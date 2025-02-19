Из Ярославля введут новый междугородний автобусный маршрут

Введут новый автобусный маршрут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Между Ярославлем и Рыбинском начнет курсировать новый автобусный маршрут. Его ввели на период проведения лыжного марафона в Демино — с 28 февраля по 2 марта.

— На маршруте № 510 Ярославль (Ярославль-Главный) — ЦЛС «Демино» будут предоставляться все действующие льготы по оплате проезда. Стоимость проезда в одну сторону составит 331 рубль, а льготный тариф — 165 рублей 50 копеек, — сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 19 февраля.

Также для жителей Рыбинска введут автобусный маршрут № 210, который будет курсировать с железнодорожного вокзала до ЦЛС «Демино» с промежуточными остановками «Соборная площадь» и «Слип». Транспорт будет ходить только 1 и 2 марта.

— Стоимость поездки будет складываться из расчета 3,89 рубля за один пассажиро-километр, — уточнили в Минтрансе.

Расписание автобусов Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта / Telegram









