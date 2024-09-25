«Домой никто не хочет?»: Ярославль сковали 9-балльные пробки

Вечером в среду, 25 сентября, Ярославль встал в 9-балльные пробки. Автомобилисты жалуются на заторы на центральных улицах, а также на въездах на мосты через Которосль и Волгу.
— Домой никто не хочет? Что всё стоит? — вопрошают горожане в чате сервиса «Яндекс Карты».
Ярославцы предупреждают о заторах на улицах Республиканская, Советская, Терешковой, Первомайская, а также Московском проспекте. Кроме того, пробки растут на проспекте Октября, улицах Ушинского и Победы.
Еще один затор образовался на въезде на Октябрьской мост. По словам читателя 76.RU, на полосе «притерлись» друг к другу две легковушки.
В сторону Фрунзенского и Красноперекопского района проблематичное движение из-за ремонта Московского проспекта.
— Ехал, а точнее стоял на 97 маршрутке. Жарко, народу много, водила всю дорогу орал передаем проезд, в общем стандартный путь домой, — пишет читатель 76.RU
Из-за заторов на дорогах на остановках собрались десятки людей. В общественном транспорте — толкучка.
К 19:00 обстановка на дорогах стала чуть свободнее, сервис «Яндекс.Карты» оценивает ее в 7 баллов.