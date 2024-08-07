«Перекрыта дорога»: в Ярославле образовалась пробка из автобусов. В чем причина

Утром 7 августа в Заволжском районе Ярославля образовалась длинная пробка. Затор случился преимущественно из автобусов. Транспорт не мог проехать на проспекте Машиностроителей.
— Перекрыта дорога в обоих направлениях у ЯЗДА. Автобусы стоят на месте, — сообщили жители города в паблике «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Судя по опубликованным в соцсетях видео, дорогу перекрыла фура, а пробки растянулись в обоих направлениях.
Как объяснили нашему порталу в Минтрансе, затор случился из-за ДТП.
— Пробка образовалась из-за стороннего транспорта в районе ЯЗДА. Автобусы шли на разворот в ближайшем месте или в объезд. В настоящее время аварию устранили, — сообщили 76.RU в Министерстве транспорта Ярославской области.
По данным директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», в общей сложности транспортный затор на Машиностроителей длился около часа.
— Сообщение от водителей в диспетчерскую службу пришло в 06:38, оперативно связались с «Организатором перевозок», получили разрешение от них в районе завода топливной аппаратуры организовать разворот общественного транспорта для вывоза из Заволжского района жителей. По нашим данным, в 07:40 грузовой автомобиль был убран сотрудниками ГИБДД. Хочется им выразить огромную благодарность за оперативную работу, — рассказал 76.RU Хасьятулла Гирфанов.