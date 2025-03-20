«Не уехать! : ярославцы устроили давку на остановке после ледового шоу. Видео

Ярославцы устроили давку на остановке общественного транспорта у «Арены-2000». Недавно в стенах ледового дворца закончилось шоу Этери Тутберидзе (0+) со звездами фигурного катания.
Несколько сотен человек почти одновременно вышли из «Арены». Автобусы не вмещают всех желающих уехать. На кадрах с остановки видно, что люди, толкая друг друга, пытаются влезть в салон общественного транспорта.
— Не толкайте! — раздаются разраженные голоса.
— Нет, не уехать, — обреченно констатируют пассажиры.
По словам очевидцев, водитель одного из автобусов не выдержал и начал закрывать двери прямо в тот момент, когда в них пытались втиснуться люди.
Напомним, шоу началось в 19 часов. Продолжительность спектакля — 90 минут. В нем также был 20-минутный антракт.