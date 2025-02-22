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Дороги и транспорт В Ярославле перекроют проезд в центре из-за празднования Масленицы: схема ограничений

В Ярославле перекроют проезд в центре из-за празднования Масленицы: схема ограничений

Где будет не проехать

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Где перекроют дороги в Масленицу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUГде перекроют дороги в Масленицу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Где перекроют дороги в Масленицу

Источник:

В Ярославле перекроют проезд в центре города из-за празднования Масленицы. Об этом сообщили в мэрии 21 февраля.

— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий, предусмотренных программой «Главная Масленица страны Ярославль — 2025», на участках улиц: Которосльная набережная, Кирова, Нахимсона, проезд от улицы Нахимсона до улицы Кирова, Подзеленье, площадь Челюскинцев, Советская, Советская площадь, Советский переулок, Народный переулок, Волжская набережная (средний ярус) с 06:00 до 20:00 2 марта вводится временное ограничение движения транспортных средств, — пояснили в городской администрации.

Также на указанных участках дороги с 19:00 1 марта до 22:00 2 марта нельзя будет останавливать и парковать машины.

Схема ограничений в центре города | Источник: мэрия Ярославля Схема ограничений в центре города | Источник: мэрия Ярославля

Схема ограничений в центре города

Источник:

Напомним, что Масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта 2025 года. В Ярославле праздничные гулянья будут организованы на протяжении всей недели. Ярким финалом станет бесплатный концерт Надежды Бабкиной на Советской площади. Подробнее о программе празднования Масленицы читайте в этом материале.

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Перекрытия Дороги Праздник Масленица
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