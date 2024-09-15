«Убрали знаки»: в центре Ярославля разрешили кататься на электросамокатах по пешеходной зоне

Жительница города заметила отсутствие знаков на набережной Источник: Алена Косточкина / 76.RU











Читательница 76.RU из Ярославля заметила, что на Волжской набережной пропали знаки, запрещающие движение на электросамокатах. Она обратила на это внимание во время прогулки по центру города.

— Проходила по набережной, заметила, что запрещающих знаков там теперь нет. Неужели, стало можно кататься? — задалась она вопросом.

В мэрии Ярославля подтвердили: кататься на участке набережной на самокатах теперь, действительно, разрешено.

— Движение лиц, использующих средства индивидуальной мобильности (далее — СИМ) осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения РФ. Контроль за соблюдением требований Правил дорожного движения РФ возлагается на Госавтоинспекцию. На участке Волжской набережной выполнен демонтаж дорожных знаков «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», ширина пешеходной части позволяет осуществлять безопасное движение на СИМ с соблюдением требований Правил дорожного движения, — рассказали 76.RU в управлении потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля.

Осенью 2023 года в центре Ярославля появились знаки, запрещающие катание на самокатах. Их вывесили на Комсомольской и Первомайской улицах, в Демидовском сквере.

А летом 2024 года в Государственной думе в первом чтении приняли законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Однако многие считают, что этот вид транспорта и вовсе стоит запретить. Председатель ГД Вячеслав Володин решил узнать мнение народа об этом. Люди отреагировали на идею неоднозначно. Мнения ярославцев тоже разделились, большая часть горожан тогда посчитала, что самокаты стоит запретить.