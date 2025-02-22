В Ярославле перекроют проезд в центре из-за празднования Масленицы: схема ограничений

Где перекроют дороги в Масленицу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле перекроют проезд в центре города из-за празднования Масленицы. Об этом сообщили в мэрии 21 февраля.

— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий, предусмотренных программой «Главная Масленица страны Ярославль — 2025», на участках улиц: Которосльная набережная, Кирова, Нахимсона, проезд от улицы Нахимсона до улицы Кирова, Подзеленье, площадь Челюскинцев, Советская, Советская площадь, Советский переулок, Народный переулок, Волжская набережная (средний ярус) с 06:00 до 20:00 2 марта вводится временное ограничение движения транспортных средств, — пояснили в городской администрации.

Также на указанных участках дороги с 19:00 1 марта до 22:00 2 марта нельзя будет останавливать и парковать машины.

Схема ограничений в центре города Источник: мэрия Ярославля









