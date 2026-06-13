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Лето Фоторепортаж Ничего красивее вы сегодня не увидите: 54 нереальных фото цветущего макового поля

Ничего красивее вы сегодня не увидите: 54 нереальных фото цветущего макового поля

Осторожно, эти снимки вызывают неконтролируемое желание поехать в Ростов

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Многие фотографы устроили профессиональные фотосессии | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUМногие фотографы устроили профессиональные фотосессии | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Многие фотографы устроили профессиональные фотосессии

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Маки цветут недолго, но зато как ярко — пройти мимо, не сделав пару кадров, просто невозможно. А если где-то удается найти удачную локацию, то паломничество уже не остановить: фотографироваться в цветах мчатся буквально все.

Так случилось и под Ростовом: толпы горожан устремились на маковое поле на окраине города. И мы их отлично понимаем! Место называется Красная гора — посмотрите на фото, которые сделал наш фотограф из 161.RU, и поймете почему. Долистайте до конца — там самые красивые кадры.

В выходной тут просто не протолкнуться | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUВ выходной тут просто не протолкнуться | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В выходной тут просто не протолкнуться

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Толпы горожан идут в сторону цветущего поля | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUТолпы горожан идут в сторону цветущего поля | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Толпы горожан идут в сторону цветущего поля

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Маки цветут буйно и очень ярко | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUМаки цветут буйно и очень ярко | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Маки цветут буйно и очень ярко

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Их тут огромное количество | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИх тут огромное количество | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Их тут огромное количество

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Отдельный бутон цветет всего 2–3 дня, а поле может полыхать несколько недель | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUОтдельный бутон цветет всего 2–3 дня, а поле может полыхать несколько недель | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Отдельный бутон цветет всего 2–3 дня, а поле может полыхать несколько недель

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Холм сплошь покрыт красными цветами | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUХолм сплошь покрыт красными цветами | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Холм сплошь покрыт красными цветами

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Какие же они красивые! | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUКакие же они красивые! | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Какие же они красивые!

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Люди постоянно прибывали | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЛюди постоянно прибывали | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Люди постоянно прибывали

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Фото получаются нереальной красоты | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUФото получаются нереальной красоты | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Фото получаются нереальной красоты

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Когда-нибудь видели столько маков? | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUКогда-нибудь видели столько маков? | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Когда-нибудь видели столько маков?

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Иногда казалось, что людей столько же, сколько и маков | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИногда казалось, что людей столько же, сколько и маков | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Иногда казалось, что людей столько же, сколько и маков

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Большинство горожан фотографировались на телефоны | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUБольшинство горожан фотографировались на телефоны | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Большинство горожан фотографировались на телефоны

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Для фотосъемки был задействован каждый свободный участок | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUДля фотосъемки был задействован каждый свободный участок | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Для фотосъемки был задействован каждый свободный участок

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
На вершине холма людей не меньше, чем у подножия | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНа вершине холма людей не меньше, чем у подножия | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

На вершине холма людей не меньше, чем у подножия

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Многие специально подготовили образ для фотосессии | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUМногие специально подготовили образ для фотосессии | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Многие специально подготовили образ для фотосессии

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Маковый венок | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUМаковый венок | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Маковый венок

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Переменная облачность рисовала красивые световые пятна, что делало фотографии более объемными | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUПеременная облачность рисовала красивые световые пятна, что делало фотографии более объемными | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Переменная облачность рисовала красивые световые пятна, что делало фотографии более объемными

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Ближе к закату поток людей еще увеличился | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUБлиже к закату поток людей еще увеличился | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Ближе к закату поток людей еще увеличился

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
На холме люди отдыхали в ожидании закатного солнца | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНа холме люди отдыхали в ожидании закатного солнца | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

На холме люди отдыхали в ожидании закатного солнца

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Закат окрасил поле золотой краской | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЗакат окрасил поле золотой краской | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Закат окрасил поле золотой краской

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Фотографы начали работать более активно, ведь солнце очень быстро опускается за горизонт | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUФотографы начали работать более активно, ведь солнце очень быстро опускается за горизонт | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Фотографы начали работать более активно, ведь солнце очень быстро опускается за горизонт

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Наиболее подготовленные привезли с собой искусственный свет | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНаиболее подготовленные привезли с собой искусственный свет | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Наиболее подготовленные привезли с собой искусственный свет

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Невероятная красота природы | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНевероятная красота природы | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Невероятная красота природы

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
На закате маковое поле выглядит еще красивее | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНа закате маковое поле выглядит еще красивее | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

На закате маковое поле выглядит еще красивее

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИсточник: Евгений Вдовин / 161.RU
Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
Из такой красоты не хочется уезжать | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUИз такой красоты не хочется уезжать | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Из такой красоты не хочется уезжать

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU
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Евгений ВдовинЕвгений Вдовин
Евгений Вдовин
Фотокорреспондент 161.RU
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