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Дороги и транспорт «Не уехать! : ярославцы устроили давку на остановке после ледового шоу. Видео

«Не уехать! : ярославцы устроили давку на остановке после ледового шоу. Видео

Автобусы не вмещают всех желающих уехать

1 948
13 комментариев
Ярославцы устроили давку на остановке после ледового шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы устроили давку на остановке после ледового шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы устроили давку на остановке после ледового шоу

Источник:

Ярославцы устроили давку на остановке общественного транспорта у «Арены-2000». Недавно в стенах ледового дворца закончилось шоу Этери Тутберидзе (0+) со звездами фигурного катания.

Несколько сотен человек почти одновременно вышли из «Арены». Автобусы не вмещают всех желающих уехать. На кадрах с остановки видно, что люди, толкая друг друга, пытаются влезть в салон общественного транспорта.

Несколько сотен человек пытаются уехать домой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесколько сотен человек пытаются уехать домой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько сотен человек пытаются уехать домой

Источник:

— Не толкайте! — раздаются разраженные голоса.

— Нет, не уехать, — обреченно констатируют пассажиры.

Видео с остановки

Источник:

По словам очевидцев, водитель одного из автобусов не выдержал и начал закрывать двери прямо в тот момент, когда в них пытались втиснуться люди.

Автобусов на всех не хватает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвтобусов на всех не хватает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Автобусов на всех не хватает

Источник:

Напомним, шоу началось в 19 часов. Продолжительность спектакля — 90 минут. В нем также был 20-минутный антракт.

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Комментарии
13
Гость
5 часов
Всё как всегда - тупизм с идиотизмом Уверен и через сто лет будет такой же бардак
Гость
5 часов
Зато бесплатно едут) Тем более и якарту сейчас не купить) Всё у нас не пойми как в городе,уже слов нет
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