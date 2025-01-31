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Дороги и транспорт Какие льготы для участников ВОВ действуют на поездки в такси в 2025 году

Какие льготы для участников ВОВ действуют на поездки в такси в 2025 году

Ветераны и их родственники могут ездить бесплатно

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2 комментария
За прошедший год ветераны ВОВ совершили более 16 тысяч бесплатных поездок на такси | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЗа прошедший год ветераны ВОВ совершили более 16 тысяч бесплатных поездок на такси | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

За прошедший год ветераны ВОВ совершили более 16 тысяч бесплатных поездок на такси

Источник:

По данным Росстата, в 2025 году стоимость услуг такси продолжит расти — и это несмотря на относительное затишье в минувшем декабре, когда средняя цена поездки в России составила 47,77 рубля за километр.

Тем не менее действующие льготы для пассажиров сохраняются. В частности, ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут ездить на такси бесплатно — социальный проект действует во всех городах России.

— Только за 2024 год водители выполнили свыше 16 тысяч таких бесплатных поездок, всего за последние несколько лет ветераны воспользовались такой возможностью более 100 тысяч раз, — рассказали в Яндекс.Такси.

С ветераном могут поехать сопровождающие родственники, ограничений по количеству поездок нет.

Обратиться за услугой могут:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;

  • участники Великой Отечественной войны;

  • военнослужащие последнего военного призыва в годы ВОВ;

  • лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

Заказать такси на удобное время может сам ветеран, его представитель или родственник — для этого достаточно обратиться к социальному работнику.

Напомним, для ветеранов ВОВ, а также защитников и жителей блокадного Ленинграда в России действует бесплатный проезд на поездах дальнего следования — каждый год услугой пользуется более 1,4 тысячи ветеранов и их сопровождающих.

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Такси Ветераны ВОВ Льготы ветеранам
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Комментарии
2
Гость
1 час
Я постоянно виду ветеранов разъезжающих в магазин за хлебом на такси и это своевременные льготы ещё можно им дать льготы на прыжки с трамплина и скалолазание
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