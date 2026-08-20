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Лето Рано ли придет осень, можно определить по погоде 20 августа — народные поверья

Рано ли придет осень, можно определить по погоде 20 августа — народные поверья

Стоит обратить внимание на ветер

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Солнечная погода&nbsp;— знак позднего прихода осени | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСолнечная погода&nbsp;— знак позднего прихода осени | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Солнечная погода — знак позднего прихода осени

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В четверг, 20 августа, отмечается народно-христианский праздник Марины-Пимены. Православная церковь в этот день чтит двух святых — мученика Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. По народным приметам считается, что по погоде 20 августа можно определить, как скоро наступит осень.

Если весь день дует сильный северный ветер, то и осень стоит ждать холодную. Западный ветер предвещает ее поздний приход. Сильные порывы — знак затяжных сентябрьских дождей.

По народным приметам, желтая листва на березе говорит о раннем приходе очень холодной и промозглой осени. Утренний туман и день без дождей предвещают, что сентябрь будет теплым и сухим.

Что можно делать в этот день

  • Навести порядок в хозяйственных помещениях. Проветрить погреб, сарай, кладовую, проверить, всё ли готово к осенним дождям;

  • перебрать и рассортировать урожай. Отделить то, что нужно съесть в первую очередь, от того, что можно хранить долго;

  • заняться заготовками. Сделать моченые яблоки, засолить грибы, насушить травы и ягоды;

  • помочь тем, кому нужна поддержка. День считали подходящим для добрых дел: помощь соседям или родным воспринималась как знак милосердия и заботы.

Чего не рекомендовалось делать

  • Начинать крупные стройки и переезды. День считали временем для завершения дел, а не для новых больших проектов;

  • выбрасывать остатки еды. Остатки старались отдать скоту или птицам, а не выбрасывать: это считалось знаком бережливости и уважения к труду;

  • оставлять сено и урожай под открытым небом. Если дождь начинался внезапно, спешили укрыть стога и ящики с овощами: верили, что испорченные в этот день запасы — к убыткам;

  • заниматься тяжелой работой ради развлечения. День предназначался для полезных, нужных дел, а не для «работы напоказ» или из упрямства.

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Александра Бруня
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Народные приметы и поверья Погода Осень Тепло
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Комментарии
1
Гость
1 час
Осень уже пришла
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