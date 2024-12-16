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Дороги и транспорт В Ярославле перенесли и переименовали остановки общественного транспорта: подробности

В Ярославле перенесли и переименовали остановки общественного транспорта: подробности

Каких автобусов это коснулось

932
2 комментария

В Ярославле перенесли остановку «Площадь Карла Маркса»

Источник:

В Ярославле с 16 декабря перенесли остановку автобусов № 1, 5, 42, 66, 71С, 94С, 97С, электробусов № 50, 60, троллейбусов № 4, 8, маршрутного такси № 97 «Площадь Карла Маркса» при движении в сторону центра от дома № 45 на участок между домами № 47 по проспекту Октября и домом № 29/51 по проспекту Ленина.

— Нововведение позволят увеличить пропускную способность автотранспорта на участке от проспекта Ленина до улицы Победы. Также остановочный комплекс перенесен для обеспечения безопасности посадки и высадки пассажиров. На новом месте сформирован специальный заездной карман, установлены знаки и нанесена дорожная разметка, — уточнили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Кроме того, с 16 декабря остановоку «ЖК „Молодая семья“», расположенную у дома № 86 по Ленинградскому проспекту, переименовали в «Ленинградский проспект, дом 86».

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Комментарии
2
Гость
1 час
Правильное решение, просто фантастическое, на общем фоне бестолковщины и корысти..
Гость
1 час
Толку , на ней все равно автобус не останавливается
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