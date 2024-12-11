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Дороги и транспорт «Оставили свои отходы»: директор транспортного предприятия пристыдил ярославцев за мусор в салоне

«Оставили свои отходы»: директор транспортного предприятия пристыдил ярославцев за мусор в салоне

Денис Пырлог обратился к пассажирам

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6 комментариев

Неизвестные замусорили салон автобуса в Ярославской области

Источник:

Генеральный директор «Ярославского АТП» Денис Пырлог публично обратился к пассажирам автобуса, пристыдив за мусор в салоне. О проблеме он рассказал вечером 11 декабря.

— В таком состоянии приехал вчера с линии наш автобус, приобретенный для любимых пассажиров менее года назад. Не очень чистоплотные юноши распивали спиртные напитки, закусывая «семками», после чего оставили свои отходы в салоне. Уважаемые пассажиры, цените, пожалуйста, наш труд! — написал Денис Пырлог в своем Tg-канале «Мысли вслух».

На кадрах запечатлены пустые алюминиевые банки и шелуха от семечек. Кроме того, на полу виднеются разводы от пролитой жидкости.

На полу валялись пустые балки

Источник:

В беседе с нашим порталом директор предприятия уточнил, что о ситуации он узнал от водителя. Недобросовестные пассажиры завалили шелухой и мусором салон автобуса № 504 Ярославль — Рыбинск. Перевозками по этому маршруту занимается компания «Ярославское АТП».

В салоне рассыпали шелуху от семечек

Источник:

— Для меня как минимум является вопиющим фактом такое отношение пассажиров к технике, которая стоит много миллионов рублей. Я поручил отделу внутреннего контроля снять видеозапись и направить данные в правоохранительные органы, — рассказал 76.RU руководитель предприятия.

Напомним, Денис Пырлог приехал в Ярославль из Кирова, где ранее работал с городским транспортом в местном АТП. На работу в правительственное «Ярославское АТП» он устроился 1 июня 2022 года. С 2023 года Денис Пырлог занимается слиянием ПАТП-1 и «Яргорэлектротранса». Подробнее о процессе мы писали в этом материале.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта нашему порталу пояснили, что сотрудники «Ярославского АТП» передали видео из салона в правоохранительные органы для установления личностей пассажиров. В дальнейшем их привлекут к ответственности.

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Комментарии
6
Гость
21 минута
А такие с.. Рут везде, в автобусах, в подъездах, во дворах. Это , не стесняясь, отливает в кусты, на стены домов, в общем, чувствует безнаказанность! Вот для кого надо вводить штрафы, реально заслуживают! 🤬🤬🤬🤬
Гость
17 минут
Традиционные ценности 😮‍💨
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