«Домой никто не хочет?»: Ярославль сковали 9-балльные пробки

Ярославцы встали в пробку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером в среду, 25 сентября, Ярославль встал в 9-балльные пробки. Автомобилисты жалуются на заторы на центральных улицах, а также на въездах на мосты через Которосль и Волгу.

— Домой никто не хочет? Что всё стоит? — вопрошают горожане в чате сервиса «Яндекс Карты».

Ярославцы предупреждают о заторах на улицах Республиканская, Советская, Терешковой, Первомайская, а также Московском проспекте. Кроме того, пробки растут на проспекте Октября, улицах Ушинского и Победы.

Около шести вечера обстановка в городе составляла 9 баллов Источник: Яндекс Карты











Еще один затор образовался на въезде на Октябрьской мост. По словам читателя 76.RU, на полосе «притерлись» друг к другу две легковушки.

Авария собрала пробку на въезд на Октябрьский мост Источник: читатель 76.RU











В сторону Фрунзенского и Красноперекопского района проблематичное движение из-за ремонта Московского проспекта.

— Ехал, а точнее стоял на 97 маршрутке. Жарко, народу много, водила всю дорогу орал передаем проезд, в общем стандартный путь домой, — пишет читатель 76.RU

Из-за заторов на дорогах на остановках собрались десятки людей. В общественном транспорте — толкучка.

На остановках в час пик собрались десятки ярославцев Источник: читатель 76.RU











Люди хотят поскорее уехать домой Источник: читатель 76.RU









