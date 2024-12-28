«Затруднено в обе стороны»: в Ярославле из-за ДТП на мосту растянулась пробка. Видео

Автомобили столкнулись утром Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Утром 28 декабря на Октябрьском мосту в Ярославле растянулась пробка. Жители города рассказали, что движение было затруднено как в сторону центра, так и в направлении Заволжского района. Причиной заторов назвали аварию на мосту.

— Массовое ДТП на Октябрьском мосту. Движение затруднено в обе стороны, — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

На опубликованном очевидцами видео видно разбитые машины и приехавших на место сотрудников ДПС. Также на мосту стояла карета медиков скорой помощи.

Движение на мосту было затруднено Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области сообщили: ДТП не было массовым. На мосту в районе 10:50 столкнулись «Газель» и «Лада». По информации правоохранителей, обошлось без пострадавших.

В районе полудня агрегатор сервиса «Яндекс.Карты» оценивал дорожную обстановку в городе на 5 баллов. Видно, что движение было затруднено на проспекте Авиаторов, Дачной улице. На Октябрьском мосту заторов уже не было. А вот Октябрьская площадь и Советская улица на карте отмечены красным цветом.