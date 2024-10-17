«Дорога закрыта»: ярославцы встали в гигантскую пробку на въезд в Брагино. Онлайн

Днем 17 октября в Ярославле собралась многокилометровая пробка на проспекте Октября. Автомобилисты встряли в затор из-за ремонтных работ на Полушкиной Роще.
— Внимание, люди, все, кто едет с Тутаевского шоссе и планирует повернуть на Полушкину Рощу, не надо ехать. Движение полностью закрыто на ремонтные работы. Но ни одного дорожного знака о том, что дорога закрыта, нет. Вся эта пробка сейчас будет крутиться вокруг ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе, объезжать вокруг него и выезжать на проспект Октября. Очень даже интересно, где наши дорожные службы и где увидеть эти указательные знаки о том, что въезда на Полушкину Рощу нет от слова «совсем», — комментирует ярославна на видео.
Мы ведем онлайн-репортаж из пробки. Куда лучше не соваться и как объехать затор — ищите в нашем материале.
Наглядно на карте показываем, что именно ремонтируют.
Мужики за работой! В беседе с 76.RU рабочие пообещали доделать участок сегодня вечером.
— Точное время не называют, — передает с места фотокорреспондент 76.RU.
Верим?
Напомним, затор собрался около 15:00 и, судя по всему, не рассосется в ближайшее время.
— Поток медленный, но и не стоит. Все тыкаются вперед. Движение на дороге ровное, — передает с места событий фотокорреспондент портала 76.RU.
Не теряем время в пробке, наслаждаемся закатом.
Обстановка в районе пробки:
Ранее пользователи в Сети жаловались, что в районе ремонтных работ нет знаков. Фотокорреспондент 76.RU нашел их!
При этом об ограничении проезда в мэрии ранее не предупреждали.
Фотокорреспондент 76.RU присылает фото из эпицентра затора. Дорожные работы проводят в левом ряду.
На 16:50 затор тянется от пожарной части № 63 до поворота на улицу Полушкина Роща в сторону Брагина.
Названа причина пробки
В «Агентстве по муниципальному заказу» нашему порталу сообщили, что на повороте на Полушкину Рощу проводят дорожные работы.
— «Ярдормост» асфальтирует перемычку на Полушкиной Роще, — сообщили 76.RU в «АМЗ».