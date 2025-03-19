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Дороги и транспорт «Люди массово идут пешком»: в Ярославле два оживленных проспекта встали в пробку

«Люди массово идут пешком»: в Ярославле два оживленных проспекта встали в пробку

Автомобилисты рассказали о причинах заторов

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108 комментариев
В Ярославле собралась пробка на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле собралась пробка на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле собралась пробка на Московском проспекте

Источник:

Утром 19 марта Московский проспект встал в пробку. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта жаловались на заторы на участке от улицы Калинина до Московского вокзала в сторону центра.

«Ждала автобус минут 20, мой вообще не ехал. На проспекте Фрунзе тоже беда: один из светофоров, по какой-то причине работал для автомобилистов по 10 секунд. Пробка собралась громадная», — рассказала жительница дома на проспекте Фрунзе.

Пассажиры долго ждали общественный транспорт. Некоторые не выдерживали и шли пешком до следующих остановок.

«Люди массово идут пешком. Весь транспорт стоит. У нас горит зеленый уже минуту, ни один ряд не двигается», — написала читательница 76.RU, проезжавшая по Московскому проспекту.

«Я шла пешком до Московского вокзала от ж/д больницы. Уехать было невозможно», — рассказала ярославна Екатерина.

Люди шли пешком до следующей остановки | Источник: читатель 76.RUЛюди шли пешком до следующей остановки | Источник: читатель 76.RU

Люди шли пешком до следующей остановки

Источник:
Пробка собралась даже на второстепенной дороге | Источник: читатель 76.RUПробка собралась даже на второстепенной дороге | Источник: читатель 76.RU

Пробка собралась даже на второстепенной дороге

Источник:

Судя по «Яндекс.Картам», заторы сковали Московский проспект от пересечения с улицей Писемского до Московского вокзала, Суздальское шоссе и проспект Фрунзе. Автомобилисты отметили аварию на полосе проспекта Фрунзе в сторону выезда на Московский проспект. Также автомобилисты сообщали о ДТП.

«Ребята в чате писали, что на Наумова была авария», — сообщил читатель 76.RU.

До Московского вокзала автомобили продвигались очень медленно | Источник: читатель 76.RUДо Московского вокзала автомобили продвигались очень медленно | Источник: читатель 76.RU

До Московского вокзала автомобили продвигались очень медленно

Источник:
Утром движение транспорта во Фрунзенском районе парализовало | Источник: Яндекс.КартыУтром движение транспорта во Фрунзенском районе парализовало | Источник: Яндекс.Карты

Утром движение транспорта во Фрунзенском районе парализовало

Источник:

К половине десятого утра заторы сохранились, но стали менее плотными. Агрегатор «Яндекс.Карт» оценивает пробки на 4 балла.

Выехать из Фрунзенского района в центр этим утром проблематично | Источник: Яндекс.КартыВыехать из Фрунзенского района в центр этим утром проблематично | Источник: Яндекс.Карты

Выехать из Фрунзенского района в центр этим утром проблематично

Источник:
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Комментарии
108
Гость
11 часов
Решить проблему ОТ можно только одним способом - скоростной трамвай во все районы города с минимумом пересечений с улицами и дорогами. Метро нам не осилить, денег не дадут, хотя во Франкфурте-на-Майне, население 775 тыс.чел., несколько линий метро. Но метро не про нас навсегда, Ярославль вряд ли дотянет до населения в 1 млн.чел. когда-либо. Трамвай как наземное метро. Центр города можно пройти под землей, как в Европе часто делают в старинных городах. В Брагино уже есть две ветки, добавить вдоль Фрунзе, Московского, может получится за Волгу линию сделать. Заниматься надо, а не плитку перекладывать и пешеходные зоны для гостей города. Про самих жителей что-то не очень проявляют заботу.
280344857
6 часов
Хуже, чем при губере Евраеве и мэре Молчанове ярославцы ещё не жили! А к врачу записаться на приём очень трудно - это пытка, геноцид какой-то! Зато чиновников развелось - плюнуть некуда! Ужас!
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