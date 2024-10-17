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Дороги и транспорт онлайн-трансляция «Дорога закрыта»: ярославцы встали в гигантскую пробку на въезд в Брагино. Онлайн

«Дорога закрыта»: ярославцы встали в гигантскую пробку на въезд в Брагино. Онлайн

Ведем трансляцию из эпицентра затора

809
7 комментариев

Автомобилисты не могут выехать из спального района

Днем 17 октября в Ярославле собралась многокилометровая пробка на проспекте Октября. Автомобилисты встряли в затор из-за ремонтных работ на Полушкиной Роще.

— Внимание, люди, все, кто едет с Тутаевского шоссе и планирует повернуть на Полушкину Рощу, не надо ехать. Движение полностью закрыто на ремонтные работы. Но ни одного дорожного знака о том, что дорога закрыта, нет. Вся эта пробка сейчас будет крутиться вокруг ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе, объезжать вокруг него и выезжать на проспект Октября. Очень даже интересно, где наши дорожные службы и где увидеть эти указательные знаки о том, что въезда на Полушкину Рощу нет от слова «совсем», — комментирует ярославна на видео.

Мы ведем онлайн-репортаж из пробки. Куда лучше не соваться и как объехать затор — ищите в нашем материале.

Анастасия Вязигина

Наглядно на карте показываем, что именно ремонтируют.

Синим на карте отмечен участок, где осталось положить асфальт

Анастасия Вязигина

Мужики за работой! В беседе с 76.RU рабочие пообещали доделать участок сегодня вечером.

— Точное время не называют, — передает с места фотокорреспондент 76.RU.

Верим?

Дорожным ремонтом занимаются чуть больше десятка мужчин

Бригаде осталось уложить небольшой участок, примыкающий к улице Полушкина Роща

Теперь на повороте на Полушкину Рощу автомобилистов будет радовать новый асфальт!

Напомним, затор собрался около 15:00 и, судя по всему, не рассосется в ближайшее время.

— Поток медленный, но и не стоит. Все тыкаются вперед. Движение на дороге ровное, — передает с места событий фотокорреспондент портала 76.RU.

Проблемным стал участок у остановки «Лакокраска»

Вместе с автомобилистами стоит общественный транспорт

Анастасия Вязигина

Не теряем время в пробке, наслаждаемся закатом.

Автомобилисты не могут уехать домой

Анастасия Вязигина

Обстановка в районе пробки:

Анастасия Вязигина

Ранее пользователи в Сети жаловались, что в районе ремонтных работ нет знаков. Фотокорреспондент 76.RU нашел их!

Для движения перекрыта левая полоса

В районе работ установили временные знаки

В месте ремонта запретили стоянку и парковку

При этом об ограничении проезда в мэрии ранее не предупреждали.

Анастасия Вязигина

Фотокорреспондент 76.RU присылает фото из эпицентра затора. Дорожные работы проводят в левом ряду.

Движение у «Лакокраски» идет медленно

Дорожники укладывают асфальт в левом ряду

На месте работают несколько бригад

Автомобили стоят даже на зеленом

Техника встала на газон, чтобы разгрузить проезд

Многие гадают: что же здесь будет в вечерний час пик

Анастасия Вязигина

На 16:50 затор тянется от пожарной части № 63 до поворота на улицу Полушкина Роща в сторону Брагина.

Ремонтные работы проводят в левой полосе на «перемычке»

Анастасия Вязигина

Названа причина пробки

В «Агентстве по муниципальному заказу» нашему порталу сообщили, что на повороте на Полушкину Рощу проводят дорожные работы.

— «Ярдормост» асфальтирует перемычку на Полушкиной Роще, — сообщили 76.RU в «АМЗ».

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Комментарии
7
Гость
33 минуты
Нужное место в нужное время и народ рукоплещет в восторге.
Гость
24 минуты
А когда зимняя уборка будет к которой как всегда не готовы власти Ярославля что интересно будет откуда будет пробка
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