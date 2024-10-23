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Дороги и транспорт Задержки поездов «Встали где-то в лесу»: в Ярославской области произошла задержка поездов

«Встали где-то в лесу»: в Ярославской области произошла задержка поездов

В СЖД назвали причину случившегося

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4 комментария

В Ярославской области задержались поезда

В Ярославской области в ночь на 23 октября произошла задержка поездов. На ситуацию пожаловались пассажиры. Например, поезд Москва — Кострома должен был прибыть на конечную станцию в 04:55. Но в итоге приехал на 50 минут позже.

— Мы встали где-то в лесу под Ростовом, проводники толком ничего не говорили. При этом многие пассажиры спросонья не поняли, что была задержка. Они уже в 04:40 начали собирать вещи и готовиться к выходу. Но проводники им сказали, что мы только прибыли к Нерехте, а до Костромы еще 50 минут, — рассказала костромичка Ольга порталу Kostroma.today.

На Северной железной дороге подтвердили, что проблема с движением составов действительно была.

— Сегодня, 23 октября, на участке Александров — Ярославль-Главный по техническим причинам были задержаны пассажирские поезда № 148 Москва — Кострома и № 78 Москва — Абакан. Время задержки составило менее часа. Северная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, — прокомментировали в компании изданию 76.RU.

По данным железнодорожников, в Кострому поезд прибыл с опозданием. А состав Москва — Абакан уже наверстал время простоя и сейчас двигается в обычном графике.

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Комментарии
4
Гость
3 часа
Полный БРИКС
Гость
3 часа
видать партизаны шалят
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