Полстраны зальет, полстраны зажарит. Синоптик — о том, каким в России будет август

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, дал прогноз погоды на август. Он рассказал подробности в диалоге с РИА Новости. Собрали главное о температурах и осадках.
Температура
Средняя температура в августе будет выше нормы на северо-западе России, в Черноземье, на Кубани, в республиках Кавказа, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине.
«На остальной территории России средняя температура в августе будет около нормы», — добавил синоптик.
В Западной и Средней Сибири начало месяца будет холодным: температура опустится на 6 градусов ниже нормы.
Дожди
В Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе в августе выпадет меньше дождей, чем обычно. Избыток осадков прогнозируется в Калининградской и Ленинградской областях.
«Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это всё южнее Московской области — Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского», — сказал Вильфанд.
Также дефицит осадков в августе прогнозируется на Чукотке и на северо-востоке европейской России — в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Коми.
«Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны — Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме», — добавил метеоролог.