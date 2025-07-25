Геленджик по цене Таиланда. Как отдыхают на черноморском курорте после возобновления рейсов

Аэропорт в Геленджике готов принимать туристов Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Аэропорт в Геленджике не работал 3,5 года и вот, неделю назад, с 18 июля стал принимать внутренние рейсы. Похоже, как только самолеты начали садиться, цены на краснодарском курорте пошли на взлет. Аренда шезлонга на пляже за тысячу рублей — не фигура речи. Причем предложат вам его не только без зонтика, но и без матраса.

«Фонтанка» изучила отзывы туристов, которые побывали в Геленджике в июне и июле 2025 года. И пришла к выводу, что за те же деньги можно отдохнуть в Таиланде.

Первыми взлетели в цене авиабилеты. «Аэрофлот» открыл продажи 9 июля, и к 17 июля билеты подорожали с 17,5 тысячи рублей до 50 тысяч на даты с 17 по 23 июля. Зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко по этому поводу посетовала, что туроператорам стоило бы организовать в Геленджик чартерные авиарейсы, чтобы цены на перелеты не так больно кусались.

Первый рейс Москва — Геленджик вылетел из Шереметьево 18 июля в 11:19 и приземлился в 15:25. Итого — 4 часа и 5 минут над Каспийским морем, Грозным, Карачаево-Черкесией и над Черным морем. Раньше примерно столько же времени длился перелет в Тунис или Египет, а до Геленджика из столицы было два с небольшим часа. Из соображений безопасности пассажирские самолеты на краснодарский курорт будут летать только в дневное время — с 08:30 до 20:00. С 25 июля рейсы из Москвы начали курсировать ежедневно.

Сколько стоит место под солнцем?

О плотности раскладки тел на геленджикском пляже этим летом можно судить по этому фото.

Источник: T.me / glavgel

А вот так — куда привлекательнее для отпускного социофоба — выглядит пляж пансионата «Кавказ».

Источник: T.me / glavgel

Правда, чтобы воспользоваться этим простором, надо быть постояльцем пансионата, который расположился в 100 метрах от моря. Семь ночей на двоих в стандартном двухместном номере с трехразовым питанием обойдется там в 155 тысяч рублей.

Семь ночей в пятизвездочной гостинице «Приморье Grand Resort Hotel» в 50 метрах от моря, судя по информации на официальном сайте, встанут от 220 тысяч рублей на двоих в стандартном номере до 1,89 миллиона рублей на вилле с мелодичным названием «Звуки музыки».

Можно, конечно, найти и более демократичные варианты размещения.

Так, в центре поселка Кабардинка экодомик, рассчитанный на четверых, в километре от моря в июле — августе предлагают по цене от 8 тысяч рублей в сутки. Фактическую стоимость надо уточнять перед бронированием.

Индекс шезлонга

Шезлонг на геленджикском пляже в этом сезоне вполне можно считать мерилом жизненного успеха. Его аренда на пляже «Сыроварня» на полдня — с 10:00 до 15:00 или с 15:00 до 20:00 — стоит этим летом 1500 рублей, а на весь день — 3000. Пляжный павильон (на разных пляжах его называют по-разному — кабанос или бунгало) с навесом и диванчиком на полдня будет стоить 6 тысяч, на целый день — 10 тысяч рублей.

На пляже «Тонкий мыс» туристы жалуются на чрезмерно громкую музыку и «вымогателей в костюмах из „Мадагаскара“, которые выпрашивают фото с ними, а потом ценами „радуют“ незнающих». Зато шезлонги здесь доступнее: аренда на полдня с 08:00 до 14:00 или с 14:00 до 20:00 просто шезлонга — 300 рублей, двух шезлонгов и зонтика — 900 рублей, а одного шезлонга и зонтика — 600 рублей. Пресекая маневры ушлых туристов, местные коммерсанты, как правило, не сдают в аренду зонтики отдельно.

К слову, прошлым летом на этом же пляже цены были ниже: 200 рублей за шезлонг, 400 — за шезлонг с зонтиком, а за два шезлонга с зонтиком — 600 рублей на полдня.

На пляже «Лазуревый берег» лежаки тоже по 300 рублей, если поштучно, на полдня и без зонтика. Но большинство из них простаивают, просто занимая место на пляже, потому что экономные туристы предпочитают отдыхать на полотенце, постеленном на гальку.

Пляж «Сады морей» среди туристов считается чистеньким и приличным. Шезлонг «в свободной зоне» на полдня стоит здесь 500 рублей. А за матрас к шезлонгу придется доплатить 200 рублей сверху. Если на весь день, с 08:00 до 20:00, то 1000 рублей за шезлонг и еще 400 — за матрас соответственно. Интересно посмотреть на эмоции туриста, которому за тысячу рублей выдают шезлонг без матраса. Зонт и два шезлонга на день стоят уже 2000 рублей. На полдня — 1000.

На пляже «Дельфин» шезлонг на полдня стоит 400 рублей, а зонт к нему — еще 400. причем с 08:00 до 14:00 шезлонги и зонты сдаются в аренду только комплектами, два шезлонга и зонт — за 1200 рублей. Арендовать зонт отдельно не получится, об этом даже отдельное предупреждение есть на информационном стенде.

