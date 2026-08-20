Рано ли придет осень, можно определить по погоде 20 августа — народные поверья

В четверг, 20 августа, отмечается народно-христианский праздник Марины-Пимены. Православная церковь в этот день чтит двух святых — мученика Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. По народным приметам считается, что по погоде 20 августа можно определить, как скоро наступит осень.
Если весь день дует сильный северный ветер, то и осень стоит ждать холодную. Западный ветер предвещает ее поздний приход. Сильные порывы — знак затяжных сентябрьских дождей.
По народным приметам, желтая листва на березе говорит о раннем приходе очень холодной и промозглой осени. Утренний туман и день без дождей предвещают, что сентябрь будет теплым и сухим.
Что можно делать в этот день
Навести порядок в хозяйственных помещениях. Проветрить погреб, сарай, кладовую, проверить, всё ли готово к осенним дождям;
перебрать и рассортировать урожай. Отделить то, что нужно съесть в первую очередь, от того, что можно хранить долго;
заняться заготовками. Сделать моченые яблоки, засолить грибы, насушить травы и ягоды;
помочь тем, кому нужна поддержка. День считали подходящим для добрых дел: помощь соседям или родным воспринималась как знак милосердия и заботы.
Чего не рекомендовалось делать
Начинать крупные стройки и переезды. День считали временем для завершения дел, а не для новых больших проектов;
выбрасывать остатки еды. Остатки старались отдать скоту или птицам, а не выбрасывать: это считалось знаком бережливости и уважения к труду;
оставлять сено и урожай под открытым небом. Если дождь начинался внезапно, спешили укрыть стога и ящики с овощами: верили, что испорченные в этот день запасы — к убыткам;
заниматься тяжелой работой ради развлечения. День предназначался для полезных, нужных дел, а не для «работы напоказ» или из упрямства.