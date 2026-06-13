Ничего красивее вы сегодня не увидите: 54 нереальных фото цветущего макового поля

Маки цветут недолго, но зато как ярко — пройти мимо, не сделав пару кадров, просто невозможно. А если где-то удается найти удачную локацию, то паломничество уже не остановить: фотографироваться в цветах мчатся буквально все.

Так случилось и под Ростовом: толпы горожан устремились на маковое поле на окраине города. И мы их отлично понимаем! Место называется Красная гора — посмотрите на фото, которые сделал наш фотограф из 161.RU, и поймете почему. Долистайте до конца — там самые красивые кадры.