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Лето Полстраны зальет, полстраны зажарит. Синоптик — о том, каким в России будет август

Полстраны зальет, полстраны зажарит. Синоптик — о том, каким в России будет август

Прогноз дал ученый Гидрометцентра Роман Вильфанд

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Август будет полон погодных неожиданностей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUАвгуст будет полон погодных неожиданностей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Август будет полон погодных неожиданностей

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, дал прогноз погоды на август. Он рассказал подробности в диалоге с РИА Новости. Собрали главное о температурах и осадках.

Температура

Средняя температура в августе будет выше нормы на северо-западе России, в Черноземье, на Кубани, в республиках Кавказа, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине.

«На остальной территории России средняя температура в августе будет около нормы», — добавил синоптик.

В Западной и Средней Сибири начало месяца будет холодным: температура опустится на 6 градусов ниже нормы.

Дожди

В Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе в августе выпадет меньше дождей, чем обычно. Избыток осадков прогнозируется в Калининградской и Ленинградской областях.

«Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это всё южнее Московской области — Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского», — сказал Вильфанд.

Также дефицит осадков в августе прогнозируется на Чукотке и на северо-востоке европейской России — в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Коми.

«Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны — Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме», — добавил метеоролог.

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