«Походу, до дома не доберусь»: Ярославль встал в восьмибалльные пробки. В чем причина

Так выглядит пробка у Толбухинского моста Источник: An_Tosha / Дороги Ярославля / Telegram











Вечером 4 октября Ярославль погряз в восьмибалльных пробках. Стоят центральные улицы и Московский проспект. Багровым цветом на «Яндекс.Картах» отмечены Советская улица, улица Победы, Свободы, Большая Октябрьская.

Также стоит Московский проспект в районе пересечения с Малой Пролетарской улицей. Последняя тоже оказалась скована заторами.

— И это ещt только осень. Что будет зимой? — написал читатель 76.RU.

— Город физически не переваривает такое количество личного транспорта, — поддержал его горожанин Сергей.

— Да я, походу, до дома вообще не доберусь, — написал еще один читатель 76.RU.

В городе произошло несколько ДТП Источник: «Яндекс.Карты»









