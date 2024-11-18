Для богатых, средних и бедных: в Ярославле предложили пустить три вида автобусов

Ярославцы сказали, что думают о «зайцах» и повышении проезда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцев возмутила новость о возможном повышении проезда в транспорте. Напомним, о намерении увеличить тарифы на поездки заявили в областном правительстве. Не меньше жителей задела озвученная властями информация, что платят за проезд в общественном транспорте только 82% пассажиров. То есть каждый пятый катается в автобусах, троллейбусах и трамваях «зайцем». Председатель областной думы Михаил Боровицкий предложил сделать доступным вход в транспорт только после оплаты проезда через валидатор.

Мы собрали мнения читателей сайта 76.RU и подписчиков нашего телеграм-канала о ситуации. Публикуем самые яркие высказывания.

«Поднимайте, но пусть автобусы ездят до ночи»

Сначала о повышении проезда. Понятно, что платить больше пассажиры не хотят. А в случае увеличения тарифа люди требуют и соответствующего качества услуги.

— А наладить работу транспорта никто не хочет? Ездят по своему собственному расписанию. Хамят пассажирам и всё время общаются по «Вайберу» с родственниками. Редко в каком автобусе работает информатор. За это вы хотите поднять стоимость проезда? — оставил комментарий один из читателей.

— Поднимайте, но в таком случае пусть автобусы № 12 и 58 ездят до 12 часов ночи, а не заканчивают в 21 час, чтобы поздно вечером можно было уехать на Нижний поселок. Чтобы люди в часы пик не ждали транспорт более семи минут и не ехали в давке! — поддержали его.

— Когда вместо 10 минут ждешь 40 минут или больше, не то что платить не хочется, а испытываешь желание, чтобы тебе заплатили за неудобства, — считают люди.

Разделить автобусы на три группы

Поступило предложение вообще разделить автобусы на три группы по уровню комфорта и цен.

— Пустить три вида автобусов. Дорогой — для тех, у кого бабло есть. Стандарт, как сейчас. И старье — по стоимости меньше в разы, — написал в телеграм-канале нашего сайта пользователь под ником Ваш друг.

Безбилетников — каждый третий!

«Зайцы» многих честных пассажиров раздражают не меньше, чем слухи о повышении стоимости проезда.

— Каждый день езжу на работу и с работы на автобусе. Безбилетников — каждый третий! — подметил один из ярославцев.

Люди считают, что власти неэффективно борются с беспринципными пассажирами.

— «Зайцы» не боятся такого контроля, как у нас — это главная проблема! Этот вообще не контроль, когда тётки изредка ходят проверяют! Что они могут? Тут без полицейских облав с драконовскими штрафами по 20 тысяч ничего не получится. Огромные тарифы, которые вздуют власти, будут всё равно платить исключительно добросовестные пассажиры за халявщиков! — пишут в комментариях под статьей.

— Нужно проверять билеты не днем, а утром и вечером, когда не меньше 30% едут «зайцами», — советуют пассажиры.

«Поставьте больше валидаторов!»

Для того, чтобы люди могли нормально платить за проезд, в салонах автобусов требуется больше валидаторов.

— Для начала пусть поставят валидаторы в зад автобуса, куда забираешься сразу при входе, если давит толпа с остановки. Потом сзади вперед никто не передает, потому что у средней двери, где валидатор, люди спрессованы по рукам и ногам, — предлагают ярославцы.

Турникеты не спасут?

А вот по поводу озвученного председателем облдумы варианта со входом в транспорт только после оплаты проезда мнения горожан разделились.

— Верно, входной контроль обязателен. Езжу на работу и вижу, как заходят в автобус и без зазрения совести проходят мимо валидатора и спокойненько сидят (особенно молодежь), либо делают вид, что оплатили QR-кодом, — поделился подписчик нашего телеграм-канала.

— Турникеты в Москве убрали из-за очередей и времени посадки. Если будет оплата на входе, тогда начнутся заторы, пока вся толпа в час пик пройдет. А если человек хочет наличкой заплатить, а если карта не с первого раза сработала, а если оплатить за двух детей, ждать, пока там ваш валидатор сообразит что к чему? — высказали противоположное мнение на сайте 76.RU.

«Не от хорошей жизни не платят»

Кто-то уверен, что после повышения стоимости проезда «зайцев» станет еще больше.

— Странный метод борьбы с «зайцами» — поднятие тарифа. Тогда «зайцев» станет еще больше! Общественный транспорт во всём мире является дотационным, — уверены многие.

— Не от хорошей жизни люди не платят, — философски отмечают в комментариях.

А кто-то считает, что главное — это порядочность самого человека:

— Причем здесь контролеры? Совесть и ответственность должны быть.