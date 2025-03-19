«Люди массово идут пешком»: в Ярославле два оживленных проспекта встали в пробку

В Ярославле собралась пробка на Московском проспекте Источник: читатель 76.RU











Утром 19 марта Московский проспект встал в пробку. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта жаловались на заторы на участке от улицы Калинина до Московского вокзала в сторону центра.

«Ждала автобус минут 20, мой вообще не ехал. На проспекте Фрунзе тоже беда: один из светофоров, по какой-то причине работал для автомобилистов по 10 секунд. Пробка собралась громадная», — рассказала жительница дома на проспекте Фрунзе.

Пассажиры долго ждали общественный транспорт. Некоторые не выдерживали и шли пешком до следующих остановок.

«Люди массово идут пешком. Весь транспорт стоит. У нас горит зеленый уже минуту, ни один ряд не двигается», — написала читательница 76.RU, проезжавшая по Московскому проспекту.

«Я шла пешком до Московского вокзала от ж/д больницы. Уехать было невозможно», — рассказала ярославна Екатерина.

Люди шли пешком до следующей остановки Источник: читатель 76.RU

Пробка собралась даже на второстепенной дороге Источник: читатель 76.RU

Судя по «Яндекс.Картам», заторы сковали Московский проспект от пересечения с улицей Писемского до Московского вокзала, Суздальское шоссе и проспект Фрунзе. Автомобилисты отметили аварию на полосе проспекта Фрунзе в сторону выезда на Московский проспект. Также автомобилисты сообщали о ДТП.

«Ребята в чате писали, что на Наумова была авария», — сообщил читатель 76.RU.

До Московского вокзала автомобили продвигались очень медленно Источник: читатель 76.RU











Утром движение транспорта во Фрунзенском районе парализовало Источник: Яндекс.Карты











К половине десятого утра заторы сохранились, но стали менее плотными. Агрегатор «Яндекс.Карт» оценивает пробки на 4 балла.