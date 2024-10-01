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Дороги и транспорт В Ярославле изменят схему движения трех автобусов и электробуса. Почему

В Ярославле изменят схему движения трех автобусов и электробуса. Почему

В Минтрансе рассказали, какие маршруты затронет нововведение

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Какие маршруты затронут изменения

В Ярославле изменят схему движения общественного транспорта. Это затронет маршруты автобусов № 1, 70, 77 и электробуса №50. Изменения должны начать действовать с 1 октября 2024-го.

— В схему движения автобусных маршрутов № 1, 70, 77, электробусного маршрута № 50 включаются остановочные пункты «Улица Волгоградская», расположенные в районе домов № 43 и 46 по улице Волгоградской, — сообщили в Министерстве транспорта Ярославской области.

Как объяснили в разговоре с корреспондентом 76.RU в Минтрансе, изменения в маршруты введены из-за ремонта на Волгоградской улице в Брагине.

— На улице Волгоградской завершился ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По проекту было предусмотрено создание остановочных комплексов, — уточнили в региональном Министерстве транспорта.

Ранее власти сообщали об изменении расписания автобусов из-за ремонта Московского проспекта. Подробнее о новой схеме движения — в этом материале.

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