Один из самых многолюдных пляжей в Геленджике — пляж «2к25» (его переименовывают каждое лето, подставляя цифру, соответствующую текущему году). Отдыхающие отмечают тесноту у береговой линии и очень мало места для тех, кто пришел со своим покрывалом. А еще на пляже приставучие фотографы, которые берут за магнитик с вашей фотографией тысячу рублей.

Вдобавок ко всему на местных пляжах надо быть готовым к платному туалету (50 рублей) и душу (100 рублей).

Весело и жаба

На пляже «Лазуревый берег» вам предложат покататься на «таблетке» — 3–5 минут умеренного туристического экстрима — 1000 рублей, 10 минут на гидроцикле обойдутся в 4000 рублей, аренда сапборда на 1 час — 900 рублей.

На пляже в Кабардинке традиционный водный аттракцион «банан» за 15–20 минут облегчит ваш кошелек на 1000 рублей, катамаран встанет в 2000 рублей за час, а водные лыжи с обучением — 4,5 тысячи рублей. Без обучения — если уже умеете кататься — можно сделать большой круг по бухте за 3,5 тысячи.

Виндсерфинг в Геленджике стоит 3,5 тысячи рублей в час. Сюда входит теория, тренировка на суше и практика на воде.

Жаба душит? С чисто детскими забавами дела обстоят ничуть не легче. В парке аттракционов в центре Геленджика этим летом катание на одном аттракционе в течение нескольких минут стоит 500–600 рублей. Туалеты в парке аттракционов платные — 50 рублей, вот только там нет опции «пописать в море».

А что по еде?

Чебуреки на пляже стоят 230–350 рублей, гамбургеры — 400–550 рублей, шаверма 350–450 рублей.

В столовой на «Тонком мысу» 100 граммов «черноморской барабули» — 400 рублей, даже дороже стейка из семги, который обойдется в 280 рублей за тот же вес. Супы — от 180 рублей за порцию лапши до 300 за солянку, макароны по-флотски или картошка с грибами — 250 рублей, мясные блюда вроде котлетки или куриной поджарки без гарнира — 200 рублей, омлет или творожная запеканка на завтрак — по 200 рублей, столько же — десерты вроде медовика или пирога с вишней, растворимый кофе — 100 рублей, а капучино — уже 250. Можно не выделываться с кофе, а взять литр компота за 280 рублей. Обед с первым, вторым (мясное блюдо и гарнир) и десертом под чай или кофе — без всякого алкоголя — встанет под тысячу рублей с человека. И это столовка, а не кафе или, упаси боже, ресторан.

Если питаться фруктами и овощами с рынка, экономии тоже не получится. Вот цены лета 2025 года на местном рынке: арбузы — 100 рублей за килограмм, дыня — 200 рублей, черешня — 600 рублей, персики и нектарины — по 400 рублей за килограмм, абрикосы — 300, сливы — 350, помидоры — 250, огурцы — 200, виноград — 500, ежевика — 800, малина — 1000. Причем на центральном рынке Геленджика ценник примерно такой же. На рынке у пляжа в Кабардинке можно найти местные персики по 250 рублей — потому что как раз начался сезон.

Что вообще происходит?

Еще в прошлом году один из посетителей пляжа «Сады морей» писал в своем отзыве, что по сравнению с 2023 годом цены выросли вдвое: «Отдых, конечно, подорожал по сравнению с прошлым годом, теперь вино 1,5 литра — 800 рублей, пиво разливное — 0,5 л в среднем 200 рублей, аренда лежака 400–500 рублей за полдня, гостиница за 5000 — фуфло, нормальная будет около 7500 в сутки, дешевле ничего нормального не нашлось».

По сравнению с 2024 годом сейчас стоимость размещения в гостиницах Геленджика выросла примерно на четверть. В июне самый непритязательный номер на две звездочки и без питания стоил в среднем от 5000, а четыре звезды с завтраком — от 10 000 рублей в сутки. В июле и августе, в разгар сезона, те же радости жизни обойдутся от 8000 рублей и от 15 000 соответственно.

Для сравнения: отдых в Таиланде на острове Пхукет в конце июня — начале июля 2025 года был доступнее по цене. Во всяком случае, индекс лежака на пляже «Карон» был значительно ниже — всего 200 бат (около 500 рублей) на день за пару. Кстати, выдавать лежаки без зонтика или без матраса тут не принято. Арендовать сапборд на час стоило 300 бат (750 рублей), час серфинга с инструктором — 1200 бат (3000 рублей), один сеанс парасейлинга — 1500 бат (примерно 3700 рублей).

Килограмм манго на рынке Пхукета — от 40 бат (100 рублей) до 80 бат (200 рублей) в зависимости от сорта. Цены на другие тропические фрукты (салак, маракуйя, рамбутан, питахайя) колебались от 80 до 120 бат. Часовой сеанс тайского массажа — 300 бат. Обед в местном кафе — 300–400 бат на одного человека. Примерно как в столовой в Геленджике. Но только с жареным крокодилом вместо черноморской барабули. А сутки в четырехзвездочной пхукетской гостинице с завтраками на третьей береговой линии стоят вдвое дешевле, чем самый простой отель в Геленджике без питания — около 2,5 тысячи рублей.