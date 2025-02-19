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Дороги и транспорт Из Ярославля введут новый междугородний автобусный маршрут

Из Ярославля введут новый междугородний автобусный маршрут

Публикуем расписание

267
2 комментария
Введут новый автобусный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВведут новый автобусный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Введут новый автобусный маршрут

Источник:

Между Ярославлем и Рыбинском начнет курсировать новый автобусный маршрут. Его ввели на период проведения лыжного марафона в Демино — с 28 февраля по 2 марта.

— На маршруте № 510 Ярославль (Ярославль-Главный) — ЦЛС «Демино» будут предоставляться все действующие льготы по оплате проезда. Стоимость проезда в одну сторону составит 331 рубль, а льготный тариф — 165 рублей 50 копеек, — сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 19 февраля.

Также для жителей Рыбинска введут автобусный маршрут № 210, который будет курсировать с железнодорожного вокзала до ЦЛС «Демино» с промежуточными остановками «Соборная площадь» и «Слип». Транспорт будет ходить только 1 и 2 марта.

— Стоимость поездки будет складываться из расчета 3,89 рубля за один пассажиро-километр, — уточнили в Минтрансе.

Расписание автобусов | Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта / TelegramРасписание автобусов | Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта / Telegram

Расписание автобусов

Источник:

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле и области пересмотрят расписание работы общественного транспорта. По словам главы региона, на некоторых маршрутах могут увеличить интервалы между рейсами, а благодаря этому и продлят часы работы. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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Комментарии
2
Гость
26 минут
Получили пистон от Губерниева)
Гость
9 минут
Один рейс? А остальные как уедут?
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