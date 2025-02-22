В Ярославле перекроют проезд в центре из-за празднования Масленицы: схема ограничений

В Ярославле перекроют проезд в центре города из-за празднования Масленицы. Об этом сообщили в мэрии 21 февраля.
— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий, предусмотренных программой «Главная Масленица страны Ярославль — 2025», на участках улиц: Которосльная набережная, Кирова, Нахимсона, проезд от улицы Нахимсона до улицы Кирова, Подзеленье, площадь Челюскинцев, Советская, Советская площадь, Советский переулок, Народный переулок, Волжская набережная (средний ярус) с 06:00 до 20:00 2 марта вводится временное ограничение движения транспортных средств, — пояснили в городской администрации.
Также на указанных участках дороги с 19:00 1 марта до 22:00 2 марта нельзя будет останавливать и парковать машины.
Напомним, что Масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта 2025 года. В Ярославле праздничные гулянья будут организованы на протяжении всей недели. Ярким финалом станет бесплатный концерт Надежды Бабкиной на Советской площади. Подробнее о программе празднования Масленицы читайте в этом материале.