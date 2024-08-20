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Дороги и транспорт Легковушка влетела в автобус Фитнес-тренер на иномарке протаранила автобус в Рыбинске: новые подробности громкого ДТП

Фитнес-тренер на иномарке протаранила автобус в Рыбинске: новые подробности громкого ДТП

В Ярославской области прошло первое судебное заседание по резонансной аварии

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10 комментариев

По материалам дела, за рулем автомобиля находилась инструктор фитнес-клуба

В Ярославской области утром 20 августа прошло первое заседание по делу 31-летней Надежды Фавстовой, которая на иномарке пробила салон рыбинского автобуса. В ДТП пострадали четыре человека: кондуктор, две пассажирки автобуса и сама Надежда. Происшествие случилось 23 декабря 2023 года.

На заседании в Рыбинском городском суде выяснились новые подробности. Оказалось, что Надежда превысила максимально разрешенную в городе скорость.

— Эксперт дает разброс по скорости. От 97,2 километра до 109,4 километра в час. 97,2 — эта та минимальная скорость, которую может назвать эксперт, — рассказали 76.RU в Рыбинской городской прокуратуре.

Момент ДТП попал на видео

По данным сайта «Консультант. Плюс», в населенных пунктах разрешено двигаться с максимальной скоростью 60 километров в час. А в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях — не более 20 км/ч.

На участке, где на скорости проехал «Фольксваген-Артеон», установлен запрещающий проезд знак — «кирпич». В прокуратуре подтвердили, что машине было запрещено находиться на Соборной площади, но к материалам дела это нарушение не относится.

— Нет причинно-следственной связи между нарушением и наступившими последствиями. Да, проезд через Соборную площадь для автотранспорта, кроме автобусов и троллейбусов, запрещен. Нельзя проезжать в прямом направлении через Соборную площадь. Там действительно стоит знак «кирпич». Насколько я знаю, за данное нарушение ее привлекли к административной ответственности, — рассказали порталу 76.RU в Рыбинской городской прокуратуре.

Ранее стало известно, что Надежда, предположительно, могла быть пьяна в момент аварии.

— 31-летняя местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии опьянения), — рассказывали в пресс-службе региональной прокуратуры. — Поскольку от прохождения освидетельствования на состояние опьянения обвиняемая отказалась, на основании примечания к статье 264 УК РФ ее действия считаются совершёнными в состоянии опьянения.

По статье, по которой обвиняется 31-летняя Надежда, ей грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Авария произошла в центре города на въезде на мост через Волгу

Пока неизвестно, какое наказание для Надежды запросит сторона обвинения. На первом заседании решалось, будет ли суд проходить в общем или особом порядке. Известно, что потерпевшими по делу признаны два человека. Они имеют право запросить денежную компенсацию.

Как уточнили 76.RU в прокуратуре, в особом порядке рассматриваются дела, которые относятся по категории к нетяжким. При рассмотрении в особом порядке все стороны должны быть согласны с подобной формой рассмотрения. В этом случае суд не исследует доказательства, поскольку подсудимый согласен с предъявленным обвинением. Суд исследует лишь само обвинение и характеризующие данные на лицо. И в этом случае суд не может назначить в качестве наказания больше 2/3 от максимального.

Поскольку участники заседания возражали, дело Надежды Фавстовой суд будет рассматривать в общем порядке. В этом случае подсудимой могут назначить максимальное наказание. Также все доказательства будут исследоваться в полном объеме.

31-летняя Надежда Фавстова последние три года работала в одном из популярных фитнес-центров Рыбинска. В 2021 году она дополнительно проходила обучение в лицее «Ученый фитнес» по программе «фитнес-инструктор», регулярно рассказывала о новых упражнениях на страницах зала и любила отдыхать на Рыбинском водохранилище.

Девушка активно вела соцсети, где делилась рекомендациями о правильном питании и тренировках. Надежда несколько раз принимала участие в конкурсе бодибилдеров.

Все детали резонансного ДТП мы публикуем в сюжете «Легковушка влетела в автобус».

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ДТП Протаранил автобус Суд Прокуратура
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Комментарии
10
Я тебя вижу
20 августа 2024, 15:55
и любила отдыхать на Рыбинском водохранилище?
Гость
20 августа 2024, 16:03
"Даа.. на Руси, Слава Богу, Дураков лет на сто припасено!.." Особенности национальной охоты.
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