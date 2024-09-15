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Дороги и транспорт «Убрали знаки»: в центре Ярославля разрешили кататься на электросамокатах по пешеходной зоне

«Убрали знаки»: в центре Ярославля разрешили кататься на электросамокатах по пешеходной зоне

Где именно теперь можно ездить, не опасаясь штрафа

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3 комментария

Жительница города заметила отсутствие знаков на набережной

Читательница 76.RU из Ярославля заметила, что на Волжской набережной пропали знаки, запрещающие движение на электросамокатах. Она обратила на это внимание во время прогулки по центру города.

— Проходила по набережной, заметила, что запрещающих знаков там теперь нет. Неужели, стало можно кататься? — задалась она вопросом.

В мэрии Ярославля подтвердили: кататься на участке набережной на самокатах теперь, действительно, разрешено.

— Движение лиц, использующих средства индивидуальной мобильности (далее — СИМ) осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ. Контроль за соблюдением требований Правил дорожного движения РФ возлагается на Госавтоинспекцию. На участке Волжской набережной выполнен демонтаж дорожных знаков «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», ширина пешеходной части позволяет осуществлять безопасное движение на СИМ с соблюдением требований Правил дорожного движения, — рассказали 76.RU в управлении потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля.

Осенью 2023 года в центре Ярославля появились знаки, запрещающие катание на самокатах. Их вывесили на Комсомольской и Первомайской улицах, в Демидовском сквере.

А летом 2024 года в Государственной думе в первом чтении приняли законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Однако многие считают, что этот вид транспорта и вовсе стоит запретить. Председатель ГД Вячеслав Володин решил узнать мнение народа об этом. Люди отреагировали на идею неоднозначно. Мнения ярославцев тоже разделились, большая часть горожан тогда посчитала, что самокаты стоит запретить.

А что вы думаете по поводу электросамокатов?

Удобный вид транспорта, просто нужно быть осторожным во время катания
Лучше бы их запретили, самокаты не выглядят безопасно
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ПО ТЕМЕ
Электросамокаты Волжская набережная Мэрия Ярославля
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Комментарии
3
Гость
15 сентября 2024, 17:24
По проезжей части пусть катают, не вопросов, но они же ездят по тротуарам.
Гость
15 сентября 2024, 18:13
Для этого должны быть велодорожки.
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