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Дороги и транспорт «Домой никто не хочет?»: Ярославль сковали 9-балльные пробки

«Домой никто не хочет?»: Ярославль сковали 9-балльные пробки

Показываем на карте заторы в городе

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Ярославцы встали в пробку

Вечером в среду, 25 сентября, Ярославль встал в 9-балльные пробки. Автомобилисты жалуются на заторы на центральных улицах, а также на въездах на мосты через Которосль и Волгу.

— Домой никто не хочет? Что всё стоит? — вопрошают горожане в чате сервиса «Яндекс Карты».

Ярославцы предупреждают о заторах на улицах Республиканская, Советская, Терешковой, Первомайская, а также Московском проспекте. Кроме того, пробки растут на проспекте Октября, улицах Ушинского и Победы.

Около шести вечера обстановка в городе составляла 9 баллов

Еще один затор образовался на въезде на Октябрьской мост. По словам читателя 76.RU, на полосе «притерлись» друг к другу две легковушки.

Авария собрала пробку на въезд на Октябрьский мост

В сторону Фрунзенского и Красноперекопского района проблематичное движение из-за ремонта Московского проспекта.

— Ехал, а точнее стоял на 97 маршрутке. Жарко, народу много, водила всю дорогу орал передаем проезд, в общем стандартный путь домой, — пишет читатель 76.RU

Из-за заторов на дорогах на остановках собрались десятки людей. В общественном транспорте — толкучка.

На остановках в час пик собрались десятки ярославцев

Люди хотят поскорее уехать домой

К 19:00 обстановка на дорогах стала чуть свободнее, сервис «Яндекс.Карты» оценивает ее в 7 баллов.

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