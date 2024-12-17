«Люди бегают между ними»: ярославцы опоздали на работу из-за переноса остановки в центре города

В Ярославле перенесли остановку на площади Карла Маркса Источник: камера yar-net.ru











16 декабря многие ярославцы опоздали на работу из-за переноса остановки на площади Карла Маркса. Остановочный комплекс при движении в сторону центра переместили от дома № 45 по проспекту Октября к дому № 29/51 по проспекту Ленина. Часть пассажиров не слышала об изменениях. Поэтому кто-то подходили на старую остановку, кто-то на новую. Водители общественного транспорта тоже, видимо, не все были в курсе происходящего.

— Некоторые автобусы, следующие по проспекту Октября в центр, останавливались на привычной всем старой остановке, некоторые — около нового желтого павильона рядом с трамвайными путями. Люди бегают между этими остановками, ругаются, не зная, где какие автобусы остановятся. Причем на новой остановке нет никаких указателей с перечнем транспорта, который тут останавливается, а на старой остановке и павильон, и все указатели на месте, и не сказано, что остановка больше не действует, — пожаловались пассажиры в группе «Подслушано в Ярославле».

Возмущенный пассажир возмутился из-за сложившейся ситуации Источник: Ярославль LIVE / Telegram

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили порталу 76.RU, что теперь транспорт будет останавливаться только на новой остановке.

— В рамках ремонта проспекта Октября по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» остановочный комплекс «Площадь Карла Маркса» был перенесен и установлен в соответствие с требованиями ГОСТ. Для безопасной высадки и посадки пассажиров в створе дороги сформирован заездной карман. Также перенос остановки позволит увеличить пропускную способность автотранспорта на участке от проспекта Ленина до улицы Победы, — пояснили власти.

Старую остановку исключили из схемы движения общественного транспорта.

— Все компании перевозчиков об изменениях были оповещены. Старый остановочный комплекс планируется демонтировать, — добавили в министерстве.