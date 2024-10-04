«Походу, до дома не доберусь»: Ярославль встал в восьмибалльные пробки. В чем причина

Вечером 4 октября Ярославль погряз в восьмибалльных пробках. Стоят центральные улицы и Московский проспект. Багровым цветом на «Яндекс.Картах» отмечены Советская улица, улица Победы, Свободы, Большая Октябрьская.
Также стоит Московский проспект в районе пересечения с Малой Пролетарской улицей. Последняя тоже оказалась скована заторами.
— И это ещt только осень. Что будет зимой? — написал читатель 76.RU.
— Город физически не переваривает такое количество личного транспорта, — поддержал его горожанин Сергей.
— Да я, походу, до дома вообще не доберусь, — написал еще один читатель 76.RU.
На карте видно, что в центре города произошло несколько аварий. Автомобилисты сообщают о сломавшемся автобусе на проспекте Октября. Также несколько ДТП, судя по отметкам на карте, случились на разных участках проспекта Фрунзе и на улице Городской Вал. Водители сообщают об еще одной аварии на проспекте Ленина. Вероятно, аварии стали одной из причин вечерней пробки в городе.