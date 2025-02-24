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Дороги и транспорт В Ярославле увеличат количество рейсов на популярном транспортном маршруте

В Ярославле увеличат количество рейсов на популярном транспортном маршруте

Уехать домой можно будет позже

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3 комментария
В Ярославле продлят работу электробуса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продлят работу электробуса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлят работу электробуса

Источник:

В Ярославле с 1 марта продлят время работы электробусов на маршруте № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон» в рабочие дни.

— По многочисленным просьбам жителей города добавили шесть кругорейсов, — сообщил 24 февраля министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

По данным властей время первых рейсов электробуса останутся прежними:

  • 5:00 — от «Крестобогородской»;

  • 6:30 — от «15-го микрорайона».

А вот время последних рейсов изменилось:

  • 21:26 — от «Крестобогородской» (было в 19:20);

  • 22:56 — от «15-го микрорайона» (было в 20:50).

Напомним, в середине февраля 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле и области пересмотрят расписание работы общественного транспорта.

— Если на каких-то направлениях автобусы перегружены, значит, будем добавлять. Там, где они ездят полупустыми, можно увеличить интервал. Не должно быть такого, что транспорт заканчивает работу в 20–21 час. Пусть он ходит реже, но люди будут точно знать, что они могут уехать, — отметил глава региона.

Решение о корректировке расписания пообещали принимать на пожеланий пассажиров. Все желающие могут отправить свои комментарии о работе транспорта на портал правительства области либо в Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Можно позвонить на единый номер 122 или по телефону справочной службы — 8 (4852) 30-40-95.

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Комментарии
3
Гость
12 часов
Оплату наличными верните! Люди уже устали от произвола Власти!
Гость
14 часов
6 трамвай пусть пустят не обрезанный, а до конечной остановки. Многие не хотят ездить по обрезанном маршруту. Наверх отчитались что все хорошо, а на самом деле как всегда через.......
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