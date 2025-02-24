В Ярославле увеличат количество рейсов на популярном транспортном маршруте

В Ярославле продлят работу электробуса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с 1 марта продлят время работы электробусов на маршруте № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон» в рабочие дни.

— По многочисленным просьбам жителей города добавили шесть кругорейсов, — сообщил 24 февраля министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

По данным властей время первых рейсов электробуса останутся прежними:

5:00 — от «Крестобогородской»;

6:30 — от «15-го микрорайона».

А вот время последних рейсов изменилось:

21:26 — от «Крестобогородской» (было в 19:20);

22:56 — от «15-го микрорайона» (было в 20:50).

Напомним, в середине февраля 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле и области пересмотрят расписание работы общественного транспорта.

— Если на каких-то направлениях автобусы перегружены, значит, будем добавлять. Там, где они ездят полупустыми, можно увеличить интервал. Не должно быть такого, что транспорт заканчивает работу в 20–21 час. Пусть он ходит реже, но люди будут точно знать, что они могут уехать, — отметил глава региона.