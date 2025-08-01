«Из трусов всё вываливается». Жители Абхазии возмущены полуголыми туристами на улицах — их стало больше

Туристы могут пойти в купальниках и в парк погулять Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В редакцию SOCHI1.RU гневное письмо написала жительница Абхазии Аида Минасян. У нее небольшой гостевой дом в Гагре, и она шокирована поведением и внешним видом российских туристов в этом году. По словам Аиды, в республику на отдых приехали совершенно другие туристы, которые не уважают местные обычаи, в полуголом виде бродят по улицам, заходят в рестораны и требуют высокого сервиса, даже если заплатили за бюджет. В общем, всё как в Сочи. Мы связались с Аидой, и она нам рассказала, чем ее не устраивают российские туристы этого года.

— Вы часто пишете критические материалы про отдых в Абхазии, в большинство случаев я согласна. Критика почти всегда конструктивная, это нам помогает становиться лучше, что-то исправлять. Поэтому я вам написала и решила через вашу газету обратиться к туристам, которые собираются на отдых. Изучите наши традиции. Не ходите в голом виде по улицам, уважайте нас, — говорит Аида.

Штрафы никого не пугают Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В этом году много новых туристов

Открытый в Сухуме аэропорт привлек в Абхазию российских туристов, которые никогда не были в республике. По словам Аиды, в ее объекте размещения — 70 процентов гостей, которые приехали на отдых впервые. Раньше их отпугивали очереди на границе и они предпочитали проводить отпуск в Сочи.

— Мы, конечно, рады гостям. Мы очень рады аэропорту. Но туристы ведут себя как в Сочи — ходят в купальниках везде. Я подписана на несколько сочинских телеграм-каналов, там всегда возмущаются полуголыми людьми на улицах. У меня отель на второй линии, и до моря нужно идти 15 минут. Так вот, большинство гостей идут в купальниках и нисколько не стесняются. Из трусов, простите, всё вываливается, — говорит Аида. Она пыталась донести до гостей информацию, что в Абхазии так не принято. Кроме того, действуют штрафы — 6000 рублей, но без толку. «Мы заплатили деньги, приехали кормильцы, поэтому оставьте свои традиции себе», — примерно так отвечают туристы на замечания.

— Еще много в последнее время в Абхазию едет искательниц приключений. Так скажем, за вниманием наших мужчин. Они у нас горячие, темпераментные. Девушки оголяются, чтоб продемонстрировать свои прелести. Но это может плохо кончиться, — предупреждает Аида. По ее словам, реально никого не штрафуют за появление вне пляжа в купальных костюмах.

— Может быть, дано указание не трогать туристов, — заключила Аида.

Даже на пляжах в Абхазии советуют не носить слишком откровенные купальники Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Получаем порцию негатива

В прибрежных ресторанах и столовых в этом году тоже появились полуголые люди, рассказывает владелец кафе Махмуд. Объявление, в котором говорится, что в заведение запрещено входить в купальных костюмах, многие туристы игнорируют.

— Мы стараемся не пускать в таком виде, разворачиваем и получаем порцию негатива. У нас не только приезжие ходят, но и местные. Они просто не хотят кушать рядом с полуголыми людьми. Это у нас воспринимается как неуважение. Я не понимаю, неужели нельзя прикрыться, — возмущается Махмуд.

Он рассказал, что на прошлой неделе туристы из Ярославля полезли в драку с администратором, который не пустил их в купальных костюмах. Они угрожали не только закрытием точки общепита, но и международным скандалом. Утверждали, что в Ярославле они не последние люди. Скорее всего, там они по улицам в купальниках не ходят, заключил владелец кафе.

Для того чтобы немного прикрыться и дойти до пляжа, много усилий не нужно Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Иногда стыдно за соотечественников

Туристка Наталья Ивченко из Иркутска, которая много лет отдыхает в Абхазии, говорит, что даже не берет откровенную одежду и купальники с собой, потому что уважает местные традиции.

— Только закрытый купальник и парео. Купила себе длинные летящие юбки, накидки, если шорты, то до колен. Стараюсь не оголять плечи. Неужели это так сложно — уважать людей, к которым ты едешь в гости. Иногда стыдно за соотечественников, которые оголяют далеко не идеальные части тела, — говорит Наталья.

А вот Ирина Никифорчук их Липецка не согласна с ней. Она считает, что в туристических местах никаких запретов не должно быть. Люди платят немалые деньги, поэтому как хотят, так и отдыхают.

— Голыми же не ходят, всё прикрыто. Что еще от нас хотят? Страна не мусульманская. А мы не можем знать все традиции стран, куда ездим. В Турции, например, я везде хожу в открытой одежде, а по территории отеля — в купальнике. И, хотя страна мусульманская, никто слова не говорит. Иногда не хочется на мокрый купальник надевать платье, — заявила Ирина.

Даже пирсинг может вызвать негатив

Абхазы считают, что полуголые приезжие демонстрируют неуважение к местным традициям. Девушка в короткой юбке, например, может получить излишнее внимание местных мужчин, но не уважение. Ее могут посчитать доступной. Пирсинг, татуировки, серьги в ушах у мужчин могут вызвать замечания со стороны представителей старшего поколения.

В Абхазии в пляжной одежде или с голым торсом запрещено появляться на улицах городов, на стадионах, в скверах и парках, во всех видах транспорта и других общественных местах — летом 2023 года штраф за это увеличили в 20 раз: с 300 рублей до 6000.

Приведем несколько рекомендаций абхазского блогера Zhenya_prorab, как одеваться на отдыхе и не получить штраф, а также негатив от местного населения.

Первое: женщины не носят очень короткие юбки и шорты. При выборе гардероба в отпуск лучше исключить прозрачные ткани и обтягивающие фасоны. Шорты должны быть длиной до колена.

— Для пляжа предпочтите туники из хлопка, муслина, трикотажа, льна. Появление в купальных костюмах вне пляжа недопустимо, — рассказывает блогер.