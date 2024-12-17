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Дороги и транспорт «Люди бегают между ними»: ярославцы опоздали на работу из-за переноса остановки в центре города

«Люди бегают между ними»: ярославцы опоздали на работу из-за переноса остановки в центре города

Уберут ли старый комплекс

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3 комментария

В Ярославле перенесли остановку на площади Карла Маркса

Источник:

16 декабря многие ярославцы опоздали на работу из-за переноса остановки на площади Карла Маркса. Остановочный комплекс при движении в сторону центра переместили от дома № 45 по проспекту Октября к дому № 29/51 по проспекту Ленина. Часть пассажиров не слышала об изменениях. Поэтому кто-то подходили на старую остановку, кто-то на новую. Водители общественного транспорта тоже, видимо, не все были в курсе происходящего.

— Некоторые автобусы, следующие по проспекту Октября в центр, останавливались на привычной всем старой остановке, некоторые — около нового желтого павильона рядом с трамвайными путями. Люди бегают между этими остановками, ругаются, не зная, где какие автобусы остановятся. Причем на новой остановке нет никаких указателей с перечнем транспорта, который тут останавливается, а на старой остановке и павильон, и все указатели на месте, и не сказано, что остановка больше не действует, — пожаловались пассажиры в группе «Подслушано в Ярославле».

Возмущенный пассажир возмутился из-за сложившейся ситуации

Источник:

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили порталу 76.RU, что теперь транспорт будет останавливаться только на новой остановке.

— В рамках ремонта проспекта Октября по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» остановочный комплекс «Площадь Карла Маркса» был перенесен и установлен в соответствие с требованиями ГОСТ. Для безопасной высадки и посадки пассажиров в створе дороги сформирован заездной карман. Также перенос остановки позволит увеличить пропускную способность автотранспорта на участке от проспекта Ленина до улицы Победы, — пояснили власти.

Старую остановку исключили из схемы движения общественного транспорта.

— Все компании перевозчиков об изменениях были оповещены. Старый остановочный комплекс планируется демонтировать, — добавили в министерстве.

Напомним, новая остановка начала работать с 16 декабря. Теперь на ней будут останавливаться № 1, 5, 42, 66, 71С, 94С, 97С, электробусы № 50, 60, троллейбусы № 4, 8, маршрутное такси № 97.

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Комментарии
3
Гость
16 минут
Организация как всегда
Гость
20 минут
однажды лебедь рак и щука насколько бестолковая страна во всём
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