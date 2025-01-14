«Движение затруднено»: в Ярославле из-за ДТП в час пик растянулась пробка. Видео

Авария случилась ранним утром Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Утром 14 января в Заволжском районе Ярославля собралась пробка. Очевидцы сообщили, что ее причиной стало ДТП на проспекте Авиаторов. Там столкнулись две легковушки.

— Утро начинается не с кофе. ДТП около 50-ой школы. Движение по Авиаторов затруднено, — написали жители города в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Судя по видео, автомобилисты и общественный транспорт, действительно, с трудом объезжали машины, занявшие практически две полосы.

В управлении МВД по Ярославской области пояснили, что в районе 8:49 на проспекте Авиаторов столкнулись иномарки «Хендай» и «Джитур».

— В настоящее время информации о возможных пострадавших нет, — уточнили в полиции.

ДТП случилось на оживленном участке Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Судя по «Яндекс.Картам» движение из-за ДТП затруднено на участке проспекта Авиаторов в сторону выезда в центр города и частично на Мостецкой улице. В целом агрегатор оценивает загруженность дорог в Ярославле на 3 балла.