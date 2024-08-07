НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Дороги и транспорт «Перекрыта дорога»: в Ярославле образовалась пробка из автобусов. В чем причина

«Перекрыта дорога»: в Ярославле образовалась пробка из автобусов. В чем причина

Публикуем видео с места транспортного затора

2 991
9 комментариев
Жители Заволжского района встали в пробку

Утром 7 августа в Заволжском районе Ярославля образовалась длинная пробка. Затор случился преимущественно из автобусов. Транспорт не мог проехать на проспекте Машиностроителей.

— Перекрыта дорога в обоих направлениях у ЯЗДА. Автобусы стоят на месте, — сообщили жители города в паблике «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по опубликованным в соцсетях видео, дорогу перекрыла фура, а пробки растянулись в обоих направлениях.

Кадры с места затора

Как объяснили нашему порталу в Минтрансе, затор случился из-за ДТП.

— Пробка образовалась из-за стороннего транспорта в районе ЯЗДА. Автобусы шли на разворот в ближайшем месте или в объезд. В настоящее время аварию устранили, — сообщили 76.RU в Министерстве транспорта Ярославской области.

Кадры с места ДТП

По данным директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», в общей сложности транспортный затор на Машиностроителей длился около часа.

— Сообщение от водителей в диспетчерскую службу пришло в 06:38, оперативно связались с «Организатором перевозок», получили разрешение от них в районе завода топливной аппаратуры организовать разворот общественного транспорта для вывоза из Заволжского района жителей. По нашим данным, в 07:40 грузовой автомобиль был убран сотрудниками ГИБДД. Хочется им выразить огромную благодарность за оперативную работу, — рассказал 76.RU Хасьятулла Гирфанов.

ПО ТЕМЕ
Пробка Затор Общественный транспорт Автобусы ДТП Происшествие
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
7 августа 2024, 12:17
Ни у одного, представьте ни у одного водителя, которые ехали в сторону маш завода(а там всего 2-3 остановки) не хватило ума (а может совести) развернуться и поехать в обратную сторону по маршруту. Люди стояли на остановках и не могли уехать на работу.
Гость
7 августа 2024, 11:47
ехала на 68 за Волгу до конечной 7утра-никакого затора,и обратно на нефтестрой уже 8:45была,все нормально
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем