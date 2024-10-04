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«Походу, до дома не доберусь»: Ярославль встал в восьмибалльные пробки. В чем причина

Центральные улицы на карте отмечены багровым цветом

786
4 комментария

Так выглядит пробка у Толбухинского моста

Вечером 4 октября Ярославль погряз в восьмибалльных пробках. Стоят центральные улицы и Московский проспект. Багровым цветом на «Яндекс.Картах» отмечены Советская улица, улица Победы, Свободы, Большая Октябрьская.

Также стоит Московский проспект в районе пересечения с Малой Пролетарской улицей. Последняя тоже оказалась скована заторами.

— И это ещt только осень. Что будет зимой? — написал читатель 76.RU.

— Город физически не переваривает такое количество личного транспорта, — поддержал его горожанин Сергей.

— Да я, походу, до дома вообще не доберусь, — написал еще один читатель 76.RU.

В городе произошло несколько ДТП

На карте видно, что в центре города произошло несколько аварий. Автомобилисты сообщают о сломавшемся автобусе на проспекте Октября. Также несколько ДТП, судя по отметкам на карте, случились на разных участках проспекта Фрунзе и на улице Городской Вал. Водители сообщают об еще одной аварии на проспекте Ленина. Вероятно, аварии стали одной из причин вечерней пробки в городе.

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Комментарии
4
Гость
16 минут
Здесь постоянно один бот рассказывает о нищие... Откуда в нищем Ярославле столько автомобилей?
Гость
27 минут
Показатель работы доблестного ГАИ
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