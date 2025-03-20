«Не уехать! : ярославцы устроили давку на остановке после ледового шоу. Видео

Ярославцы устроили давку на остановке после ледового шоу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы устроили давку на остановке общественного транспорта у «Арены-2000». Недавно в стенах ледового дворца закончилось шоу Этери Тутберидзе (0+) со звездами фигурного катания.

Несколько сотен человек почти одновременно вышли из «Арены». Автобусы не вмещают всех желающих уехать. На кадрах с остановки видно, что люди, толкая друг друга, пытаются влезть в салон общественного транспорта.

Несколько сотен человек пытаются уехать домой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Не толкайте! — раздаются разраженные голоса.

— Нет, не уехать, — обреченно констатируют пассажиры.

Видео с остановки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам очевидцев, водитель одного из автобусов не выдержал и начал закрывать двери прямо в тот момент, когда в них пытались втиснуться люди.

Автобусов на всех не хватает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









