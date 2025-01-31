Какие льготы для участников ВОВ действуют на поездки в такси в 2025 году

По данным Росстата, в 2025 году стоимость услуг такси продолжит расти — и это несмотря на относительное затишье в минувшем декабре, когда средняя цена поездки в России составила 47,77 рубля за километр.
Тем не менее действующие льготы для пассажиров сохраняются. В частности, ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут ездить на такси бесплатно — социальный проект действует во всех городах России.
— Только за 2024 год водители выполнили свыше 16 тысяч таких бесплатных поездок, всего за последние несколько лет ветераны воспользовались такой возможностью более 100 тысяч раз, — рассказали в Яндекс.Такси.
С ветераном могут поехать сопровождающие родственники, ограничений по количеству поездок нет.
Обратиться за услугой могут:
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
военнослужащие последнего военного призыва в годы ВОВ;
лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.
Заказать такси на удобное время может сам ветеран, его представитель или родственник — для этого достаточно обратиться к социальному работнику.
Напомним, для ветеранов ВОВ, а также защитников и жителей блокадного Ленинграда в России действует бесплатный проезд на поездах дальнего следования — каждый год услугой пользуется более 1,4 тысячи ветеранов и их сопровождающих.