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Дороги и транспорт «Движение затруднено»: в Ярославле из-за ДТП в час пик растянулась пробка. Видео

«Движение затруднено»: в Ярославле из-за ДТП в час пик растянулась пробка. Видео

Автомобилисты показали последствия столкновения

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Авария случилась ранним утром

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Утром 14 января в Заволжском районе Ярославля собралась пробка. Очевидцы сообщили, что ее причиной стало ДТП на проспекте Авиаторов. Там столкнулись две легковушки.

— Утро начинается не с кофе. ДТП около 50-ой школы. Движение по Авиаторов затруднено, — написали жители города в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Судя по видео, автомобилисты и общественный транспорт, действительно, с трудом объезжали машины, занявшие практически две полосы.

В управлении МВД по Ярославской области пояснили, что в районе 8:49 на проспекте Авиаторов столкнулись иномарки «Хендай» и «Джитур».

— В настоящее время информации о возможных пострадавших нет, — уточнили в полиции.

ДТП случилось на оживленном участке

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Судя по «Яндекс.Картам» движение из-за ДТП затруднено на участке проспекта Авиаторов в сторону выезда в центр города и частично на Мостецкой улице. В целом агрегатор оценивает загруженность дорог в Ярославле на 3 балла.

Заволжский район утром встал в пробку

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