«Перекрыта дорога»: в Ярославле образовалась пробка из автобусов. В чем причина

Жители Заволжского района встали в пробку Источник: Подслушано в Ярославле / T.me











Утром 7 августа в Заволжском районе Ярославля образовалась длинная пробка. Затор случился преимущественно из автобусов. Транспорт не мог проехать на проспекте Машиностроителей.

— Перекрыта дорога в обоих направлениях у ЯЗДА. Автобусы стоят на месте, — сообщили жители города в паблике «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по опубликованным в соцсетях видео, дорогу перекрыла фура, а пробки растянулись в обоих направлениях.

Кадры с места затора Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

Как объяснили нашему порталу в Минтрансе, затор случился из-за ДТП.

— Пробка образовалась из-за стороннего транспорта в районе ЯЗДА. Автобусы шли на разворот в ближайшем месте или в объезд. В настоящее время аварию устранили, — сообщили 76.RU в Министерстве транспорта Ярославской области.

Кадры с места ДТП Источник: предоставлено Хасьятуллой Гирфановым











По данным директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», в общей сложности транспортный затор на Машиностроителей длился около часа.