной парковки у Ярославля-Главного

Власти назвали новую дату открытия платной парковки у Ярославля-Главного

Стоянка заработает в ближайшие месяцы

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17 комментариев
В Ярославле в апреле начнет работать платная парковка | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле в апреле начнет работать платная парковка | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в апреле начнет работать платная парковка

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, когда в Ярославле откроют платную парковку у вокзала Ярославль-Главный. Уже в конце апреля за стоянку водителям авто придется вносить почасовую плату в 30 рублей.

«Работы по устройству платной парковки перед центральным ж/д вокзалом на площади Ярославль-Главный завершены в феврале этого года. С того момента парковка работает в тестовом режиме», — сообщили в мэрии Ярославля 27 марта.

Дату открытия парковки переносили. Сейчас Агентство по муниципальному заказу мэрии, которое является заказчиком проекта, проводит проверку выполненных работ.

Подрядчиком на объекте выступала московская компания ПАО «Мобильные Телесистемы». За работы город заплатит 20,3 миллиона рублей. Площадка рассчитана на 139 мест. В эту стоимость входит закупка и установка необходимого оборудования.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Парковка Платная парковка Вокзал Вокзал Ярославль-Главный
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Комментарии
17
Гость
3 часа
у роддома и морга нужна платная парковка Люди простые люди просили умоляли об этом 😡
Гость
3 часа
за воздух ещё не платим!! казну царька надо наполнять!!
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