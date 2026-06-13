Ничего красивее вы сегодня не увидите: 54 нереальных фото цветущего макового поля

Многие фотографы устроили профессиональные фотосессии
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Евгений Вдовин / 161.RU
Маки цветут недолго, но зато как ярко — пройти мимо, не сделав пару кадров, просто невозможно. А если где-то удается найти удачную локацию, то паломничество уже не остановить: фотографироваться в цветах мчатся буквально все.
Так случилось и под Ростовом: толпы горожан устремились на маковое поле на окраине города. И мы их отлично понимаем! Место называется Красная гора — посмотрите на фото, которые сделал наш фотограф из
161.RU, и поймете почему. Долистайте до конца — там самые красивые кадры.
В выходной тут просто не протолкнуться
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Евгений Вдовин / 161.RU
Толпы горожан идут в сторону цветущего поля
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Евгений Вдовин / 161.RU
Маки цветут буйно и очень ярко
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Евгений Вдовин / 161.RU
Их тут огромное количество
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Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Отдельный бутон цветет всего 2–3 дня, а поле может полыхать несколько недель
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Евгений Вдовин / 161.RU
Холм сплошь покрыт красными цветами
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Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Фото получаются нереальной красоты
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Когда-нибудь видели столько маков?
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Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Иногда казалось, что людей столько же, сколько и маков
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Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Большинство горожан фотографировались на телефоны
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Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Для фотосъемки был задействован каждый свободный участок
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
На вершине холма людей не меньше, чем у подножия
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Многие специально подготовили образ для фотосессии
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Переменная облачность рисовала красивые световые пятна, что делало фотографии более объемными
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Евгений Вдовин / 161.RU
Ближе к закату поток людей еще увеличился
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
На холме люди отдыхали в ожидании закатного солнца
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Закат окрасил поле золотой краской
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Фотографы начали работать более активно, ведь солнце очень быстро опускается за горизонт
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Наиболее подготовленные привезли с собой искусственный свет
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Невероятная красота природы
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
На закате маковое поле выглядит еще красивее
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Из такой красоты не хочется уезжать
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU